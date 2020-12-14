RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10398103991040010401

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 146
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 22:04

flyman кого мав я здати в Україні?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6871
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1072 раз.
Подякували: 1460 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 22:31

  flyman написав:
  BIGor написав:flyman кого мав я здати в Україні?

лендлордів, в яких ти знімав житло, і які не платили податки

Все зло в цьому світі твориться з мовчазної згоди глибоко порядних і добрих людей. (с)

То це я не заплатив податки, чи лендлорди?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6871
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1072 раз.
Подякували: 1460 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 22:34

flyman
Лендлорд не станет меньше кушать если поголовно их племя заставить платить налоги
Меньше чуть кушать будет их арендатор которому к цене аренды добавят эти несколько % налогов
А если так постепенно прижмут и пролетариат, который сдаёт бабкины убитые хрущи и брежневки с обойками 80х и аутентичными мебельными стенками, то можно будет нарваться и на очередной майдан
барабашов
 
Повідомлень: 2657
З нами з: 16.06.15
Подякував: 235 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 01:57

  барабашов написав:flyman
Лендлорд не станет меньше кушать если поголовно их племя заставить платить налоги
Меньше чуть кушать будет их арендатор которому к цене аренды добавят эти несколько % налогов
А если так постепенно прижмут и пролетариат, который сдаёт бабкины убитые хрущи и брежневки с обойками 80х и аутентичными мебельными стенками, то можно будет нарваться и на очередной майдан


На самом деле, лендлордов заставляют все меньше и меньше кушать уже давно.
С некоторыми периодическими послаблениями типа 2004-2008 и еще пара коротких промежутков, объект с одними и теми-же характеристиками теряет во времени способбность "кормить" лендлорда.
Для поддержания привычного образа жизни надо все больше и больше объектов, что выводит само понятие рентный доход из категории "пассивный" в категорию "бизнес".
Это называется рынок. Когда-то это был рынок арендодателей, а сейчас рынок арендаторов, на котором, хлопая растерянными глазками сидят в песочнице "чистильщики обуви" с кучами бабла вложенными в овноблоковые новострои. И не надо было даже войны, чтобы такая ситуация сложилась. Просто надо было оценить масштабы строительства и соотнести их с маштабами депопуляции трудоспособного населения.
Даже икона бетонооптимистов никонов как-то в интервью сказал, что застройщики сами убивают рынок огромными объемами и их надо сократить как минимум на две трети. Кто хочет, может поискать на Лиге это интервью.
После этого, через некоторое время Аркада и Укрбуд сказали ФСЁ.
"Саупадение? Не думаю" (с)
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13952
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7268 раз.
Подякували: 4371 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 11:16

  барабашов написав:flyman
Лендлорд не станет меньше кушать если поголовно их племя заставить платить налоги
Меньше чуть кушать будет их арендатор которому к цене аренды добавят эти несколько % налогов
А если так постепенно прижмут и пролетариат, который сдаёт бабкины убитые хрущи и брежневки с обойками 80х и аутентичными мебельными стенками, то можно будет нарваться и на очередной майдан

Арендатор платит столько, сколько у него есть, сколько он зарабатывает, поэтому повесить налоги на него не получится. Вначале они на 100% лягут на арендодателя (цены не повысятся), потому, когда кто-то дрогнет и продаст, рентабельность чуть восстановится и можно будет сказать, что налоги в некоторой пропорции разделились на всех. И на работодателя, который будет вынужден повышать зарплаты, потому что жить в Киеве стало дороже.
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9193
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2128 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 12:14

flyman ти сьогодні зранку накатив 100 грам?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6871
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1072 раз.
Подякували: 1460 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 12:55

  BIGor написав:flyman ти сьогодні зранку накатив 100 грам?

Це дорого. Не залишиться зі 100$ на обід: хліб з майонезом.


Чи може хто підтвердити, що аренда таки підросла в порівнянні з літом?
Планую після зими змінити локацію (в межах Києва) і бачу, що літніх цін вже нема.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8234
З нами з: 15.02.09
Подякував: 549 раз.
Подякували: 1903 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 10398103991040010401
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2325, 2326, 2327
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23269 14011968
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 лис, 2022 11:12
Vlad442
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1112 4917990
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 лис, 2022 13:14
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4777
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.