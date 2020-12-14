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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 лис, 2022 22:04
flyman кого мав я здати в Україні?
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BIGor
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Додано: Сер 09 лис, 2022 22:31
flyman написав: BIGor написав:flyman
кого мав я здати в Україні?
лендлордів, в яких ти знімав житло, і які не платили податкиВсе зло в цьому світі твориться з мовчазної згоди глибоко порядних і добрих людей.
(с)
То це я не заплатив податки, чи лендлорди?
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BIGor
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Додано: Сер 09 лис, 2022 22:34
flyman
Лендлорд не станет меньше кушать если поголовно их племя заставить платить налоги
Меньше чуть кушать будет их арендатор которому к цене аренды добавят эти несколько % налогов
А если так постепенно прижмут и пролетариат, который сдаёт бабкины убитые хрущи и брежневки с обойками 80х и аутентичными мебельными стенками, то можно будет нарваться и на очередной майдан
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барабашов
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Додано: Чет 10 лис, 2022 01:57
барабашов написав:flyman
Лендлорд не станет меньше кушать если поголовно их племя заставить платить налоги
Меньше чуть кушать будет их арендатор которому к цене аренды добавят эти несколько % налогов
А если так постепенно прижмут и пролетариат, который сдаёт бабкины убитые хрущи и брежневки с обойками 80х и аутентичными мебельными стенками, то можно будет нарваться и на очередной майдан
На самом деле, лендлордов заставляют все меньше и меньше кушать уже давно.
С некоторыми периодическими послаблениями типа 2004-2008 и еще пара коротких промежутков, объект с одними и теми-же характеристиками теряет во времени способбность "кормить" лендлорда.
Для поддержания привычного образа жизни надо все больше и больше объектов, что выводит само понятие рентный доход из категории "пассивный" в категорию "бизнес".
Это называется рынок. Когда-то это был рынок арендодателей, а сейчас рынок арендаторов, на котором, хлопая растерянными глазками сидят в песочнице "чистильщики обуви" с кучами бабла вложенными в овноблоковые новострои. И не надо было даже войны, чтобы такая ситуация сложилась. Просто надо было оценить масштабы строительства и соотнести их с маштабами депопуляции трудоспособного населения.
Даже икона бетонооптимистов никонов как-то в интервью сказал, что застройщики сами убивают рынок огромными объемами и их надо сократить как минимум на две трети. Кто хочет, может поискать на Лиге это интервью.
После этого, через некоторое время Аркада и Укрбуд сказали ФСЁ.
"Саупадение? Не думаю" (с)
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Додано: Чет 10 лис, 2022 11:16
барабашов написав:flyman
Лендлорд не станет меньше кушать если поголовно их племя заставить платить налоги
Меньше чуть кушать будет их арендатор которому к цене аренды добавят эти несколько % налогов
А если так постепенно прижмут и пролетариат, который сдаёт бабкины убитые хрущи и брежневки с обойками 80х и аутентичными мебельными стенками, то можно будет нарваться и на очередной майдан
Арендатор платит столько, сколько у него есть, сколько он зарабатывает, поэтому повесить налоги на него не получится. Вначале они на 100% лягут на арендодателя (цены не повысятся), потому, когда кто-то дрогнет и продаст, рентабельность чуть восстановится и можно будет сказать, что налоги в некоторой пропорции разделились на всех. И на работодателя, который будет вынужден повышать зарплаты, потому что жить в Киеве стало дороже.
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Vlad442
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Додано: Чет 10 лис, 2022 12:55
Чи може хто підтвердити, що аренда таки підросла в порівнянні з літом?
Планую після зими змінити локацію (в межах Києва) і бачу, що літніх цін вже нема.
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Hotab
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Додано: Чет 10 лис, 2022 14:48
Vlad442 написав: барабашов написав:flyman
Лендлорд не станет меньше кушать если поголовно их племя заставить платить налоги
Меньше чуть кушать будет их арендатор которому к цене аренды добавят эти несколько % налогов
А если так постепенно прижмут и пролетариат, который сдаёт бабкины убитые хрущи и брежневки с обойками 80х и аутентичными мебельными стенками, то можно будет нарваться и на очередной майдан
Арендатор платит столько, сколько у него есть, сколько он зарабатывает, поэтому повесить налоги на него не получится. Вначале они на 100% лягут на арендодателя (цены не повысятся), потому, когда кто-то дрогнет и продаст, рентабельность чуть восстановится и можно будет сказать, что налоги в некоторой пропорции разделились на всех. И на работодателя, который будет вынужден повышать зарплаты, потому что жить в Киеве стало дороже.
Можна розглядати це з точки зору, як ще появився один посередник, окрім орендатора, лендлорда та агента з нерухомості ще появилася одна кровосіся.
Як перерозподілиться пиріг залежить від еластичності попиту та пропозиції.
Ціна може вирости на податок, але може і менше, тоді хтось різатиме осетра більше, хтось менше.
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flyman
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Додано: Чет 10 лис, 2022 15:00
Hotab написав:
Чи може хто підтвердити, що аренда таки підросла в порівнянні з літом?
Планую після зими змінити локацію (в межах Києва) і бачу, що літніх цін вже нема.
чуть чуть: было 5 стало 7, как-то так
еще ж коммуналь отопление
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cohan
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