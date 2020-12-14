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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10398103991040010401

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 146
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 22:04

flyman кого мав я здати в Україні?
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 22:31

  flyman написав:
  BIGor написав:flyman кого мав я здати в Україні?

лендлордів, в яких ти знімав житло, і які не платили податки

Все зло в цьому світі твориться з мовчазної згоди глибоко порядних і добрих людей. (с)

То це я не заплатив податки, чи лендлорди?
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 22:34

flyman
Лендлорд не станет меньше кушать если поголовно их племя заставить платить налоги
Меньше чуть кушать будет их арендатор которому к цене аренды добавят эти несколько % налогов
А если так постепенно прижмут и пролетариат, который сдаёт бабкины убитые хрущи и брежневки с обойками 80х и аутентичными мебельными стенками, то можно будет нарваться и на очередной майдан
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 01:57

  барабашов написав:flyman
Лендлорд не станет меньше кушать если поголовно их племя заставить платить налоги
Меньше чуть кушать будет их арендатор которому к цене аренды добавят эти несколько % налогов
А если так постепенно прижмут и пролетариат, который сдаёт бабкины убитые хрущи и брежневки с обойками 80х и аутентичными мебельными стенками, то можно будет нарваться и на очередной майдан


На самом деле, лендлордов заставляют все меньше и меньше кушать уже давно.
С некоторыми периодическими послаблениями типа 2004-2008 и еще пара коротких промежутков, объект с одними и теми-же характеристиками теряет во времени способбность "кормить" лендлорда.
Для поддержания привычного образа жизни надо все больше и больше объектов, что выводит само понятие рентный доход из категории "пассивный" в категорию "бизнес".
Это называется рынок. Когда-то это был рынок арендодателей, а сейчас рынок арендаторов, на котором, хлопая растерянными глазками сидят в песочнице "чистильщики обуви" с кучами бабла вложенными в овноблоковые новострои. И не надо было даже войны, чтобы такая ситуация сложилась. Просто надо было оценить масштабы строительства и соотнести их с маштабами депопуляции трудоспособного населения.
Даже икона бетонооптимистов никонов как-то в интервью сказал, что застройщики сами убивают рынок огромными объемами и их надо сократить как минимум на две трети. Кто хочет, может поискать на Лиге это интервью.
После этого, через некоторое время Аркада и Укрбуд сказали ФСЁ.
"Саупадение? Не думаю" (с)
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 11:16

  барабашов написав:flyman
Лендлорд не станет меньше кушать если поголовно их племя заставить платить налоги
Меньше чуть кушать будет их арендатор которому к цене аренды добавят эти несколько % налогов
А если так постепенно прижмут и пролетариат, который сдаёт бабкины убитые хрущи и брежневки с обойками 80х и аутентичными мебельными стенками, то можно будет нарваться и на очередной майдан

Арендатор платит столько, сколько у него есть, сколько он зарабатывает, поэтому повесить налоги на него не получится. Вначале они на 100% лягут на арендодателя (цены не повысятся), потому, когда кто-то дрогнет и продаст, рентабельность чуть восстановится и можно будет сказать, что налоги в некоторой пропорции разделились на всех. И на работодателя, который будет вынужден повышать зарплаты, потому что жить в Киеве стало дороже.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 12:55

Чи може хто підтвердити, що аренда таки підросла в порівнянні з літом?
Планую після зими змінити локацію (в межах Києва) і бачу, що літніх цін вже нема.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 14:48

  Vlad442 написав:
  барабашов написав:flyman
Лендлорд не станет меньше кушать если поголовно их племя заставить платить налоги
Меньше чуть кушать будет их арендатор которому к цене аренды добавят эти несколько % налогов
А если так постепенно прижмут и пролетариат, который сдаёт бабкины убитые хрущи и брежневки с обойками 80х и аутентичными мебельными стенками, то можно будет нарваться и на очередной майдан

Арендатор платит столько, сколько у него есть, сколько он зарабатывает, поэтому повесить налоги на него не получится. Вначале они на 100% лягут на арендодателя (цены не повысятся), потому, когда кто-то дрогнет и продаст, рентабельность чуть восстановится и можно будет сказать, что налоги в некоторой пропорции разделились на всех. И на работодателя, который будет вынужден повышать зарплаты, потому что жить в Киеве стало дороже.


Можна розглядати це з точки зору, як ще появився один посередник, окрім орендатора, лендлорда та агента з нерухомості ще появилася одна кровосіся.

Як перерозподілиться пиріг залежить від еластичності попиту та пропозиції.

Ціна може вирости на податок, але може і менше, тоді хтось різатиме осетра більше, хтось менше.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 15:00

  Hotab написав:Чи може хто підтвердити, що аренда таки підросла в порівнянні з літом?
Планую після зими змінити локацію (в межах Києва) і бачу, що літніх цін вже нема.


чуть чуть: было 5 стало 7, как-то так
еще ж коммуналь отопление
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 16:29

  cohan написав:
  Hotab написав:Чи може хто підтвердити, що аренда таки підросла в порівнянні з літом?
Планую після зими змінити локацію (в межах Києва) і бачу, що літніх цін вже нема.


чуть чуть: было 5 стало 7, как-то так
еще ж коммуналь отопление

В абсолютному вимірі ніби й не багато, а у відносному зростання становить аж 40%. Періодично моніторю ОЛХ і Flatfy, готуючись до зміни орендарів. На ПОХ (навіть у віддаленні на 20 хв. пішої ходи від метро) 1-кім. квартир за 7 тис. і нижче взагалі немає, хіба зустрічається повний неліквід без меблів або перший поверх з гратами та без пралки. Бачив пару об"єктів за 8, декілька за 9, а усе інше - від 10. Квартири у приблизному стані "квіточка" буйно заквітчують сторінки цих ресурсів. У орендарів грошей на них катма.
ihorkyiv
 
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