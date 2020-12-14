Додано: Чет 10 лис, 2022 01:57

барабашов написав: flyman

Лендлорд не станет меньше кушать если поголовно их племя заставить платить налоги

Меньше чуть кушать будет их арендатор которому к цене аренды добавят эти несколько % налогов

А если так постепенно прижмут и пролетариат, который сдаёт бабкины убитые хрущи и брежневки с обойками 80х и аутентичными мебельными стенками, то можно будет нарваться и на очередной майдан Лендлорд не станет меньше кушать если поголовно их племя заставить платить налогиМеньше чуть кушать будет их арендатор которому к цене аренды добавят эти несколько % налоговА если так постепенно прижмут и пролетариат, который сдаёт бабкины убитые хрущи и брежневки с обойками 80х и аутентичными мебельными стенками, то можно будет нарваться и на очередной майдан

На самом деле, лендлордов заставляют все меньше и меньше кушать уже давно.С некоторыми периодическими послаблениями типа 2004-2008 и еще пара коротких промежутков, объект с одними и теми-же характеристиками теряет во времени способбность "кормить" лендлорда.Для поддержания привычного образа жизни надо все больше и больше объектов, что выводит само понятие рентный доход из категории "пассивный" в категорию "бизнес".Это называется рынок. Когда-то это был рынок арендодателей, а сейчас рынок арендаторов, на котором, хлопая растерянными глазками сидят в песочнице "чистильщики обуви" с кучами бабла вложенными в овноблоковые новострои. И не надо было даже войны, чтобы такая ситуация сложилась. Просто надо было оценить масштабы строительства и соотнести их с маштабами депопуляции трудоспособного населения.Даже икона бетонооптимистов никонов как-то в интервью сказал, что застройщики сами убивают рынок огромными объемами и их надо сократить как минимум на две трети. Кто хочет, может поискать на Лиге это интервью.После этого, через некоторое время Аркада и Укрбуд сказали ФСЁ."Саупадение? Не думаю" (с)