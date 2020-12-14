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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 лис, 2022 22:04
flyman кого мав я здати в Україні?
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BIGor
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Додано: Сер 09 лис, 2022 22:31
flyman написав: BIGor написав:flyman
кого мав я здати в Україні?
лендлордів, в яких ти знімав житло, і які не платили податкиВсе зло в цьому світі твориться з мовчазної згоди глибоко порядних і добрих людей.
(с)
То це я не заплатив податки, чи лендлорди?
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BIGor
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Додано: Сер 09 лис, 2022 22:34
flyman
Лендлорд не станет меньше кушать если поголовно их племя заставить платить налоги
Меньше чуть кушать будет их арендатор которому к цене аренды добавят эти несколько % налогов
А если так постепенно прижмут и пролетариат, который сдаёт бабкины убитые хрущи и брежневки с обойками 80х и аутентичными мебельными стенками, то можно будет нарваться и на очередной майдан
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барабашов
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Додано: Чет 10 лис, 2022 01:57
барабашов написав:flyman
Лендлорд не станет меньше кушать если поголовно их племя заставить платить налоги
Меньше чуть кушать будет их арендатор которому к цене аренды добавят эти несколько % налогов
А если так постепенно прижмут и пролетариат, который сдаёт бабкины убитые хрущи и брежневки с обойками 80х и аутентичными мебельными стенками, то можно будет нарваться и на очередной майдан
На самом деле, лендлордов заставляют все меньше и меньше кушать уже давно.
С некоторыми периодическими послаблениями типа 2004-2008 и еще пара коротких промежутков, объект с одними и теми-же характеристиками теряет во времени способбность "кормить" лендлорда.
Для поддержания привычного образа жизни надо все больше и больше объектов, что выводит само понятие рентный доход из категории "пассивный" в категорию "бизнес".
Это называется рынок. Когда-то это был рынок арендодателей, а сейчас рынок арендаторов, на котором, хлопая растерянными глазками сидят в песочнице "чистильщики обуви" с кучами бабла вложенными в овноблоковые новострои. И не надо было даже войны, чтобы такая ситуация сложилась. Просто надо было оценить масштабы строительства и соотнести их с маштабами депопуляции трудоспособного населения.
Даже икона бетонооптимистов никонов как-то в интервью сказал, что застройщики сами убивают рынок огромными объемами и их надо сократить как минимум на две трети. Кто хочет, может поискать на Лиге это интервью.
После этого, через некоторое время Аркада и Укрбуд сказали ФСЁ.
"Саупадение? Не думаю" (с)
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Додано: Чет 10 лис, 2022 11:16
барабашов написав:flyman
Лендлорд не станет меньше кушать если поголовно их племя заставить платить налоги
Меньше чуть кушать будет их арендатор которому к цене аренды добавят эти несколько % налогов
А если так постепенно прижмут и пролетариат, который сдаёт бабкины убитые хрущи и брежневки с обойками 80х и аутентичными мебельными стенками, то можно будет нарваться и на очередной майдан
Арендатор платит столько, сколько у него есть, сколько он зарабатывает, поэтому повесить налоги на него не получится. Вначале они на 100% лягут на арендодателя (цены не повысятся), потому, когда кто-то дрогнет и продаст, рентабельность чуть восстановится и можно будет сказать, что налоги в некоторой пропорции разделились на всех. И на работодателя, который будет вынужден повышать зарплаты, потому что жить в Киеве стало дороже.
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Vlad442
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Додано: Чет 10 лис, 2022 12:55
Чи може хто підтвердити, що аренда таки підросла в порівнянні з літом?
Планую після зими змінити локацію (в межах Києва) і бачу, що літніх цін вже нема.
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Hotab
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Додано: Чет 10 лис, 2022 14:48
Vlad442 написав: барабашов написав:flyman
Лендлорд не станет меньше кушать если поголовно их племя заставить платить налоги
Меньше чуть кушать будет их арендатор которому к цене аренды добавят эти несколько % налогов
А если так постепенно прижмут и пролетариат, который сдаёт бабкины убитые хрущи и брежневки с обойками 80х и аутентичными мебельными стенками, то можно будет нарваться и на очередной майдан
Арендатор платит столько, сколько у него есть, сколько он зарабатывает, поэтому повесить налоги на него не получится. Вначале они на 100% лягут на арендодателя (цены не повысятся), потому, когда кто-то дрогнет и продаст, рентабельность чуть восстановится и можно будет сказать, что налоги в некоторой пропорции разделились на всех. И на работодателя, который будет вынужден повышать зарплаты, потому что жить в Киеве стало дороже.
Можна розглядати це з точки зору, як ще появився один посередник, окрім орендатора, лендлорда та агента з нерухомості ще появилася одна кровосіся.
Як перерозподілиться пиріг залежить від еластичності попиту та пропозиції.
Ціна може вирости на податок, але може і менше, тоді хтось різатиме осетра більше, хтось менше.
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flyman
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Додано: Чет 10 лис, 2022 15:00
Hotab написав:
Чи може хто підтвердити, що аренда таки підросла в порівнянні з літом?
Планую після зими змінити локацію (в межах Києва) і бачу, що літніх цін вже нема.
чуть чуть: было 5 стало 7, как-то так
еще ж коммуналь отопление
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cohan
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Додано: Чет 10 лис, 2022 16:29
cohan написав:
чуть чуть
Hotab написав:
Чи може хто підтвердити, що аренда таки підросла в порівнянні з літом?
Планую після зими змінити локацію (в межах Києва) і бачу, що літніх цін вже нема.
: было 5 стало 7, как-то так
еще ж коммуналь отопление
В абсолютному вимірі ніби й не багато, а у відносному зростання становить аж 40%. Періодично моніторю ОЛХ і Flatfy, готуючись до зміни орендарів. На ПОХ (навіть у віддаленні на 20 хв. пішої ходи від метро) 1-кім. квартир за 7 тис. і нижче взагалі немає, хіба зустрічається повний неліквід без меблів або перший поверх з гратами та без пралки. Бачив пару об"єктів за 8, декілька за 9, а усе інше - від 10. Квартири у приблизному стані "квіточка" буйно заквітчують сторінки цих ресурсів. У орендарів грошей на них катма.
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Додано: Чет 10 лис, 2022 16:36
rjkz написав:
На самом деле, лендлордов заставляют все меньше и меньше кушать уже давно.
С некоторыми периодическими послаблениями типа 2004-2008 и еще пара коротких промежутков, объект с одними и теми-же характеристиками теряет во времени способбность "кормить" лендлорда.
Для поддержания привычного образа жизни надо все больше и больше объектов, что выводит само понятие рентный доход из категории "пассивный" в категорию "бизнес".
Это называется рынок. Когда-то это был рынок арендодателей, а сейчас рынок арендаторов, на котором, хлопая растерянными глазками сидят в песочнице "чистильщики обуви" с кучами бабла вложенными в овноблоковые новострои. И не надо было даже войны, чтобы такая ситуация сложилась. Просто надо было оценить масштабы строительства и соотнести их с маштабами депопуляции трудоспособного населения.
Даже икона бетонооптимистов никонов как-то в интервью сказал, что застройщики сами убивают рынок огромными объемами и их надо сократить как минимум на две трети. Кто хочет, может поискать на Лиге это интервью.
После этого, через некоторое время Аркада и Укрбуд сказали ФСЁ.
"Саупадение? Не думаю" (с)
Лет 10 назад на одной пьянке колег лендлордов выдвинул формулу кто для лордизма как образа жизни нужно минимально по одной однокомнатной арендой квартире на массиве на каждого члена семьи. Тогда это звучало как не слипнется ли пятая точка так жрать. Мне даже пришлось смягчать восприятие такого закидона начинающими арендодателями накоплениями на амортизацию.
На сегодня ИгорьКиев на соседней ветке сдает квартиры в приценралье по 7-8 кгрн.
Единственное его оправдание что квартиры расположены в зоне обстрелов на Лукяновке.
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