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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10399104001040110402

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 146
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 16:42

  Hotab написав:Чи може хто підтвердити, що аренда таки підросла в порівнянні з літом?
Планую після зими змінити локацію (в межах Києва) і бачу, що літніх цін вже нема.

По сравнению с летом заметно выросло.
В бюджете 7-8 кгрн состояние квартир похуже, чем у Вас на складе запчастей. Ремонты техники в этом бюджетном сегменте полностью забота арендатора.
Лучше снять подороже, в результате получится дешевле и приятнее.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 16:45

  cohan написав:
  Hotab написав:Чи може хто підтвердити, що аренда таки підросла в порівнянні з літом?
Планую після зими змінити локацію (в межах Києва) і бачу, що літніх цін вже нема.


чуть чуть: было 5 стало 7, как-то так
еще ж коммуналь отопление

Плюс 40% это разве много?
Действительно чуть - чуть.
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Повідомлень: 7317
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1678 раз.
Подякували: 2014 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10399104001040110402
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