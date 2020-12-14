По сравнению с летом заметно выросло.
В бюджете 7-8 кгрн состояние квартир похуже, чем у Вас на складе запчастей. Ремонты техники в этом бюджетном сегменте полностью забота арендатора.
Лучше снять подороже, в результате получится дешевле и приятнее.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 10 лис, 2022 16:42
По сравнению с летом заметно выросло.
В бюджете 7-8 кгрн состояние квартир похуже, чем у Вас на складе запчастей. Ремонты техники в этом бюджетном сегменте полностью забота арендатора.
Лучше снять подороже, в результате получится дешевле и приятнее.
Додано: Чет 10 лис, 2022 16:45
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