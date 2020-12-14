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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 10 лис, 2022 16:42
Hotab написав:
Чи може хто підтвердити, що аренда таки підросла в порівнянні з літом?
Планую після зими змінити локацію (в межах Києва) і бачу, що літніх цін вже нема.
По сравнению с летом заметно выросло.
В бюджете 7-8 кгрн состояние квартир похуже, чем у Вас на складе запчастей. Ремонты техники в этом бюджетном сегменте полностью забота арендатора.
Лучше снять подороже, в результате получится дешевле и приятнее.
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Додано: Чет 10 лис, 2022 16:45
cohan написав: Hotab написав:
Чи може хто підтвердити, що аренда таки підросла в порівнянні з літом?
Планую після зими змінити локацію (в межах Києва) і бачу, що літніх цін вже нема.
чуть чуть: было 5 стало 7, как-то так
еще ж коммуналь отопление
Плюс 40% это разве много?
Действительно чуть - чуть.
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Додано: Чет 10 лис, 2022 20:15
beee написав: BIGor написав: beee написав:
у нас я сдавал славутич за 35. в варшаве = 3000 злотых минус 8% налог = 22к.
В Варшаве аренда дешевле намного чем в Киеве? Смешно.
ПС, кстати неужели в Киеве уже отменили налоги?
А теперь ещё раз прочти шевеля губами, то что написал я.
При одинаковой стоимости квартиры: славутич 3к и варшава 2к аренда такая, как написал я.
Если тебе смешно, напиши что-то умное, например.
Данный налог в Украине кто-то платит? Покажи мне это физическое лицо. Ты его в природе видел или у тебя рандомный поток мыслей?
Лендлорды не платят налоги, а потом жалуются что война, армия обескровлена и их прелести падают в цене. Да и сказки о 35 тыс грн аренде засунь себе подальше, мистер блатной из 90-х.
В 90 только в школу пошёл. Мне 38 лет.
У меня 2 высших образования и степень. Я мастер спорта. Не нужно меня сравнивать с собой.
Я плачу налоги и сдал квартиру первый раз в жизни только потому, что она не продаётся.
Я плачу все налоги с продажи: около полумиллиона в год. Военный сбор я оплачиваю регулярно. И не получаю от государства ничего в замен.
Так что закрой свой рот
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Додано: Чет 10 лис, 2022 21:09
rjkz написав:
Для поддержания привычного образа жизни надо все больше и больше объектов, что выводит само понятие рентный доход из категории "пассивный" в категорию "бизнес".
Это называется рынок. Когда-то это был рынок арендодателей, а сейчас рынок арендаторов, на котором, хлопая растерянными глазками сидят в песочнице "чистильщики обуви" с кучами бабла вложенными в овноблоковые новострои.
Да, я тоже это заметил, это есть, но еще нужно учесть фактор, что с годами человек обрастает жирком и у него увеличиваются потребности, растет уровень дохода с основной работы/бизнеса. Когда я впервые сдал квартиру, то годового дохода с нее хватало поехать в Турцию. До войны тоже с этой же квартиры. То есть баланс плюс-минус сохранился, но если тогда летал в Турцию, то сейчас на Мальдивы, и доход с этой квартиры кажется уже не таким значащим.
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