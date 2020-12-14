Додано: Чет 10 лис, 2022 22:45

Vlad442 написав: rjkz написав: Для поддержания привычного образа жизни надо все больше и больше объектов, что выводит само понятие рентный доход из категории "пассивный" в категорию "бизнес".

Это называется рынок. Когда-то это был рынок арендодателей, а сейчас рынок арендаторов, на котором, хлопая растерянными глазками сидят в песочнице "чистильщики обуви" с кучами бабла вложенными в овноблоковые новострои. Для поддержания привычного образа жизни надо все больше и больше объектов, что выводит само понятие рентный доход из категории "пассивный" в категорию "бизнес".Это называется рынок. Когда-то это был рынок арендодателей, а сейчас рынок арендаторов, на котором, хлопая растерянными глазками сидят в песочнице "чистильщики обуви" с кучами бабла вложенными в овноблоковые новострои.

Да, я тоже это заметил, это есть, но еще нужно учесть фактор, что с годами человек обрастает жирком и у него увеличиваются потребности, растет уровень дохода с основной работы/бизнеса. Когда я впервые сдал квартиру, то годового дохода с нее хватало поехать в Турцию. До войны тоже с этой же квартиры. То есть баланс плюс-минус сохранился, но если тогда летал в Турцию, то сейчас на Мальдивы, и доход с этой квартиры кажется уже не таким значащим. Да, я тоже это заметил, это есть, но еще нужно учесть фактор, что с годами человек обрастает жирком и у него увеличиваются потребности, растет уровень дохода с основной работы/бизнеса. Когда я впервые сдал квартиру, то годового дохода с нее хватало поехать в Турцию. До войны тоже с этой же квартиры. То есть баланс плюс-минус сохранился, но если тогда летал в Турцию, то сейчас на Мальдивы, и доход с этой квартиры кажется уже не таким значащим.

Я когда закончил институт, то пошел на стройку ИТР на стартовые 80 долларов в месяц, потом было 120. В это-же время знакомый сдавал на Татарке убитую и вонючую 2к сталинку за 70 долларов в месяц. И на эти деньги жили он с женой, 2-мя детьми и собакой. Очень редко он где-то подрабатывал. Но каждую субботу на Петровке скупался книгами, видеокассетами и картриджами к приставке.Имея в институте 1,5 доллара стипендии, смотрел на него как на миллионера.Сейчас едва-ли та-же квартира в состоянии обеспечить треть прошлого объема потребностей.Объяснение у меня такое - раньше мы жили в практически закапсулированном пространстве, где практически не строилось новое жилье и вопрос аренды был очень конкурентен. С другой стороны, на тот момент, практически незначительная часть украинских производителей продуктов питания имела хоть какой-то выход на международный рынок по конкурентным ценам, поэтому ориентировалась на внутреннего потребителя. Сейчас как предложения бетона навалом, так и у производителей открыты двери на внещние рынки и смысл им поставлять на внутренний по низким ценам.Отсюда мораль - самая базовая потребность, еда, сейчас стоит на украинском рынке практически тех-же денег, как и за рубежом, а доход от аренды генерируется совсем внутренним продуктом, который к мировой конкуренции не имеет ни привязки ни отношения.Поэтому, с чего и началось, кормить лендлорда один и тот-же объект стал меньше.А уж Мальдивы и Турции - это не с одного объекта явно.Одним словом, киевский арендый рынок уже давно не вызывает у меня оптимизма.