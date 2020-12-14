|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 10 лис, 2022 16:42
Hotab написав:
Чи може хто підтвердити, що аренда таки підросла в порівнянні з літом?
Планую після зими змінити локацію (в межах Києва) і бачу, що літніх цін вже нема.
По сравнению с летом заметно выросло.
В бюджете 7-8 кгрн состояние квартир похуже, чем у Вас на складе запчастей. Ремонты техники в этом бюджетном сегменте полностью забота арендатора.
Лучше снять подороже, в результате получится дешевле и приятнее.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 7319
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1680 раз.
- Подякували: 2016 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 10 лис, 2022 16:45
cohan написав: Hotab написав:
Чи може хто підтвердити, що аренда таки підросла в порівнянні з літом?
Планую після зими змінити локацію (в межах Києва) і бачу, що літніх цін вже нема.
чуть чуть: было 5 стало 7, как-то так
еще ж коммуналь отопление
Плюс 40% это разве много?
Действительно чуть - чуть.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 7319
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1680 раз.
- Подякували: 2016 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 10 лис, 2022 20:15
beee написав: BIGor написав: beee написав:
у нас я сдавал славутич за 35. в варшаве = 3000 злотых минус 8% налог = 22к.
В Варшаве аренда дешевле намного чем в Киеве? Смешно.
ПС, кстати неужели в Киеве уже отменили налоги?
А теперь ещё раз прочти шевеля губами, то что написал я.
При одинаковой стоимости квартиры: славутич 3к и варшава 2к аренда такая, как написал я.
Если тебе смешно, напиши что-то умное, например.
Данный налог в Украине кто-то платит? Покажи мне это физическое лицо. Ты его в природе видел или у тебя рандомный поток мыслей?
Лендлорды не платят налоги, а потом жалуются что война, армия обескровлена и их прелести падают в цене. Да и сказки о 35 тыс грн аренде засунь себе подальше, мистер блатной из 90-х.
В 90 только в школу пошёл. Мне 38 лет.
У меня 2 высших образования и степень. Я мастер спорта. Не нужно меня сравнивать с собой.
Я плачу налоги и сдал квартиру первый раз в жизни только потому, что она не продаётся.
Я плачу все налоги с продажи: около полумиллиона в год. Военный сбор я оплачиваю регулярно. И не получаю от государства ничего в замен.
Так что закрой свой рот
-
beee
-
-
- Повідомлень: 1018
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 240 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 лис, 2022 21:09
rjkz написав:
Для поддержания привычного образа жизни надо все больше и больше объектов, что выводит само понятие рентный доход из категории "пассивный" в категорию "бизнес".
Это называется рынок. Когда-то это был рынок арендодателей, а сейчас рынок арендаторов, на котором, хлопая растерянными глазками сидят в песочнице "чистильщики обуви" с кучами бабла вложенными в овноблоковые новострои.
Да, я тоже это заметил, это есть, но еще нужно учесть фактор, что с годами человек обрастает жирком и у него увеличиваются потребности, растет уровень дохода с основной работы/бизнеса. Когда я впервые сдал квартиру, то годового дохода с нее хватало поехать в Турцию. До войны тоже с этой же квартиры. То есть баланс плюс-минус сохранился, но если тогда летал в Турцию, то сейчас на Мальдивы, и доход с этой квартиры кажется уже не таким значащим.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 9196
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 2129 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 10 лис, 2022 22:22
UA написав: rjkz написав:
На самом деле, лендлордов заставляют все меньше и меньше кушать уже давно.
С некоторыми периодическими послаблениями типа 2004-2008 и еще пара коротких промежутков, объект с одними и теми-же характеристиками теряет во времени способбность "кормить" лендлорда.
Для поддержания привычного образа жизни надо все больше и больше объектов, что выводит само понятие рентный доход из категории "пассивный" в категорию "бизнес".
Это называется рынок. Когда-то это был рынок арендодателей, а сейчас рынок арендаторов, на котором, хлопая растерянными глазками сидят в песочнице "чистильщики обуви" с кучами бабла вложенными в овноблоковые новострои. И не надо было даже войны, чтобы такая ситуация сложилась. Просто надо было оценить масштабы строительства и соотнести их с маштабами депопуляции трудоспособного населения.
Даже икона бетонооптимистов никонов как-то в интервью сказал, что застройщики сами убивают рынок огромными объемами и их надо сократить как минимум на две трети. Кто хочет, может поискать на Лиге это интервью.
После этого, через некоторое время Аркада и Укрбуд сказали ФСЁ.
"Саупадение? Не думаю" (с)
Лет 10 назад на одной пьянке колег лендлордов выдвинул формулу кто для лордизма как образа жизни нужно минимально по одной однокомнатной арендой квартире на массиве на каждого члена семьи. Тогда это звучало как не слипнется ли пятая точка так жрать. Мне даже пришлось смягчать восприятие такого закидона начинающими арендодателями накоплениями на амортизацию.
На сегодня ИгорьКиев на соседней ветке сдает квартиры в приценралье по 7-8 кгрн.
Единственное его оправдание что квартиры расположены в зоне обстрелов на Лукяновке.
В принципе Вы правы.
Я просто считал, что достаточно 4 квартир. Сейчас пришло в голову, что нас в семье четверо и есть.
Просто, если-бы не война, то мы могли прийти к этой точке на рынке лет через 7-10. А в ковид что было?
Любой негаразд сносит рынок под плинтус. До этого был 2015 год. А до этого 2009 и 2010. И с каждым разом, лендлорду становится сложней выруливать, если он имеет один объект.
Я когда-то предложил термин "инфляция бетона", то есть покупательная способность одного и того-же куска бетона под арендой во времени.
И она постоянно снижается. С небольшими локальными всплесками.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13955
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7270 раз.
- Подякували: 4376 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
Додано: Чет 10 лис, 2022 22:43
UA написав: cohan написав: Hotab написав:
Чи може хто підтвердити, що аренда таки підросла в порівнянні з літом?
Планую після зими змінити локацію (в межах Києва) і бачу, що літніх цін вже нема.
чуть чуть: было 5 стало 7, как-то так
еще ж коммуналь отопление
Плюс 40% это разве много?
Действительно чуть - чуть.
К довоенным ценам в грн уже вернулось или нет? Имхо, 90-95% от довоенных
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5364
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1296 раз.
- Подякували: 767 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 лис, 2022 22:45
Vlad442 написав: rjkz написав:
Для поддержания привычного образа жизни надо все больше и больше объектов, что выводит само понятие рентный доход из категории "пассивный" в категорию "бизнес".
Это называется рынок. Когда-то это был рынок арендодателей, а сейчас рынок арендаторов, на котором, хлопая растерянными глазками сидят в песочнице "чистильщики обуви" с кучами бабла вложенными в овноблоковые новострои.
Да, я тоже это заметил, это есть, но еще нужно учесть фактор, что с годами человек обрастает жирком и у него увеличиваются потребности, растет уровень дохода с основной работы/бизнеса. Когда я впервые сдал квартиру, то годового дохода с нее хватало поехать в Турцию. До войны тоже с этой же квартиры. То есть баланс плюс-минус сохранился, но если тогда летал в Турцию, то сейчас на Мальдивы, и доход с этой квартиры кажется уже не таким значащим.
Я когда закончил институт, то пошел на стройку ИТР на стартовые 80 долларов в месяц, потом было 120. В это-же время знакомый сдавал на Татарке убитую и вонючую 2к сталинку за 70 долларов в месяц. И на эти деньги жили он с женой, 2-мя детьми и собакой. Очень редко он где-то подрабатывал. Но каждую субботу на Петровке скупался книгами, видеокассетами и картриджами к приставке.
Имея в институте 1,5 доллара стипендии, смотрел на него как на миллионера.
Сейчас едва-ли та-же квартира в состоянии обеспечить треть прошлого объема потребностей.
Объяснение у меня такое - раньше мы жили в практически закапсулированном пространстве, где практически не строилось новое жилье и вопрос аренды был очень конкурентен. С другой стороны, на тот момент, практически незначительная часть украинских производителей продуктов питания имела хоть какой-то выход на международный рынок по конкурентным ценам, поэтому ориентировалась на внутреннего потребителя. Сейчас как предложения бетона навалом, так и у производителей открыты двери на внещние рынки и смысл им поставлять на внутренний по низким ценам.
Отсюда мораль - самая базовая потребность, еда, сейчас стоит на украинском рынке практически тех-же денег, как и за рубежом, а доход от аренды генерируется совсем внутренним продуктом, который к мировой конкуренции не имеет ни привязки ни отношения.
Поэтому, с чего и началось, кормить лендлорда один и тот-же объект стал меньше.
А уж Мальдивы и Турции - это не с одного объекта явно.
Одним словом, киевский арендый рынок уже давно не вызывает у меня оптимизма.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13955
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7270 раз.
- Подякували: 4376 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
Додано: Чет 10 лис, 2022 22:59
rjkz написав: UA написав: rjkz написав:
На самом деле, лендлордов заставляют все меньше и меньше кушать уже давно.
С некоторыми периодическими послаблениями типа 2004-2008 и еще пара коротких промежутков, объект с одними и теми-же характеристиками теряет во времени способбность "кормить" лендлорда.
Для поддержания привычного образа жизни надо все больше и больше объектов, что выводит само понятие рентный доход из категории "пассивный" в категорию "бизнес".
Это называется рынок. Когда-то это был рынок арендодателей, а сейчас рынок арендаторов, на котором, хлопая растерянными глазками сидят в песочнице "чистильщики обуви" с кучами бабла вложенными в овноблоковые новострои. И не надо было даже войны, чтобы такая ситуация сложилась. Просто надо было оценить масштабы строительства и соотнести их с маштабами депопуляции трудоспособного населения.
Даже икона бетонооптимистов никонов как-то в интервью сказал, что застройщики сами убивают рынок огромными объемами и их надо сократить как минимум на две трети. Кто хочет, может поискать на Лиге это интервью.
После этого, через некоторое время Аркада и Укрбуд сказали ФСЁ.
"Саупадение? Не думаю" (с)
Лет 10 назад на одной пьянке колег лендлордов выдвинул формулу кто для лордизма как образа жизни нужно минимально по одной однокомнатной арендой квартире на массиве на каждого члена семьи. Тогда это звучало как не слипнется ли пятая точка так жрать. Мне даже пришлось смягчать восприятие такого закидона начинающими арендодателями накоплениями на амортизацию.
На сегодня ИгорьКиев на соседней ветке сдает квартиры в приценралье по 7-8 кгрн.
Единственное его оправдание что квартиры расположены в зоне обстрелов на Лукяновке.
В принципе Вы правы.
Я просто считал, что достаточно 4 квартир. Сейчас пришло в голову, что нас в семье четверо и есть.
Просто, если-бы не война, то мы могли прийти к этой точке на рынке лет через 7-10. А в ковид что было?
Любой негаразд сносит рынок под плинтус. До этого был 2015 год. А до этого 2009 и 2010. И с каждым разом, лендлорду становится сложней выруливать, если он имеет один объект.
Я когда-то предложил термин "инфляция бетона", то есть покупательная способность одного и того-же куска бетона под арендой во времени.
И она постоянно снижается. С небольшими локальными всплесками.
Це назвивається "закон спадної доходності капіталу"
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29895
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1441 раз.
- Подякували: 2572 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 10 лис, 2022 23:02
rjkz написав: Vlad442 написав: rjkz написав:
Для поддержания привычного образа жизни надо все больше и больше объектов, что выводит само понятие рентный доход из категории "пассивный" в категорию "бизнес".
Это называется рынок. Когда-то это был рынок арендодателей, а сейчас рынок арендаторов, на котором, хлопая растерянными глазками сидят в песочнице "чистильщики обуви" с кучами бабла вложенными в овноблоковые новострои.
Да, я тоже это заметил, это есть, но еще нужно учесть фактор, что с годами человек обрастает жирком и у него увеличиваются потребности, растет уровень дохода с основной работы/бизнеса. Когда я впервые сдал квартиру, то годового дохода с нее хватало поехать в Турцию. До войны тоже с этой же квартиры. То есть баланс плюс-минус сохранился, но если тогда летал в Турцию, то сейчас на Мальдивы, и доход с этой квартиры кажется уже не таким значащим.
Я когда закончил институт, то пошел на стройку ИТР на стартовые 80 долларов в месяц, потом было 120. В это-же время знакомый сдавал на Татарке убитую и вонючую 2к сталинку за 70 долларов в месяц. И на эти деньги жили он с женой, 2-мя детьми и собакой. Очень редко он где-то подрабатывал. Но каждую субботу на Петровке скупался книгами, видеокассетами и картриджами к приставке.
Имея в институте 1,5 доллара стипендии, смотрел на него как на миллионера.
Сейчас едва-ли та-же квартира в состоянии обеспечить треть прошлого объема потребностей.
Объяснение у меня такое - раньше мы жили в практически закапсулированном пространстве, где практически не строилось новое жилье и вопрос аренды был очень конкурентен. С другой стороны, на тот момент, практически незначительная часть украинских производителей продуктов питания имела хоть какой-то выход на международный рынок по конкурентным ценам, поэтому ориентировалась на внутреннего потребителя. Сейчас как предложения бетона навалом, так и у производителей открыты двери на внещние рынки и смысл им поставлять на внутренний по низким ценам.
Отсюда мораль - самая базовая потребность, еда, сейчас стоит на украинском рынке практически тех-же денег, как и за рубежом, а доход от аренды генерируется совсем внутренним продуктом, который к мировой конкуренции не имеет ни привязки ни отношения.
Поэтому, с чего и началось, кормить лендлорда один и тот-же объект стал меньше.
А уж Мальдивы и Турции - это не с одного объекта явно.
Одним словом, киевский арендый рынок уже давно не вызывает у меня оптимизма.
А тут інша економічна катогорія, по моєму, трайдебл і нонтрайдебл гудс/сервісес.
Тобто на те що легко перетинає кордон і торгується глобально, має приблизно одну і ту саму ціну глобально (+- логістика, мита/податки...), і те що торгується локально: нерухомість, стрижка і т.п.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29895
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1441 раз.
- Подякували: 2572 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 10 лис, 2022 23:09
rjkz написав:
Я когда-то предложил термин "инфляция бетона", то есть покупательная способность одного и того-же куска бетона под арендой во времени.
rjkz написав:
В это-же время знакомый сдавал на Татарке убитую и вонючую 2к сталинку за 70 долларов в месяц
Да, есть инфляция бетона. Бетона становится больше, работающих людей меньше. Это неоспоримый факт. В Киеве скорей теоретический, в провинции бросающийся в глаза. В примере со сталинкой, нужно понимать, что из 70 долларов часть была амортизация и бетона и ремонта (20 лет из, скажем, 100 лет службы дома, это уже ощутимая часть). Если бы он 20 лет откладывал треть аренды на ремонт/расширение, то у него была бы сейчас 2-к с ремонтом в новострое, которая приносила бы больше.
В вашем примере есть одна интересная цифра в 70 долларов. Инфляция доллара в Украине с тех времен была значительно больше. Даже сейчас с убитым ремонтом она сдалась бы в 2 раза дороже в долларах. Поэтому бетон не панацея, но альтернатива консервативному вложению, которое переживет войны и кризисы, не так чтобы очевидна.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 9196
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 2129 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23271
|14015419
|
|
|1112
|4923281
|
Вів 08 лис, 2022 13:14
Frant
|
|3
|4780
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|