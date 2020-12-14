Додано: Чет 10 лис, 2022 23:24

НиколайСмею вас заверить вот именно тут вы и заблуждаетесьВ 95-96годах жить припеваючи на 70уе-14млн-140грн ну никак нельзя было, тем более скупая видеокассеты, которые точно помню стоили в районе миллиона зимой 94-95, когда я купил себе наконец то персональный видак с тринитроном, курс был около 130-140тыс тогда. За стипендию не в курсе - у меня был академ по травме(вы же наверняка помните моё -"стипендия была полтора доллара, БэМэВэ - 20000, профессорам с кафедры объяснял что съэкономил на завтраках"), склеился с быдлом и конкретно, но осенью 95го она уже по моему выходу была 3,5$=650000крб, и этого хватало раз нормально пожрать в типа коммерческом буфете в подвале института с пельменями, отбивной, картохой фри и банкой 0,33 пивка с ЕС. За аренду в тот период был не в курсе, жениться в 21 передумал, и почём аренда сталинок у нас на Нагорке в студенческом районе уже не интересовался(через 2,5 года снимал именно за сотню, период зимы 98-99 был жёсткий, но не для меняТак что минимальное потребление эта сталинка на Татарке могла обеспечить семье, ну окорочка там каждый вечер, и свитер со штанами не с сэконда папке. Но Мух к примеру и сейчас умудряется жить на похожие деньги и не сдохнуть с голода. А у меня полно друзей,живущих с мамами и папами в свой почти полтинник после очередного развода, в принципе на схожие с нынешней арендой хлама на Татарке суммы, думаю это где то долларов 300 от силы сейчас, и даже есть кум, который на такие шиши растит двух дочерей 4х и 10лет в строгости и православнутом аскетизме.Но никакой ленлорд, купивший горбом и мозолями прелесть что в 95м, что через 25лет, не будет на пути к новой прелести жрать акционную просрочку и экономить на еде ради хомяченья новой пачки долларов кроме явно психически нездоровых персонажей, и приемлемый для лендлорда уровень жизни в те годы стоил бы тоже 3-4 Татарки - 200-300$ в месяц на семью, без замолотов по одежде, и в принципе помню что я с родителями на подобную сумму и жил и ананасы с рябчиками в шампанском не купал, так мясо с базара регулярно и баночку красной икры позволяли себе.И вспомнил ещё: тогда в 96м, мой бюджет на пятницу-субботу на дискари на две ночи был по 50грн=25-27уе на ВЕЧЕР без такси, сауны для снятых телок, их услуг ,если вдруг они оказались коммерчески подкованы, так чисто зайти в 20.00 потанцевать, коктейлей бахнуть и дам угостить ну и трошки их напоить. 100грн на два дня и это только на гульку входные расходы. Как семье было на 150грн, даже 250грн месяц безбедно прожить???