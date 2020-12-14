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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10400104011040210403

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 23:17

  flyman написав:Це назвивається "закон спадної доходності капіталу"

Це стискання пружини орендної доходності перед вибухом. Дабл диджитс - сун. Золоті дні київської нерухомості ще попереду - райт ераунд зе корнер.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 23:24

  Ромасик написав:
  UA написав:К довоенным ценам в грн уже вернулось или нет? Имхо, 90-95% от довоенных

Соглашусь с этими цифрами.
По отдельным объектам есть возврат к долларовым довоенным ценам.
Но это заслуга проектировщиков системы электроснабжения дома, а не арендодателей.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 23:24

rjkz
Николай
Смею вас заверить вот именно тут вы и заблуждаетесь
В 95-96годах жить припеваючи на 70уе-14млн-140грн ну никак нельзя было, тем более скупая видеокассеты, которые точно помню стоили в районе миллиона зимой 94-95, когда я купил себе наконец то персональный видак с тринитроном, курс был около 130-140тыс тогда. За стипендию не в курсе - у меня был академ по травме(вы же наверняка помните моё -"стипендия была полтора доллара, БэМэВэ - 20000, профессорам с кафедры объяснял что съэкономил на завтраках"), склеился с быдлом и конкретно, но осенью 95го она уже по моему выходу была 3,5$=650000крб, и этого хватало раз нормально пожрать в типа коммерческом буфете в подвале института с пельменями, отбивной, картохой фри и банкой 0,33 пивка с ЕС. За аренду в тот период был не в курсе, жениться в 21 передумал, и почём аренда сталинок у нас на Нагорке в студенческом районе уже не интересовался(через 2,5 года снимал именно за сотню, период зимы 98-99 был жёсткий, но не для меня :mrgreen: )
Так что минимальное потребление эта сталинка на Татарке могла обеспечить семье, ну окорочка там каждый вечер, и свитер со штанами не с сэконда папке. Но Мух к примеру и сейчас умудряется жить на похожие деньги и не сдохнуть с голода. А у меня полно друзей,живущих с мамами и папами в свой почти полтинник после очередного развода, в принципе на схожие с нынешней арендой хлама на Татарке суммы, думаю это где то долларов 300 от силы сейчас, и даже есть кум, который на такие шиши растит двух дочерей 4х и 10лет в строгости и православнутом аскетизме.
Но никакой ленлорд, купивший горбом и мозолями прелесть что в 95м, что через 25лет, не будет на пути к новой прелести жрать акционную просрочку и экономить на еде ради хомяченья новой пачки долларов кроме явно психически нездоровых персонажей, и приемлемый для лендлорда уровень жизни в те годы стоил бы тоже 3-4 Татарки - 200-300$ в месяц на семью, без замолотов по одежде, и в принципе помню что я с родителями на подобную сумму и жил и ананасы с рябчиками в шампанском не купал, так мясо с базара регулярно и баночку красной икры позволяли себе.
И вспомнил ещё: тогда в 96м, мой бюджет на пятницу-субботу на дискари на две ночи был по 50грн=25-27уе на ВЕЧЕР без такси, сауны для снятых телок, их услуг ,если вдруг они оказались коммерчески подкованы, так чисто зайти в 20.00 потанцевать, коктейлей бахнуть и дам угостить ну и трошки их напоить. 100грн на два дня и это только на гульку входные расходы. Как семье было на 150грн, даже 250грн месяц безбедно прожить???
Востаннє редагувалось барабашов в П'ят 11 лис, 2022 00:04, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 23:34

  rjkz написав:
В принципе Вы правы.
Я просто считал, что достаточно 4 квартир. Сейчас пришло в голову, что нас в семье четверо и есть.
Просто, если-бы не война, то мы могли прийти к этой точке на рынке лет через 7-10. А в ковид что было?
Любой негаразд сносит рынок под плинтус. До этого был 2015 год. А до этого 2009 и 2010. И с каждым разом, лендлорду становится сложней выруливать, если он имеет один объект.
Я когда-то предложил термин "инфляция бетона", то есть покупательная способность одного и того-же куска бетона под арендой во времени.
И она постоянно снижается. С небольшими локальными всплесками.

У поколения 2000 года всё шло великолепно. Ни тебе конкуренции на поступление в ВУЗ, ни борьба за рабочие места. Купить квартиру - уже не нужно идти в бригаду на грязную работу кого то прикапывать в лесу.
Только 24.02.2022 всё круто изменило.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 23:38

  airmax78 написав:
  flyman написав:Це назвивається "закон спадної доходності капіталу"

Це стискання пружини орендної доходності перед вибухом. Дабл диджитс - сун. Золоті дні київської нерухомості ще попереду - райт ераунд зе корнер.

кавалірка біля метро 15куе, оренда 150у.е., дабл діджіст фейс оф тейбл
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 00:14

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  flyman написав:Це назвивається "закон спадної доходності капіталу"

Це стискання пружини орендної доходності перед вибухом. Дабл диджитс - сун. Золоті дні київської нерухомості ще попереду - райт ераунд зе корнер.

кавалірка біля метро 15куе, оренда 150у.е., дабл діджіст фейс оф тейбл

Як приклад. Кавалірка в Києві як персональний пенсійний хфонд (с).
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