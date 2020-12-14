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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10400104011040210403

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 23:17

  flyman написав:Це назвивається "закон спадної доходності капіталу"

Це стискання пружини орендної доходності перед вибухом. Дабл диджитс - сун. Золоті дні київської нерухомості ще попереду - райт ераунд зе корнер.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 23:24

  Ромасик написав:
  UA написав:К довоенным ценам в грн уже вернулось или нет? Имхо, 90-95% от довоенных

Соглашусь с этими цифрами.
По отдельным объектам есть возврат к долларовым довоенным ценам.
Но это заслуга проектировщиков системы электроснабжения дома, а не арендодателей.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 23:24

rjkz
Николай
Смею вас заверить вот именно тут вы и заблуждаетесь
В 95-96годах жить припеваючи на 70уе-14млн-140грн ну никак нельзя было, тем более скупая видеокассеты, которые точно помню стоили в районе миллиона зимой 94-95, когда я купил себе наконец то персональный видак с тринитроном, курс был около 130-140тыс тогда. За стипендию не в курсе - у меня был академ по травме(вы же наверняка помните моё -"стипендия была полтора доллара, БэМэВэ - 20000, профессорам с кафедры объяснял что съэкономил на завтраках"), склеился с быдлом и конкретно, но осенью 95го она уже по моему выходу была 3,5$=650000крб, и этого хватало раз нормально пожрать в типа коммерческом буфете в подвале института с пельменями, отбивной, картохой фри и банкой 0,33 пивка с ЕС. За аренду в тот период был не в курсе, жениться в 21 передумал, и почём аренда сталинок у нас на Нагорке в студенческом районе уже не интересовался(через 2,5 года снимал именно за сотню, период зимы 98-99 был жёсткий, но не для меня :mrgreen: )
Так что минимальное потребление эта сталинка на Татарке могла обеспечить семье, ну окорочка там каждый вечер, и свитер со штанами не с сэконда папке. Но Мух к примеру и сейчас умудряется жить на похожие деньги и не сдохнуть с голода. А у меня полно друзей,живущих с мамами и папами в свой почти полтинник после очередного развода, в принципе на схожие с нынешней арендой хлама на Татарке суммы, думаю это где то долларов 300 от силы сейчас, и даже есть кум, который на такие шиши растит двух дочерей 4х и 10лет в строгости и православнутом аскетизме.
Но никакой ленлорд, купивший горбом и мозолями прелесть что в 95м, что через 25лет, не будет на пути к новой прелести жрать акционную просрочку и экономить на еде ради хомяченья новой пачки долларов кроме явно психически нездоровых персонажей, и приемлемый для лендлорда уровень жизни в те годы стоил бы тоже 3-4 Татарки - 200-300$ в месяц на семью, без замолотов по одежде, и в принципе помню что я с родителями на подобную сумму и жил и ананасы с рябчиками в шампанском не купал, так мясо с базара регулярно и баночку красной икры позволяли себе.
И вспомнил ещё: тогда в 96м, мой бюджет на пятницу-субботу на дискари на две ночи был по 50грн=25-27уе на ВЕЧЕР без такси, сауны для снятых телок, их услуг ,если вдруг они оказались коммерчески подкованы, так чисто зайти в 20.00 потанцевать, коктейлей бахнуть и дам угостить ну и трошки их напоить. 100грн на два дня и это только на гульку входные расходы. Как семье было на 150грн, даже 250грн месяц безбедно прожить???
Востаннє редагувалось барабашов в П'ят 11 лис, 2022 00:04, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 23:34

  rjkz написав:
В принципе Вы правы.
Я просто считал, что достаточно 4 квартир. Сейчас пришло в голову, что нас в семье четверо и есть.
Просто, если-бы не война, то мы могли прийти к этой точке на рынке лет через 7-10. А в ковид что было?
Любой негаразд сносит рынок под плинтус. До этого был 2015 год. А до этого 2009 и 2010. И с каждым разом, лендлорду становится сложней выруливать, если он имеет один объект.
Я когда-то предложил термин "инфляция бетона", то есть покупательная способность одного и того-же куска бетона под арендой во времени.
И она постоянно снижается. С небольшими локальными всплесками.

У поколения 2000 года всё шло великолепно. Ни тебе конкуренции на поступление в ВУЗ, ни борьба за рабочие места. Купить квартиру - уже не нужно идти в бригаду на грязную работу кого то прикапывать в лесу.
Только 24.02.2022 всё круто изменило.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 23:38

  airmax78 написав:
  flyman написав:Це назвивається "закон спадної доходності капіталу"

Це стискання пружини орендної доходності перед вибухом. Дабл диджитс - сун. Золоті дні київської нерухомості ще попереду - райт ераунд зе корнер.

кавалірка біля метро 15куе, оренда 150у.е., дабл діджіст фейс оф тейбл
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 00:14

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  flyman написав:Це назвивається "закон спадної доходності капіталу"

Це стискання пружини орендної доходності перед вибухом. Дабл диджитс - сун. Золоті дні київської нерухомості ще попереду - райт ераунд зе корнер.

кавалірка біля метро 15куе, оренда 150у.е., дабл діджіст фейс оф тейбл

Як приклад. Кавалірка в Києві як персональний пенсійний хфонд (с).
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 01:03

  ihorkyiv написав:
  cohan написав:
  Hotab написав:Чи може хто підтвердити, що аренда таки підросла в порівнянні з літом?
Планую після зими змінити локацію (в межах Києва) і бачу, що літніх цін вже нема.


чуть чуть: было 5 стало 7, как-то так
еще ж коммуналь отопление

В абсолютному вимірі ніби й не багато, а у відносному зростання становить аж 40%. Періодично моніторю ОЛХ і Flatfy, готуючись до зміни орендарів. На ПОХ (навіть у віддаленні на 20 хв. пішої ходи від метро) 1-кім. квартир за 7 тис. і нижче взагалі немає, хіба зустрічається повний неліквід без меблів або перший поверх з гратами та без пралки. Бачив пару об"єктів за 8, декілька за 9, а усе інше - від 10. Квартири у приблизному стані "квіточка" буйно заквітчують сторінки цих ресурсів. У орендарів грошей на них катма.


ну там если точнее, было 5 стало 7
было 12 стало 10-12
было 16 стало 12

это все однушки, с 2-3шками хз, в чате недавно видел 20 готова семья платить за трешку, но фулл комплект по технике и в новострое 2010+

в принципе, 10-12 в новострое для молодой семьи - равновесное предложение,
конечно, не уверен на 20-25м кавалирку, но однушку вполне берут, хотя начинают торг с 8
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 01:47

  flyman написав:
  rjkz написав:
  Vlad442 написав:Да, я тоже это заметил, это есть, но еще нужно учесть фактор, что с годами человек обрастает жирком и у него увеличиваются потребности, растет уровень дохода с основной работы/бизнеса. Когда я впервые сдал квартиру, то годового дохода с нее хватало поехать в Турцию. До войны тоже с этой же квартиры. То есть баланс плюс-минус сохранился, но если тогда летал в Турцию, то сейчас на Мальдивы, и доход с этой квартиры кажется уже не таким значащим.


Я когда закончил институт, то пошел на стройку ИТР на стартовые 80 долларов в месяц, потом было 120. В это-же время знакомый сдавал на Татарке убитую и вонючую 2к сталинку за 70 долларов в месяц. И на эти деньги жили он с женой, 2-мя детьми и собакой. Очень редко он где-то подрабатывал. Но каждую субботу на Петровке скупался книгами, видеокассетами и картриджами к приставке.
Имея в институте 1,5 доллара стипендии, смотрел на него как на миллионера. :lol:
Сейчас едва-ли та-же квартира в состоянии обеспечить треть прошлого объема потребностей.
Объяснение у меня такое - раньше мы жили в практически закапсулированном пространстве, где практически не строилось новое жилье и вопрос аренды был очень конкурентен. С другой стороны, на тот момент, практически незначительная часть украинских производителей продуктов питания имела хоть какой-то выход на международный рынок по конкурентным ценам, поэтому ориентировалась на внутреннего потребителя. Сейчас как предложения бетона навалом, так и у производителей открыты двери на внещние рынки и смысл им поставлять на внутренний по низким ценам.
Отсюда мораль - самая базовая потребность, еда, сейчас стоит на украинском рынке практически тех-же денег, как и за рубежом, а доход от аренды генерируется совсем внутренним продуктом, который к мировой конкуренции не имеет ни привязки ни отношения.
Поэтому, с чего и началось, кормить лендлорда один и тот-же объект стал меньше.
А уж Мальдивы и Турции - это не с одного объекта явно.
Одним словом, киевский арендый рынок уже давно не вызывает у меня оптимизма.

А тут інша економічна катогорія, по моєму, трайдебл і нонтрайдебл гудс/сервісес.
Тобто на те що легко перетинає кордон і торгується глобально, має приблизно одну і ту саму ціну глобально (+- логістика, мита/податки...), і те що торгується локально: нерухомість, стрижка і т.п.


Совершенно верно, именно это я и хотел сказать.
И большинство лендлордов, может не понимая этого конкретно, пытается обыграть судьбу, сдавая тем, кто "стрижет" на западном рынке труда. То есть, айтишникам.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 01:58

  Vlad442 написав:
  rjkz написав:Я когда-то предложил термин "инфляция бетона", то есть покупательная способность одного и того-же куска бетона под арендой во времени.
  rjkz написав:В это-же время знакомый сдавал на Татарке убитую и вонючую 2к сталинку за 70 долларов в месяц

Да, есть инфляция бетона. Бетона становится больше, работающих людей меньше. Это неоспоримый факт. В Киеве скорей теоретический, в провинции бросающийся в глаза. В примере со сталинкой, нужно понимать, что из 70 долларов часть была амортизация и бетона и ремонта (20 лет из, скажем, 100 лет службы дома, это уже ощутимая часть). Если бы он 20 лет откладывал треть аренды на ремонт/расширение, то у него была бы сейчас 2-к с ремонтом в новострое, которая приносила бы больше.
В вашем примере есть одна интересная цифра в 70 долларов. Инфляция доллара в Украине с тех времен была значительно больше. Даже сейчас с убитым ремонтом она сдалась бы в 2 раза дороже в долларах. Поэтому бетон не панацея, но альтернатива консервативному вложению, которое переживет войны и кризисы, не так чтобы очевидна.


Ну, я Вам дал пример из настолько глубоко прошлого, насколько у меня есть.
Если взять времена 2006-2008 годов, то можно совершенно другую теорию развить, но это время было аномальным, поэтому о нем можно только вспоминать в розовых снах.
Я думаю, что к 70 долларам и аренде можно с некоторой долей притянуть за уши и цены на видеомагнитофоны и машины и продукты питания.
Были свои диспропорции, которых нет сейчас.
В целом, я не спорю, что на тот момент самое глупое что он мог сделать - это продать. Не думаю, что в то время ему был смысл с доходов от аренды той квартиры делать сбережения. Если он ее сохранил и продолжал сдавать, то с 2005 по 2008 годы надо было сундучить.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 02:08

  барабашов написав:rjkz
Николай
Смею вас заверить вот именно тут вы и заблуждаетесь
В 95-96годах жить припеваючи на 70уе-14млн-140грн ну никак нельзя было, тем более скупая видеокассеты, которые точно помню стоили в районе миллиона зимой 94-95, когда я купил себе наконец то персональный видак с тринитроном, курс был около 130-140тыс тогда. За стипендию не в курсе - у меня был академ по травме(вы же наверняка помните моё -"стипендия была полтора доллара, БэМэВэ - 20000, профессорам с кафедры объяснял что съэкономил на завтраках"), склеился с быдлом и конкретно, но осенью 95го она уже по моему выходу была 3,5$=650000крб, и этого хватало раз нормально пожрать в типа коммерческом буфете в подвале института с пельменями, отбивной, картохой фри и банкой 0,33 пивка с ЕС. За аренду в тот период был не в курсе, жениться в 21 передумал, и почём аренда сталинок у нас на Нагорке в студенческом районе уже не интересовался(через 2,5 года снимал именно за сотню, период зимы 98-99 был жёсткий, но не для меня :mrgreen: )
Так что минимальное потребление эта сталинка на Татарке могла обеспечить семье, ну окорочка там каждый вечер, и свитер со штанами не с сэконда папке. Но Мух к примеру и сейчас умудряется жить на похожие деньги и не сдохнуть с голода. А у меня полно друзей,живущих с мамами и папами в свой почти полтинник после очередного развода, в принципе на схожие с нынешней арендой хлама на Татарке суммы, думаю это где то долларов 300 от силы сейчас, и даже есть кум, который на такие шиши растит двух дочерей 4х и 10лет в строгости и православнутом аскетизме.
Но никакой ленлорд, купивший горбом и мозолями прелесть что в 95м, что через 25лет, не будет на пути к новой прелести жрать акционную просрочку и экономить на еде ради хомяченья новой пачки долларов кроме явно психически нездоровых персонажей, и приемлемый для лендлорда уровень жизни в те годы стоил бы тоже 3-4 Татарки - 200-300$ в месяц на семью, без замолотов по одежде, и в принципе помню что я с родителями на подобную сумму и жил и ананасы с рябчиками в шампанском не купал, так мясо с базара регулярно и баночку красной икры позволяли себе.
И вспомнил ещё: тогда в 96м, мой бюджет на пятницу-субботу на дискари на две ночи был по 50грн=25-27уе на ВЕЧЕР без такси, сауны для снятых телок, их услуг ,если вдруг они оказались коммерчески подкованы, так чисто зайти в 20.00 потанцевать, коктейлей бахнуть и дам угостить ну и трошки их напоить. 100грн на два дня и это только на гульку входные расходы. Как семье было на 150грн, даже 250грн месяц безбедно прожить???


Я закончил в 96 вуз и в то-же время общение с этим человеком прекратилось.
Я не писал о беззаботной жизни и БМВ, я писал, что ему хватало на проживание с семьей.
Я рад за Ваши доходы в 90-е, но, как написал, сам пошел работать на стартовые 80 в месяц. Да, уже менее через год имел 450, но для этого пришлось согласиться на длительную командировку, а к концу 90-х доходило до 1,5 куе, но для этого пришлось уже уйти со стройки.
Но еще раз, примерно в одно и то-же время он сдавал за 70 и моя зарплата была 80. А в первой половине 90-х были зарплаты у людей и по 50 и по 30.
rjkz
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