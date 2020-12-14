Додано: П'ят 11 лис, 2022 03:35

rjkz

Так всё и выглядело

Как и писал тут давно ирпенский Виталик

Зарплата тыщу, аренда тыщу, снимаем покомнатно с друзьями трёшку с "обойками" и не звездим

Однушку с плинтусАми снимают другие парни с другими доходами, те что ездят в командировки и имеют зарплату тыщу и радикально больше в другой валюте

А при цене коктейля в баре 3грн и пива в ещё савецком лабазе "Продукты" 69коп на полторы сотни гривен видеокассеты не коллекционируют и собак вырезкой по 7грн(3-4$ тогда) не кормят

Просто неплохой довесок та Татарка была к бюджету простой пообносившейся семьи

Вы тоже ни на 80, ни на 100, ни даже на 450$ не жировали тогда, просто могли позволить себе немного плюшек и Жигули 2101 70-80х допустим, не новую 99ю естественно

Принцип Влада - "1 хорошая зарплата = 1 хорошая квартира в аренду" соблюдается и через 30 лет