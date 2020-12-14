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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 лис, 2022 03:35
rjkz
Так всё и выглядело
Как и писал тут давно ирпенский Виталик
Зарплата тыщу, аренда тыщу, снимаем покомнатно с друзьями трёшку с "обойками" и не звездим
Однушку с плинтусАми снимают другие парни с другими доходами, те что ездят в командировки и имеют зарплату тыщу и радикально больше в другой валюте
А при цене коктейля в баре 3грн и пива в ещё савецком лабазе "Продукты" 69коп на полторы сотни гривен видеокассеты не коллекционируют и собак вырезкой по 7грн(3-4$ тогда) не кормят
Просто неплохой довесок та Татарка была к бюджету простой пообносившейся семьи
Вы тоже ни на 80, ни на 100, ни даже на 450$ не жировали тогда, просто могли позволить себе немного плюшек и Жигули 2101 70-80х допустим, не новую 99ю естественно
Принцип Влада - "1 хорошая зарплата = 1 хорошая квартира в аренду" соблюдается и через 30 лет
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барабашов
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 04:30
барабашов написав:rjkz
Так всё и выглядело
Как и писал тут давно ирпенский Виталик
Зарплата тыщу, аренда тыщу, снимаем покомнатно с друзьями трёшку с "обойками" и не звездим
Однушку с плинтусАми снимают другие парни с другими доходами, те что ездят в командировки и имеют зарплату тыщу и радикально больше в другой валюте
А при цене коктейля в баре 3грн и пива в ещё савецком лабазе "Продукты" 69коп на полторы сотни гривен видеокассеты не коллекционируют и собак вырезкой по 7грн(3-4$ тогда) не кормят
Просто неплохой довесок та Татарка была к бюджету простой пообносившейся семьи
Вы тоже ни на 80, ни на 100, ни даже на 450$ не жировали тогда, просто могли позволить себе немного плюшек и Жигули 80х допустим, не новую 99ю естественно
Принцип Влада - "1 хорошая зарплата = 1 хорошая квартира в аренду" соблюдается и через 30 лет
Не была 80 долларов хорошей зарплатой в 90-е, не была 1,5 куе хорошей зарплатой в 2007, и не думаю, что сейчас 20-30 тысяч гривен тянут на хорошую сейчвс.
Могу поделиться воспоминанием. 1997 год.Осень. Херсон. Привокзальное кафе.
На двоих с другом пообедали в ожидании поезда.
По огромной тарелке жареной картошки, огромная отбивная, салат, кофе. Еда простая, но очень вкусно и очень много.
На двоих 8 гривен.
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