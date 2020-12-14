Додано: П'ят 11 лис, 2022 05:21

rjkz

Кому как

Зарплату проректора по хозчасти срезали в нашем Горном с 18ти до двух минималок

Плюшки тоже с 24.02 убрали

Человек добивает до чего то(скорее 30 чем 20) технадзором над капремонтом бюджетнотендерных объектов но не напрягаясь

Макса плинтусА ему и к пенсии не достигнуть

Двушку в новострое у нас за 30(тысячу в день) и в Дельмаре посуточно снять можно

Стоила она 120 ровно год назад целкой

Ну как бы так

Полторы этот человек и в 2007м не наколачивал официально, но что то намyтил и купил трехлетнюю Импрезу WRX как раз к великому краху и в "ипотеку", в институтах тогда он не работал

Это я всё о своём куме

Уровень потребления вкуснях на уровне Флуя

И таких большинство у нас

20-30 мало кому платят, но люди крутятся и пробки на улицах в центре вполне плотные

И цены на бетон падают только в жирном сегменте €йра