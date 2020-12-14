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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 лис, 2022 03:35
rjkz
Так всё и выглядело
Как и писал тут давно ирпенский Виталик
Зарплата тыщу, аренда тыщу, снимаем покомнатно с друзьями трёшку с "обойками" и не звездим
Однушку с плинтусАми снимают другие парни с другими доходами, те что ездят в командировки и имеют зарплату тыщу и радикально больше в другой валюте
А при цене коктейля в баре 3грн и пива в ещё савецком лабазе "Продукты" 69коп на полторы сотни гривен видеокассеты не коллекционируют и собак вырезкой по 7грн(3-4$ тогда) не кормят
Просто неплохой довесок та Татарка была к бюджету простой пообносившейся семьи
Вы тоже ни на 80, ни на 100, ни даже на 450$ не жировали тогда, просто могли позволить себе немного плюшек и Жигули 2101 70-80х допустим, не новую 99ю естественно
Принцип Влада - "1 хорошая зарплата = 1 хорошая квартира в аренду" соблюдается и через 30 лет
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барабашов
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 04:30
барабашов написав:rjkz
Так всё и выглядело
Как и писал тут давно ирпенский Виталик
Зарплата тыщу, аренда тыщу, снимаем покомнатно с друзьями трёшку с "обойками" и не звездим
Однушку с плинтусАми снимают другие парни с другими доходами, те что ездят в командировки и имеют зарплату тыщу и радикально больше в другой валюте
А при цене коктейля в баре 3грн и пива в ещё савецком лабазе "Продукты" 69коп на полторы сотни гривен видеокассеты не коллекционируют и собак вырезкой по 7грн(3-4$ тогда) не кормят
Просто неплохой довесок та Татарка была к бюджету простой пообносившейся семьи
Вы тоже ни на 80, ни на 100, ни даже на 450$ не жировали тогда, просто могли позволить себе немного плюшек и Жигули 80х допустим, не новую 99ю естественно
Принцип Влада - "1 хорошая зарплата = 1 хорошая квартира в аренду" соблюдается и через 30 лет
Не была 80 долларов хорошей зарплатой в 90-е, не была 1,5 куе хорошей зарплатой в 2007, и не думаю, что сейчас 20-30 тысяч гривен тянут на хорошую сейчвс.
Могу поделиться воспоминанием. 1997 год.Осень. Херсон. Привокзальное кафе.
На двоих с другом пообедали в ожидании поезда.
По огромной тарелке жареной картошки, огромная отбивная, салат, кофе. Еда простая, но очень вкусно и очень много.
На двоих 8 гривен.
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 05:21
rjkz
Кому как
Зарплату проректора по хозчасти срезали в нашем Горном с 18ти до двух минималок
Плюшки тоже с 24.02 убрали
Человек добивает до чего то(скорее 30 чем 20) технадзором над капремонтом бюджетнотендерных объектов но не напрягаясь
Макса плинтусА ему и к пенсии не достигнуть
Двушку в новострое у нас за 30(тысячу в день) и в Дельмаре посуточно снять можно
Стоила она 120 ровно год назад целкой
Ну как бы так
Полторы этот человек и в 2007м не наколачивал официально, но что то намyтил и купил трехлетнюю Импрезу WRX как раз к великому краху и в "ипотеку", в институтах тогда он не работал
Это я всё о своём куме
Уровень потребления вкуснях на уровне Флуя
И таких большинство у нас
20-30 мало кому платят, но люди крутятся и пробки на улицах в центре вполне плотные
И цены на бетон падают только в жирном сегменте €йра
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барабашов
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 05:43
барабашов написав:
Принцип Влада - "1 хорошая зарплата = 1 хорошая квартира в аренду" соблюдается и через 30 лет
вы про Киев?
барабашов написав:
снимаем покомнатно с друзьями трёшку с "обойками" и не звездим
снимали и сцали что хозяйка выгонит за то что табором живём. Трёшку на 6 пацанов ещё та проблема была снять. Все хотят взять семейных или на крайняк 3 невинных девочки. По другим городам проще, убитые квартиры сдавали кому угодно хоть стадо слонов засели. А чтобы нормальную снять - собеседование было как на работу.
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 06:00
UA написав:
На сегодня ИгорьКиев на соседней ветке сдает квартиры в приценралье по 7-8 кгрн
когда он решит сделать ремонт и обновить технику, обнаружит что отдал Герегам всё, что за 5 лет заработал. Конечно если техника не с ближайшей мусорки. Имхо 7к это уже ниже уровня рентабельности. Или под неё нужны арендаторы с крылышками, как на иконах. Только для бабушек 7к норм. Им там ремонты не делать и технику Мили не покупать.
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 06:46
барабашов написав:rjkz
Кому как
Зарплату проректора по хозчасти срезали в нашем Горном с 18ти до двух минималок
Плюшки тоже с 24.02 убрали
Человек добивает до чего то(скорее 30 чем 20) технадзором над капремонтом бюджетнотендерных объектов но не напрягаясь
Макса плинтусА ему и к пенсии не достигнуть
Двушку в новострое у нас за 30(тысячу в день) и в Дельмаре посуточно снять можно
Стоила она 120 ровно год назад целкой
Ну как бы так
Полторы этот человек и в 2007м не наколачивал официально, но что то намyтил и купил трехлетнюю Импрезу WRX как раз к великому краху и в "ипотеку", в институтах тогда он не работал
Это я всё о своём куме
Уровень потребления вкуснях на уровне Флуя
И таких большинство у нас
20-30 мало кому платят, но люди крутятся и пробки на улицах в центре вполне плотные
И цены на бетон падают только в жирном сегменте €йра
Ну я не могу назвать ситуацию после 24.02 такой, по которой можно что-то говорить. ВОзьмите предвоенную.
О том, что порезали зарплаты, посокращали оставшихся работников, и тд можете мне не рассказывать. Я с Украиной связь поддерживаю не только на этом форуме.
Печально это все.
Вы-же 70 долларов 90-х пытались натянуть на свои стандарты.
Я Вам и ответил, что ни те ни эти арендные поступления никак не дотягивают до того, чтобы их назвать хорошими. Но они есть, с этим не поспоришь.
Те у кого и этого нет и этому будет рад.
Мне после степухи в 1,5 доллара и 80 казались прогрессом.
В 00-х, конечно разное было. Я так понимаю, что в 2005-2008 зарабатывал больше своих друзей в США да и квартира моя на моменте стоила достаточно, чтобы купить квартиру в НЙ и может даже неплохую.
И в это-же время родители моих друзей, которые "ходили на работу, чтобы получать зарплату" получали 600 грн в месяц. При курсе 5,05.
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rjkz
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 09:14
airmax78 написав: flyman написав:
Це назвивається "закон спадної доходності капіталу"
Це стискання пружини орендної доходності перед вибухом. Дабл диджитс - сун. Золоті дні київської нерухомості ще попереду - райт ераунд зе корнер.
Трибека ты?
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 09:22
rjkz написав:
И большинство лендлордов, может не понимая этого конкретно, пытается обыграть судьбу, сдавая тем, кто "стрижет" на западном рынке труда. То есть, айтишникам.
А смысл айтишникам снимать в Киеве по европейским ценам? Есть рынок - снимают по рыночной цене. Про айтишников очень много мифов гуляет - но это не новые русские - а обычные люди которые как и все нормальные люди считают деньги.
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