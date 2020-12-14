Додано: П'ят 11 лис, 2022 06:46

барабашов написав: rjkz

Кому как

Зарплату проректора по хозчасти срезали в нашем Горном с 18ти до двух минималок

Плюшки тоже с 24.02 убрали

Человек добивает до чего то(скорее 30 чем 20) технадзором над капремонтом бюджетнотендерных объектов но не напрягаясь

Макса плинтусА ему и к пенсии не достигнуть

Двушку в новострое у нас за 30(тысячу в день) и в Дельмаре посуточно снять можно

Стоила она 120 ровно год назад целкой

Ну как бы так

Полторы этот человек и в 2007м не наколачивал официально, но что то намyтил и купил трехлетнюю Импрезу WRX как раз к великому краху и в "ипотеку", в институтах тогда он не работал

Это я всё о своём куме

Уровень потребления вкуснях на уровне Флуя

И таких большинство у нас

20-30 мало кому платят, но люди крутятся и пробки на улицах в центре вполне плотные

И цены на бетон падают только в жирном сегменте €йра Кому какЗарплату проректора по хозчасти срезали в нашем Горном с 18ти до двух минималокПлюшки тоже с 24.02 убралиЧеловек добивает до чего то(скорее 30 чем 20) технадзором над капремонтом бюджетнотендерных объектов но не напрягаясьМакса плинтусА ему и к пенсии не достигнутьДвушку в новострое у нас за 30(тысячу в день) и в Дельмаре посуточно снять можноСтоила она 120 ровно год назад целкойНу как бы такПолторы этот человек и в 2007м не наколачивал официально, но что то намyтил и купил трехлетнюю Импрезу WRX как раз к великому краху и в "ипотеку", в институтах тогда он не работалЭто я всё о своём кумеУровень потребления вкуснях на уровне ФлуяИ таких большинство у нас20-30 мало кому платят, но люди крутятся и пробки на улицах в центре вполне плотныеИ цены на бетон падают только в жирном сегменте €йра

Ну я не могу назвать ситуацию после 24.02 такой, по которой можно что-то говорить. ВОзьмите предвоенную.О том, что порезали зарплаты, посокращали оставшихся работников, и тд можете мне не рассказывать. Я с Украиной связь поддерживаю не только на этом форуме.Печально это все.Вы-же 70 долларов 90-х пытались натянуть на свои стандарты.Я Вам и ответил, что ни те ни эти арендные поступления никак не дотягивают до того, чтобы их назвать хорошими. Но они есть, с этим не поспоришь.Те у кого и этого нет и этому будет рад.Мне после степухи в 1,5 доллара и 80 казались прогрессом.В 00-х, конечно разное было. Я так понимаю, что в 2005-2008 зарабатывал больше своих друзей в США да и квартира моя на моменте стоила достаточно, чтобы купить квартиру в НЙ и может даже неплохую.И в это-же время родители моих друзей, которые "ходили на работу, чтобы получать зарплату" получали 600 грн в месяц. При курсе 5,05.