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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10402104031040410405>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 03:35

rjkz
Так всё и выглядело
Как и писал тут давно ирпенский Виталик
Зарплата тыщу, аренда тыщу, снимаем покомнатно с друзьями трёшку с "обойками" и не звездим
Однушку с плинтусАми снимают другие парни с другими доходами, те что ездят в командировки и имеют зарплату тыщу и радикально больше в другой валюте
А при цене коктейля в баре 3грн и пива в ещё савецком лабазе "Продукты" 69коп на полторы сотни гривен видеокассеты не коллекционируют и собак вырезкой по 7грн(3-4$ тогда) не кормят
Просто неплохой довесок та Татарка была к бюджету простой пообносившейся семьи
Вы тоже ни на 80, ни на 100, ни даже на 450$ не жировали тогда, просто могли позволить себе немного плюшек и Жигули 2101 70-80х допустим, не новую 99ю естественно
Принцип Влада - "1 хорошая зарплата = 1 хорошая квартира в аренду" соблюдается и через 30 лет
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 04:30

  барабашов написав:rjkz
Так всё и выглядело
Как и писал тут давно ирпенский Виталик
Зарплата тыщу, аренда тыщу, снимаем покомнатно с друзьями трёшку с "обойками" и не звездим
Однушку с плинтусАми снимают другие парни с другими доходами, те что ездят в командировки и имеют зарплату тыщу и радикально больше в другой валюте
А при цене коктейля в баре 3грн и пива в ещё савецком лабазе "Продукты" 69коп на полторы сотни гривен видеокассеты не коллекционируют и собак вырезкой по 7грн(3-4$ тогда) не кормят
Просто неплохой довесок та Татарка была к бюджету простой пообносившейся семьи
Вы тоже ни на 80, ни на 100, ни даже на 450$ не жировали тогда, просто могли позволить себе немного плюшек и Жигули 80х допустим, не новую 99ю естественно
Принцип Влада - "1 хорошая зарплата = 1 хорошая квартира в аренду" соблюдается и через 30 лет


Не была 80 долларов хорошей зарплатой в 90-е, не была 1,5 куе хорошей зарплатой в 2007, и не думаю, что сейчас 20-30 тысяч гривен тянут на хорошую сейчвс.

Могу поделиться воспоминанием. 1997 год.Осень. Херсон. Привокзальное кафе.
На двоих с другом пообедали в ожидании поезда.
По огромной тарелке жареной картошки, огромная отбивная, салат, кофе. Еда простая, но очень вкусно и очень много.
На двоих 8 гривен.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 05:21

rjkz
Кому как
Зарплату проректора по хозчасти срезали в нашем Горном с 18ти до двух минималок
Плюшки тоже с 24.02 убрали
Человек добивает до чего то(скорее 30 чем 20) технадзором над капремонтом бюджетнотендерных объектов но не напрягаясь
Макса плинтусА ему и к пенсии не достигнуть
Двушку в новострое у нас за 30(тысячу в день) и в Дельмаре посуточно снять можно
Стоила она 120 ровно год назад целкой
Ну как бы так
Полторы этот человек и в 2007м не наколачивал официально, но что то намyтил и купил трехлетнюю Импрезу WRX как раз к великому краху и в "ипотеку", в институтах тогда он не работал
Это я всё о своём куме
Уровень потребления вкуснях на уровне Флуя
И таких большинство у нас
20-30 мало кому платят, но люди крутятся и пробки на улицах в центре вполне плотные
И цены на бетон падают только в жирном сегменте €йра
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 05:43

  барабашов написав:Принцип Влада - "1 хорошая зарплата = 1 хорошая квартира в аренду" соблюдается и через 30 лет
вы про Киев?
  барабашов написав:снимаем покомнатно с друзьями трёшку с "обойками" и не звездим
снимали и сцали что хозяйка выгонит за то что табором живём. Трёшку на 6 пацанов ещё та проблема была снять. Все хотят взять семейных или на крайняк 3 невинных девочки. По другим городам проще, убитые квартиры сдавали кому угодно хоть стадо слонов засели. А чтобы нормальную снять - собеседование было как на работу.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 06:00

  UA написав:На сегодня ИгорьКиев на соседней ветке сдает квартиры в приценралье по 7-8 кгрн
когда он решит сделать ремонт и обновить технику, обнаружит что отдал Герегам всё, что за 5 лет заработал. Конечно если техника не с ближайшей мусорки. Имхо 7к это уже ниже уровня рентабельности. Или под неё нужны арендаторы с крылышками, как на иконах. Только для бабушек 7к норм. Им там ремонты не делать и технику Мили не покупать.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 06:46

  барабашов написав:rjkz
Кому как
Зарплату проректора по хозчасти срезали в нашем Горном с 18ти до двух минималок
Плюшки тоже с 24.02 убрали
Человек добивает до чего то(скорее 30 чем 20) технадзором над капремонтом бюджетнотендерных объектов но не напрягаясь
Макса плинтусА ему и к пенсии не достигнуть
Двушку в новострое у нас за 30(тысячу в день) и в Дельмаре посуточно снять можно
Стоила она 120 ровно год назад целкой
Ну как бы так
Полторы этот человек и в 2007м не наколачивал официально, но что то намyтил и купил трехлетнюю Импрезу WRX как раз к великому краху и в "ипотеку", в институтах тогда он не работал
Это я всё о своём куме
Уровень потребления вкуснях на уровне Флуя
И таких большинство у нас
20-30 мало кому платят, но люди крутятся и пробки на улицах в центре вполне плотные
И цены на бетон падают только в жирном сегменте €йра


Ну я не могу назвать ситуацию после 24.02 такой, по которой можно что-то говорить. ВОзьмите предвоенную.
О том, что порезали зарплаты, посокращали оставшихся работников, и тд можете мне не рассказывать. Я с Украиной связь поддерживаю не только на этом форуме.
Печально это все.
Вы-же 70 долларов 90-х пытались натянуть на свои стандарты.
Я Вам и ответил, что ни те ни эти арендные поступления никак не дотягивают до того, чтобы их назвать хорошими. Но они есть, с этим не поспоришь.
Те у кого и этого нет и этому будет рад.
Мне после степухи в 1,5 доллара и 80 казались прогрессом.
В 00-х, конечно разное было. Я так понимаю, что в 2005-2008 зарабатывал больше своих друзей в США да и квартира моя на моменте стоила достаточно, чтобы купить квартиру в НЙ и может даже неплохую.
И в это-же время родители моих друзей, которые "ходили на работу, чтобы получать зарплату" получали 600 грн в месяц. При курсе 5,05.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 09:14

  airmax78 написав:
  flyman написав:Це назвивається "закон спадної доходності капіталу"

Це стискання пружини орендної доходності перед вибухом. Дабл диджитс - сун. Золоті дні київської нерухомості ще попереду - райт ераунд зе корнер.

Трибека ты?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 09:22

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  rjkz написав:И большинство лендлордов, может не понимая этого конкретно, пытается обыграть судьбу, сдавая тем, кто "стрижет" на западном рынке труда. То есть, айтишникам.

А смысл айтишникам снимать в Киеве по европейским ценам? Есть рынок - снимают по рыночной цене. Про айтишников очень много мифов гуляет - но это не новые русские - а обычные люди которые как и все нормальные люди считают деньги.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 10:36

  BIGor написав:
  rjkz написав:И большинство лендлордов, может не понимая этого конкретно, пытается обыграть судьбу, сдавая тем, кто "стрижет" на западном рынке труда. То есть, айтишникам.

А смысл айтишникам снимать в Киеве по европейским ценам? Есть рынок - снимают по рыночной цене. Про айтишников очень много мифов гуляет - но это не новые русские - а обычные люди которые как и все нормальные люди считают деньги.

ІТшнки можуть поїхати на малу родіну, поставити собі акумулятор, сонячну панель, завести оптику або супутник від Маска на інтернет і не крутити коровам хвости, єдине що зле так 18/60 та офкурс (але його можна обходити через конверт-депо)
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 11:06

  rjkz написав:Но еще раз, примерно в одно и то-же время он сдавал за 70 и моя зарплата была 80. А в первой половине 90-х были зарплаты у людей и по 50 и по 30.

В 92-94 годах ЗП 50 баксов считалась более менее кошерной. Примерно как 1000 у.е в Киеве до войны.
На ещё работающих заводах ЗП была 20-30 долларов.
Но очень часто, ЗП задерживали на несколько месяцев или не выплачивали совсем.
В условиях гиперинфляции, всё что не в доларах обесценивалось в нуль за 2-3 месяца.
Сейчас в Украине легкий насморк в сравнении с тем, что было в 90-х.
UA
 
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