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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10402104031040410405

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 11:16

  BIGor написав:А смысл айтишникам снимать в Киеве по европейским ценам? Есть рынок - снимают по рыночной цене. Про айтишников очень много мифов гуляет - но это не новые русские - а обычные люди которые как и все нормальные люди считают деньги.

У хорошему привыкаешь быстро.
После чистых подъездов и ухоженной придомовой территории переселятся в вонючую гостинку по соседству с бабкой кошатницей с соответствующим амбре и многодетной мамашей сушащей бельё в общем коридоре наверное не очень хочется.
Хочешь водить тёлок через красивый парадняк - плати :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 11:41

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  UA написав:Сейчас в Украине легкий насморк в сравнении с тем, что было в 90-х.

Да, я помню, в 90-ых родственник уехал в Америку и я был очень удивлен, что обычному рабочему человеку хватало зарплаты чтобы выжить, иметь авто, микроволновку. Не нужно крутиться или тяжело вкалывать. Просто ходи на работу и живи нормальной жизнью.
При этом, нужно признать, что в 90-ых тяжело жили далеко не все. У очень многих людей все было хорошо. Как и сейчас есть люди у которых совсем все плохо - зарплату перестали платить, здоровья пахать нет, в армию не берут, есть только пенсия 80-летней мамы на двоих.
Vlad442
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 11:45

  BIGor написав:
  rjkz написав:И большинство лендлордов, может не понимая этого конкретно, пытается обыграть судьбу, сдавая тем, кто "стрижет" на западном рынке труда. То есть, айтишникам.

А смысл айтишникам снимать в Киеве по европейским ценам? Есть рынок - снимают по рыночной цене. Про айтишников очень много мифов гуляет - но это не новые русские - а обычные люди которые как и все нормальные люди считают деньги.

Айтишник стало символом на рынке аренды потому, что это молодой человек, который не привык считать деньги. Не научился экономить - сначала жил с родителями, а потом свалились шальные деньги. "Новые русские" 21 века.
Они вполне готовы переплатить за нефункциональные игрушки, за красивые картинки. Они не думаю, что в Кропивницком такой же интернет, но можно снять за 3 тыс скромную хрущевку, когда в Киеве можно снять красивую квартиру за 15-20. Просто не видят смысла покупать плохое, когда могут купить хорошее.
Вы же тоже за распродажами или раздачами просрочки не охотитесь, хотя это выгодно?
Vlad442
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 11:51

  Vlad442 написав:
  BIGor написав:
  rjkz написав:И большинство лендлордов, может не понимая этого конкретно, пытается обыграть судьбу, сдавая тем, кто "стрижет" на западном рынке труда. То есть, айтишникам.

А смысл айтишникам снимать в Киеве по европейским ценам? Есть рынок - снимают по рыночной цене. Про айтишников очень много мифов гуляет - но это не новые русские - а обычные люди которые как и все нормальные люди считают деньги.

Айтишник стало символом на рынке аренды потому, что это молодой человек, который не привык считать деньги. Не научился экономить - сначала жил с родителями, а потом свалились шальные деньги. "Новые русские" 21 века.
Они вполне готовы переплатить за нефункциональные игрушки, за красивые картинки. Они не думаю, что в Кропивницком такой же интернет, но можно снять за 3 тыс скромную хрущевку, когда в Киеве можно снять красивую квартиру за 15-20. Просто не видят смысла покупать плохое, когда могут купить хорошее.
Вы же тоже за распродажами или раздачами просрочки не охотитесь, хотя это выгодно?

Я сам уже давно работаю в этой сфере - пишете заблуждения на заблуждениях. Все что Вы написали (выделил болдом) - все заблуждения. Ну может есть какие-то пару процентов "кадров", но обычные рядовые айтишники такие же самые люди (не лохи).
Если речь обо мне - скидки очень люблю, какие-то акции позволяющие сэкономить - маст хев. Конечно дается о себе длительная жизнь в Украине.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 12:20

  Vlad442 написав:
  BIGor написав:
  rjkz написав:И большинство лендлордов, может не понимая этого конкретно, пытается обыграть судьбу, сдавая тем, кто "стрижет" на западном рынке труда. То есть, айтишникам.

А смысл айтишникам снимать в Киеве по европейским ценам? Есть рынок - снимают по рыночной цене. Про айтишников очень много мифов гуляет - но это не новые русские - а обычные люди которые как и все нормальные люди считают деньги.

Айтишник стало символом на рынке аренды потому, что это молодой человек, который не привык считать деньги. Не научился экономить - сначала жил с родителями, а потом свалились шальные деньги. "Новые русские" 21 века.
Они вполне готовы переплатить за нефункциональные игрушки, за красивые картинки. Они не думаю, что в Кропивницком такой же интернет, но можно снять за 3 тыс скромную хрущевку, когда в Киеве можно снять красивую квартиру за 15-20. Просто не видят смысла покупать плохое, когда могут купить хорошее.
Вы же тоже за распродажами или раздачами просрочки не охотитесь, хотя это выгодно?

Не видел ни одного молодого ИТ с норм зп :) тоже надо ведь опыта набраться, если начал в 22, то к 30 будешь хорошо зарабатывать. Хотя бы 3-5к уе. Но уже не такой уж молодой и глупый. А в 25 выше 3к уе в месяц врядли кто-то получает. Я по крайней мере таких не знаю.
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