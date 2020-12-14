Додано: П'ят 11 лис, 2022 11:41

UA написав: Сейчас в Украине легкий насморк в сравнении с тем, что было в 90-х. Сейчас в Украине легкий насморк в сравнении с тем, что было в 90-х.

Да, я помню, в 90-ых родственник уехал в Америку и я был очень удивлен, что обычному рабочему человеку хватало зарплаты чтобы выжить, иметь авто, микроволновку. Не нужно крутиться или тяжело вкалывать. Просто ходи на работу и живи нормальной жизнью.При этом, нужно признать, что в 90-ых тяжело жили далеко не все. У очень многих людей все было хорошо. Как и сейчас есть люди у которых совсем все плохо - зарплату перестали платить, здоровья пахать нет, в армию не берут, есть только пенсия 80-летней мамы на двоих.