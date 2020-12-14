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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 лис, 2022 11:16
BIGor написав:
А смысл айтишникам снимать в Киеве по европейским ценам? Есть рынок - снимают по рыночной цене. Про айтишников очень много мифов гуляет - но это не новые русские - а обычные люди которые как и все нормальные люди считают деньги.
У хорошему привыкаешь быстро.
После чистых подъездов и ухоженной придомовой территории переселятся в вонючую гостинку по соседству с бабкой кошатницей с соответствующим амбре и многодетной мамашей сушащей бельё в общем коридоре наверное не очень хочется.
Хочешь водить тёлок через красивый парадняк - плати
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UA
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 11:41
UA написав:
Сейчас в Украине легкий насморк в сравнении с тем, что было в 90-х.
Да, я помню, в 90-ых родственник уехал в Америку и я был очень удивлен, что обычному рабочему человеку хватало зарплаты чтобы выжить, иметь авто, микроволновку. Не нужно крутиться или тяжело вкалывать. Просто ходи на работу и живи нормальной жизнью.
При этом, нужно признать, что в 90-ых тяжело жили далеко не все. У очень многих людей все было хорошо. Как и сейчас есть люди у которых совсем все плохо - зарплату перестали платить, здоровья пахать нет, в армию не берут, есть только пенсия 80-летней мамы на двоих.
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Vlad442
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 11:45
BIGor написав: rjkz написав:
И большинство лендлордов, может не понимая этого конкретно, пытается обыграть судьбу, сдавая тем, кто "стрижет" на западном рынке труда. То есть, айтишникам.
А смысл айтишникам снимать в Киеве по европейским ценам? Есть рынок - снимают по рыночной цене. Про айтишников очень много мифов гуляет - но это не новые русские - а обычные люди которые как и все нормальные люди считают деньги.
Айтишник стало символом на рынке аренды потому, что это молодой человек, который не привык считать деньги. Не научился экономить - сначала жил с родителями, а потом свалились шальные деньги. "Новые русские" 21 века.
Они вполне готовы переплатить за нефункциональные игрушки, за красивые картинки. Они не думаю, что в Кропивницком такой же интернет, но можно снять за 3 тыс скромную хрущевку, когда в Киеве можно снять красивую квартиру за 15-20. Просто не видят смысла покупать плохое, когда могут купить хорошее.
Вы же тоже за распродажами или раздачами просрочки не охотитесь, хотя это выгодно?
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Vlad442
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 11:51
Vlad442 написав: BIGor написав: rjkz написав:
И большинство лендлордов, может не понимая этого конкретно, пытается обыграть судьбу, сдавая тем, кто "стрижет" на западном рынке труда. То есть, айтишникам.
А смысл айтишникам снимать в Киеве по европейским ценам? Есть рынок - снимают по рыночной цене. Про айтишников очень много мифов гуляет - но это не новые русские - а обычные люди которые как и все нормальные люди считают деньги.
Айтишник стало символом на рынке аренды потому, что это молодой человек
, который не привык считать деньги
. Не научился экономить
- сначала жил с родителями, а потом свалились шальные деньги
. "Новые русские" 21 века.
Они вполне готовы переплатить
за нефункциональные игрушки, за красивые картинки
. Они не думаю
, что в Кропивницком такой же интернет, но можно снять за 3 тыс скромную хрущевку, когда в Киеве можно снять красивую квартиру за 15-20. Просто не видят смысла покупать плохое, когда могут купить хорошее.
Вы же тоже за распродажами или раздачами просрочки не охотитесь, хотя это выгодно?
Я сам уже давно работаю в этой сфере - пишете заблуждения на заблуждениях. Все что Вы написали (выделил болдом) - все заблуждения. Ну может есть какие-то пару процентов "кадров", но обычные рядовые айтишники такие же самые люди (не лохи).
Если речь обо мне - скидки очень люблю, какие-то акции позволяющие сэкономить - маст хев. Конечно дается о себе длительная жизнь в Украине.
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BIGor
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 12:20
Vlad442 написав: BIGor написав: rjkz написав:
И большинство лендлордов, может не понимая этого конкретно, пытается обыграть судьбу, сдавая тем, кто "стрижет" на западном рынке труда. То есть, айтишникам.
А смысл айтишникам снимать в Киеве по европейским ценам? Есть рынок - снимают по рыночной цене. Про айтишников очень много мифов гуляет - но это не новые русские - а обычные люди которые как и все нормальные люди считают деньги.
Айтишник стало символом на рынке аренды потому, что это молодой человек, который не привык считать деньги. Не научился экономить - сначала жил с родителями, а потом свалились шальные деньги. "Новые русские" 21 века.
Они вполне готовы переплатить за нефункциональные игрушки, за красивые картинки. Они не думаю, что в Кропивницком такой же интернет, но можно снять за 3 тыс скромную хрущевку, когда в Киеве можно снять красивую квартиру за 15-20. Просто не видят смысла покупать плохое, когда могут купить хорошее.
Вы же тоже за распродажами или раздачами просрочки не охотитесь, хотя это выгодно?
Не видел ни одного молодого ИТ с норм зп
тоже надо ведь опыта набраться, если начал в 22, то к 30 будешь хорошо зарабатывать. Хотя бы 3-5к уе. Но уже не такой уж молодой и глупый. А в 25 выше 3к уе в месяц врядли кто-то получает. Я по крайней мере таких не знаю.
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