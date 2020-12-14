Додано: П'ят 11 лис, 2022 12:41

Боюсь расстроить, но люди с деньгами, которые выехали сразу и даже спустя некоторое время были готовы "приехать на недельку" решить накопившиеся вопросы, проведать дома-квартиры-родственников после 10.10 не хотят ехать дальше условного Львова/Ужгорода.



Про одинаковый интернет везде Влад сказал верно, но это только первая часть. Интернет практически одинаковый везде где есть электричество. В Киеве и без войны Воля являла собой гoвнoпровайдера, а с нынешними блэкаутами и аварийно-графическими отключениями смогут оставаться на связи не только лишь все айтишники. Имею примеры когда люди не готовы возвращаться и по этой причине.



На прошлой неделе занесло на ЛБ во время блэкаута - так даже навигатор не работал из-за того, что базовые станции потухли. Так что виртуальная прелесть виртуального Макса - только в рост.