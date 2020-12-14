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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 11:16

  BIGor написав:А смысл айтишникам снимать в Киеве по европейским ценам? Есть рынок - снимают по рыночной цене. Про айтишников очень много мифов гуляет - но это не новые русские - а обычные люди которые как и все нормальные люди считают деньги.

У хорошему привыкаешь быстро.
После чистых подъездов и ухоженной придомовой территории переселятся в вонючую гостинку по соседству с бабкой кошатницей с соответствующим амбре и многодетной мамашей сушащей бельё в общем коридоре наверное не очень хочется.
Хочешь водить тёлок через красивый парадняк - плати :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 11:41

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  UA написав:Сейчас в Украине легкий насморк в сравнении с тем, что было в 90-х.

Да, я помню, в 90-ых родственник уехал в Америку и я был очень удивлен, что обычному рабочему человеку хватало зарплаты чтобы выжить, иметь авто, микроволновку. Не нужно крутиться или тяжело вкалывать. Просто ходи на работу и живи нормальной жизнью.
При этом, нужно признать, что в 90-ых тяжело жили далеко не все. У очень многих людей все было хорошо. Как и сейчас есть люди у которых совсем все плохо - зарплату перестали платить, здоровья пахать нет, в армию не берут, есть только пенсия 80-летней мамы на двоих.
Vlad442
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 11:45

  BIGor написав:
  rjkz написав:И большинство лендлордов, может не понимая этого конкретно, пытается обыграть судьбу, сдавая тем, кто "стрижет" на западном рынке труда. То есть, айтишникам.

А смысл айтишникам снимать в Киеве по европейским ценам? Есть рынок - снимают по рыночной цене. Про айтишников очень много мифов гуляет - но это не новые русские - а обычные люди которые как и все нормальные люди считают деньги.

Айтишник стало символом на рынке аренды потому, что это молодой человек, который не привык считать деньги. Не научился экономить - сначала жил с родителями, а потом свалились шальные деньги. "Новые русские" 21 века.
Они вполне готовы переплатить за нефункциональные игрушки, за красивые картинки. Они не думаю, что в Кропивницком такой же интернет, но можно снять за 3 тыс скромную хрущевку, когда в Киеве можно снять красивую квартиру за 15-20. Просто не видят смысла покупать плохое, когда могут купить хорошее.
Вы же тоже за распродажами или раздачами просрочки не охотитесь, хотя это выгодно?
Vlad442
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 11:51

  Vlad442 написав:
  BIGor написав:
  rjkz написав:И большинство лендлордов, может не понимая этого конкретно, пытается обыграть судьбу, сдавая тем, кто "стрижет" на западном рынке труда. То есть, айтишникам.

А смысл айтишникам снимать в Киеве по европейским ценам? Есть рынок - снимают по рыночной цене. Про айтишников очень много мифов гуляет - но это не новые русские - а обычные люди которые как и все нормальные люди считают деньги.

Айтишник стало символом на рынке аренды потому, что это молодой человек, который не привык считать деньги. Не научился экономить - сначала жил с родителями, а потом свалились шальные деньги. "Новые русские" 21 века.
Они вполне готовы переплатить за нефункциональные игрушки, за красивые картинки. Они не думаю, что в Кропивницком такой же интернет, но можно снять за 3 тыс скромную хрущевку, когда в Киеве можно снять красивую квартиру за 15-20. Просто не видят смысла покупать плохое, когда могут купить хорошее.
Вы же тоже за распродажами или раздачами просрочки не охотитесь, хотя это выгодно?

Я сам уже давно работаю в этой сфере - пишете заблуждения на заблуждениях. Все что Вы написали (выделил болдом) - все заблуждения. Ну может есть какие-то пару процентов "кадров", но обычные рядовые айтишники такие же самые люди (не лохи).
Если речь обо мне - скидки очень люблю, какие-то акции позволяющие сэкономить - маст хев. Конечно дается о себе длительная жизнь в Украине.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 12:20

  Vlad442 написав:
  BIGor написав:
  rjkz написав:И большинство лендлордов, может не понимая этого конкретно, пытается обыграть судьбу, сдавая тем, кто "стрижет" на западном рынке труда. То есть, айтишникам.

А смысл айтишникам снимать в Киеве по европейским ценам? Есть рынок - снимают по рыночной цене. Про айтишников очень много мифов гуляет - но это не новые русские - а обычные люди которые как и все нормальные люди считают деньги.

Айтишник стало символом на рынке аренды потому, что это молодой человек, который не привык считать деньги. Не научился экономить - сначала жил с родителями, а потом свалились шальные деньги. "Новые русские" 21 века.
Они вполне готовы переплатить за нефункциональные игрушки, за красивые картинки. Они не думаю, что в Кропивницком такой же интернет, но можно снять за 3 тыс скромную хрущевку, когда в Киеве можно снять красивую квартиру за 15-20. Просто не видят смысла покупать плохое, когда могут купить хорошее.
Вы же тоже за распродажами или раздачами просрочки не охотитесь, хотя это выгодно?

Не видел ни одного молодого ИТ с норм зп :) тоже надо ведь опыта набраться, если начал в 22, то к 30 будешь хорошо зарабатывать. Хотя бы 3-5к уе. Но уже не такой уж молодой и глупый. А в 25 выше 3к уе в месяц врядли кто-то получает. Я по крайней мере таких не знаю.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 12:41

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Боюсь расстроить, но люди с деньгами, которые выехали сразу и даже спустя некоторое время были готовы "приехать на недельку" решить накопившиеся вопросы, проведать дома-квартиры-родственников после 10.10 не хотят ехать дальше условного Львова/Ужгорода.

Про одинаковый интернет везде Влад сказал верно, но это только первая часть. Интернет практически одинаковый везде где есть электричество. В Киеве и без войны Воля являла собой гoвнoпровайдера, а с нынешними блэкаутами и аварийно-графическими отключениями смогут оставаться на связи не только лишь все айтишники. Имею примеры когда люди не готовы возвращаться и по этой причине.

На прошлой неделе занесло на ЛБ во время блэкаута - так даже навигатор не работал из-за того, что базовые станции потухли. Так что виртуальная прелесть виртуального Макса - только в рост.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 13:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Vlad442 написав:
  BIGor написав:
  rjkz написав:И большинство лендлордов, может не понимая этого конкретно, пытается обыграть судьбу, сдавая тем, кто "стрижет" на западном рынке труда. То есть, айтишникам.

А смысл айтишникам снимать в Киеве по европейским ценам? Есть рынок - снимают по рыночной цене. Про айтишников очень много мифов гуляет - но это не новые русские - а обычные люди которые как и все нормальные люди считают деньги.

Айтишник стало символом на рынке аренды потому, что это молодой человек, который не привык считать деньги. Не научился экономить - сначала жил с родителями, а потом свалились шальные деньги. "Новые русские" 21 века.
Они вполне готовы переплатить за нефункциональные игрушки, за красивые картинки. Они не думаю, что в Кропивницком такой же интернет, но можно снять за 3 тыс скромную хрущевку, когда в Киеве можно снять красивую квартиру за 15-20. Просто не видят смысла покупать плохое, когда могут купить хорошее.
Вы же тоже за распродажами или раздачами просрочки не охотитесь, хотя это выгодно?
Це беґлузді стереотипи, що не мають нічого спільного з реальністю
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 13:13

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:
  rjkz написав:Но еще раз, примерно в одно и то-же время он сдавал за 70 и моя зарплата была 80. А в первой половине 90-х были зарплаты у людей и по 50 и по 30.

В 92-94 годах ЗП 50 баксов считалась более менее кошерной. Примерно как 1000 у.е в Киеве до войны.
На ещё работающих заводах ЗП была 20-30 долларов.
Но очень часто, ЗП задерживали на несколько месяцев или не выплачивали совсем.
В условиях гиперинфляции, всё что не в доларах обесценивалось в нуль за 2-3 месяца.
Сейчас в Украине легкий насморк в сравнении с тем, что было в 90-х.
У нас в кінці 90-х прогорів бізнес, і заробляли як могли на ринку, що виторгу за день вистачало щоб раз на день поїсти. Очухувались після того не один рік.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 13:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

У меня два арендатора - айтишники за 30 лет.
4 заказчика. Два - до 50 лет. Двое - ровесники - до 40 лет.
В общем всех, кого знаю с приличным доходом - далеко немолодые. По их словам, в этой сфере молодые получают мало и долго.
Я тоже удивляюсь, почему они не уезжают за границу. Вроде что-то с налогами связано
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 14:25

  BIGor написав:
  rjkz написав:И большинство лендлордов, может не понимая этого конкретно, пытается обыграть судьбу, сдавая тем, кто "стрижет" на западном рынке труда. То есть, айтишникам.

А смысл айтишникам снимать в Киеве по европейским ценам? Есть рынок - снимают по рыночной цене. Про айтишников очень много мифов гуляет - но это не новые русские - а обычные люди которые как и все нормальные люди считают деньги.


Разве я написал, что им сдают по европейским ценам?
Где?
Если лендлорд хочет видеть своей ЦА айтишника, он будет делать все, чтобы сдать ему.
Я понимаю, что у Вас нет опыта арендодателя.
Те, у кого есть - поймут.
rjkz
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