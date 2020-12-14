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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 лис, 2022 15:46
slonomag написав:
Не видел ни одного молодого ИТ с норм зп тоже надо ведь опыта набраться, если начал в 22, то к 30 будешь хорошо зарабатывать. Хотя бы 3-5к уе. Но уже не такой уж молодой и глупый. А в 25 выше 3к уе в месяц врядли кто-то получает. Я по крайней мере таких не знаю.
+- нормально отримувати, треба мати знання англійської B2, рівень знання якоїсь технології на рівні сіньйор (а це зазвичай 5 років досвіду), софт скіли та вміння торгруватися за зарплату. Зазвичай це доступно до 5 студентам з профільної групи ІТ спеціальності десь у 25, якщо вони почали умовно в 20 - на 3 курсі.
Тобто кількість, що +- нормально заробляє в ІТ до 25 - це кілька сотень дуже талановитих хлопців/дівчат на всю Україну.
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Denik
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 16:37
Denik написав: slonomag написав:
Не видел ни одного молодого ИТ с норм зп тоже надо ведь опыта набраться, если начал в 22, то к 30 будешь хорошо зарабатывать. Хотя бы 3-5к уе. Но уже не такой уж молодой и глупый. А в 25 выше 3к уе в месяц врядли кто-то получает. Я по крайней мере таких не знаю.
+- нормально отримувати, треба мати знання англійської B2, рівень знання якоїсь технології на рівні сіньйор (а це зазвичай 5 років досвіду), софт скіли та вміння торгруватися за зарплату. Зазвичай це доступно до 5 студентам з профільної групи ІТ спеціальності десь у 25, якщо вони почали умовно в 20 - на 3 курсі.
Тобто кількість, що +- нормально заробляє в ІТ до 25 - це кілька сотень дуже талановитих хлопців/дівчат на всю Україну.
Я стабільно почав заробляти десь після 10 років роботи в ІТ, і то, після того, як поїхав до Польщі.
До того часу, приблизно так: півроку шукаєш проект, півроку працюєш, і т.д., в "жирні" роки можна було заробити 10куе+-.
Зараз, рейти вищі в середньому, разів в три.
Так що десь так і є, з 5 роками досвіду, 3куе можна наколядувати в місяць.
5куе, то вже сенйорська з.п.
В 25 років, хз ... Хоча є такий мем: "23 річний сенйор". В 25 мав би уже бути принципал.
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flyman
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 17:56
Ну Denik правильно написал - пара сотен на 40 миллионную страну. Только врядли эти 25 летние синьеры игроки на КРЖН, с английским Б2 и норм уровнем ИТ в таком возрасте это 90% эмигранты в ЮС, в какой-то микрософт или гугл.
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slonomag
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