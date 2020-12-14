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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10403104041040510406

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 15:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  slonomag написав:Не видел ни одного молодого ИТ с норм зп тоже надо ведь опыта набраться, если начал в 22, то к 30 будешь хорошо зарабатывать. Хотя бы 3-5к уе. Но уже не такой уж молодой и глупый. А в 25 выше 3к уе в месяц врядли кто-то получает. Я по крайней мере таких не знаю.

+- нормально отримувати, треба мати знання англійської B2, рівень знання якоїсь технології на рівні сіньйор (а це зазвичай 5 років досвіду), софт скіли та вміння торгруватися за зарплату. Зазвичай це доступно до 5 студентам з профільної групи ІТ спеціальності десь у 25, якщо вони почали умовно в 20 - на 3 курсі.
Тобто кількість, що +- нормально заробляє в ІТ до 25 - це кілька сотень дуже талановитих хлопців/дівчат на всю Україну.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 16:37

  Denik написав:
  slonomag написав:Не видел ни одного молодого ИТ с норм зп тоже надо ведь опыта набраться, если начал в 22, то к 30 будешь хорошо зарабатывать. Хотя бы 3-5к уе. Но уже не такой уж молодой и глупый. А в 25 выше 3к уе в месяц врядли кто-то получает. Я по крайней мере таких не знаю.

+- нормально отримувати, треба мати знання англійської B2, рівень знання якоїсь технології на рівні сіньйор (а це зазвичай 5 років досвіду), софт скіли та вміння торгруватися за зарплату. Зазвичай це доступно до 5 студентам з профільної групи ІТ спеціальності десь у 25, якщо вони почали умовно в 20 - на 3 курсі.
Тобто кількість, що +- нормально заробляє в ІТ до 25 - це кілька сотень дуже талановитих хлопців/дівчат на всю Україну.

Я стабільно почав заробляти десь після 10 років роботи в ІТ, і то, після того, як поїхав до Польщі.
До того часу, приблизно так: півроку шукаєш проект, півроку працюєш, і т.д., в "жирні" роки можна було заробити 10куе+-.
Зараз, рейти вищі в середньому, разів в три.
Так що десь так і є, з 5 роками досвіду, 3куе можна наколядувати в місяць.
5куе, то вже сенйорська з.п.
В 25 років, хз ... Хоча є такий мем: "23 річний сенйор". В 25 мав би уже бути принципал.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 17:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ну Denik правильно написал - пара сотен на 40 миллионную страну. Только врядли эти 25 летние синьеры игроки на КРЖН, с английским Б2 и норм уровнем ИТ в таком возрасте это 90% эмигранты в ЮС, в какой-то микрософт или гугл.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 19:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  slonomag написав:Ну Denik правильно написал - пара сотен на 40 миллионную страну. Только врядли эти 25 летние синьеры игроки на КРЖН, с английским Б2 и норм уровнем ИТ в таком возрасте это 90% эмигранты в ЮС, в какой-то микрософт или гугл.

Добре знаю пацана який десь у 25 посидів роки 2 в Гуглі, після цього зробив свій фінансово успішний проект.
P.S. Гугл, Майкрософт, Амазон та Фейсбук все одно - галери))))
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 19:47

  Denik написав:
  slonomag написав:Ну Denik правильно написал - пара сотен на 40 миллионную страну. Только врядли эти 25 летние синьеры игроки на КРЖН, с английским Б2 и норм уровнем ИТ в таком возрасте это 90% эмигранты в ЮС, в какой-то микрософт или гугл.

Добре знаю пацана який десь у 25 посидів роки 2 в Гуглі, після цього зробив свій фінансово успішний проект.
P.S. Гугл, Майкрософт, Амазон та Фейсбук все одно - галери))))

а я знаю одного клоуна, який став президентом в 41 найблільшої європейської країни
flyman
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