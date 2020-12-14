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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10403104041040510406

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 15:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  slonomag написав:Не видел ни одного молодого ИТ с норм зп тоже надо ведь опыта набраться, если начал в 22, то к 30 будешь хорошо зарабатывать. Хотя бы 3-5к уе. Но уже не такой уж молодой и глупый. А в 25 выше 3к уе в месяц врядли кто-то получает. Я по крайней мере таких не знаю.

+- нормально отримувати, треба мати знання англійської B2, рівень знання якоїсь технології на рівні сіньйор (а це зазвичай 5 років досвіду), софт скіли та вміння торгруватися за зарплату. Зазвичай це доступно до 5 студентам з профільної групи ІТ спеціальності десь у 25, якщо вони почали умовно в 20 - на 3 курсі.
Тобто кількість, що +- нормально заробляє в ІТ до 25 - це кілька сотень дуже талановитих хлопців/дівчат на всю Україну.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 16:37

  Denik написав:
  slonomag написав:Не видел ни одного молодого ИТ с норм зп тоже надо ведь опыта набраться, если начал в 22, то к 30 будешь хорошо зарабатывать. Хотя бы 3-5к уе. Но уже не такой уж молодой и глупый. А в 25 выше 3к уе в месяц врядли кто-то получает. Я по крайней мере таких не знаю.

+- нормально отримувати, треба мати знання англійської B2, рівень знання якоїсь технології на рівні сіньйор (а це зазвичай 5 років досвіду), софт скіли та вміння торгруватися за зарплату. Зазвичай це доступно до 5 студентам з профільної групи ІТ спеціальності десь у 25, якщо вони почали умовно в 20 - на 3 курсі.
Тобто кількість, що +- нормально заробляє в ІТ до 25 - це кілька сотень дуже талановитих хлопців/дівчат на всю Україну.

Я стабільно почав заробляти десь після 10 років роботи в ІТ, і то, після того, як поїхав до Польщі.
До того часу, приблизно так: півроку шукаєш проект, півроку працюєш, і т.д., в "жирні" роки можна було заробити 10куе+-.
Зараз, рейти вищі в середньому, разів в три.
Так що десь так і є, з 5 роками досвіду, 3куе можна наколядувати в місяць.
5куе, то вже сенйорська з.п.
В 25 років, хз ... Хоча є такий мем: "23 річний сенйор". В 25 мав би уже бути принципал.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 17:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ну Denik правильно написал - пара сотен на 40 миллионную страну. Только врядли эти 25 летние синьеры игроки на КРЖН, с английским Б2 и норм уровнем ИТ в таком возрасте это 90% эмигранты в ЮС, в какой-то микрософт или гугл.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 19:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  slonomag написав:Ну Denik правильно написал - пара сотен на 40 миллионную страну. Только врядли эти 25 летние синьеры игроки на КРЖН, с английским Б2 и норм уровнем ИТ в таком возрасте это 90% эмигранты в ЮС, в какой-то микрософт или гугл.

Добре знаю пацана який десь у 25 посидів роки 2 в Гуглі, після цього зробив свій фінансово успішний проект.
P.S. Гугл, Майкрософт, Амазон та Фейсбук все одно - галери))))
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 19:47

  Denik написав:
  slonomag написав:Ну Denik правильно написал - пара сотен на 40 миллионную страну. Только врядли эти 25 летние синьеры игроки на КРЖН, с английским Б2 и норм уровнем ИТ в таком возрасте это 90% эмигранты в ЮС, в какой-то микрософт или гугл.

Добре знаю пацана який десь у 25 посидів роки 2 в Гуглі, після цього зробив свій фінансово успішний проект.
P.S. Гугл, Майкрософт, Амазон та Фейсбук все одно - галери))))

а я знаю одного клоуна, який став президентом в 41 найблільшої європейської країни
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 20:41

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

slonomag написав:Не видел ни одного молодого ИТ с норм зп :) тоже надо ведь опыта набраться, если начал в 22, то к 30 будешь хорошо зарабатывать. Хотя бы 3-5к уе. Но уже не такой уж молодой и глупый. А в 25 выше 3к уе в месяц врядли кто-то получает. Я по крайней мере таких не знаю.
3к в 25 лет это типа мало? При 3к можно спокойно ЦП снимать. Та даже и при 2к если хотеть.
А так-то ойтишнеги быстро уходят в покупку своего жилья. Вот там им можно попудрить мозги и впарить какой-то овноблок, выдав за комфорт класс.
А начинают бывшие общажные студенты с Патриотик/КТ за 250-300 баксов. Некоторые даже севен могут себе позволить.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 20:50

  beee написав:У меня два арендатора - айтишники за 30 лет.
4 заказчика. Два - до 50 лет. Двое - ровесники - до 40 лет.
В общем всех, кого знаю с приличным доходом - далеко немолодые. По их словам, в этой сфере молодые получают мало и долго.
Я тоже удивляюсь, почему они не уезжают за границу. Вроде что-то с налогами связано


Потому что немолодые. Те кто выбирал айти в 90-х имели кроме душевого призвания еще и расчет - получать стабильный доход в твердой валюте. Те, кто после 2014, пошли дальше и зачастую нацелены набраться опыта и свалить.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 21:05

  Ромасик написав:
slonomag написав:Не видел ни одного молодого ИТ с норм зп :) тоже надо ведь опыта набраться, если начал в 22, то к 30 будешь хорошо зарабатывать. Хотя бы 3-5к уе. Но уже не такой уж молодой и глупый. А в 25 выше 3к уе в месяц врядли кто-то получает. Я по крайней мере таких не знаю.
3к в 25 лет это типа мало? При 3к можно спокойно ЦП снимать. Та даже и при 2к если хотеть.
А так-то ойтишнеги быстро уходят в покупку своего жилья. Вот там им можно попудрить мозги и впарить какой-то овноблок, выдав за комфорт класс.
А начинают бывшие общажные студенты с Патриотик/КТ за 250-300 баксов. Некоторые даже севен могут себе позволить.

Памятаю до війни оренда 1к Севена коштувала 1 куе, цікаво що б лишалося на життя після оренди ЦП з 2-3 куе?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 21:18

  striped написав:Интернет практически одинаковый везде где есть электричество
в моем пригороде есть оператор доминет он тянет по домам оптику (наверное все так делают, не вникал, муфты у всех одинаковые).

интернет остаётся даже если отключают свет, единственная задача запитать свой роутер (решаемая даже дешевым гелевым АКБ или можно из 18650 собрать любую ёмкость хоть 100ач под нужное напряжение).
  striped написав:На прошлой неделе занесло на ЛБ во время блэкаута - так даже навигатор не работал из-за того, что базовые станции потухли
нафигатор ловит сигналы спутника и математически вычисляет геолокацию. Поищите этот режим, в целях экономии батареи его часто отключают и тогда нафигатор ищет локацию по базовым станциям.
vitaliian
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