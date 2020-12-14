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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 лис, 2022 23:05
flyman написав: fox767676 написав: beee написав:
У меня два арендатора - айтишники за 30 лет.
4 заказчика. Два - до 50 лет. Двое - ровесники - до 40 лет.
В общем всех, кого знаю с приличным доходом - далеко немолодые
. По их словам, в этой сфере молодые получают мало и долго.
Я тоже удивляюсь, почему они не уезжают за границу
. Вроде что-то с налогами связано
Потому что немолодые. Те кто выбирал айти в 90-х имели кроме душевого призвания еще и расчет - получать стабильный доход в твердой валют
е. Те, кто после 2014, пошли дальше и зачастую нацелены набраться опыта и свалить
.
1. чьота ржу
Если бы вы имели отношение к ИТ хотя бы с конца 90-х, над вашими инвестициями в перефопрофмлированые под жилье коровники и собачьи будки не ржал этот форум
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 23:07
vitaliian написав: striped написав:
Интернет практически одинаковый везде где есть электричество
в моем пригороде есть оператор доминет он тянет по домам оптику
(наверное все так делают, не вникал, муфты у всех одинаковые).
интернет остаётся даже если отключают свет, единственная задача запитать свой роутер (решаемая даже дешевым гелевым АКБ или можно из 18650 собрать любую ёмкость хоть 100ач под нужное напряжение).
striped написав:
На прошлой неделе занесло на ЛБ во время блэкаута - так даже навигатор не работал из-за того, что базовые станции потухли
нафигатор ловит сигналы спутника и математически вычисляет геолокацию. Поищите этот режим, в целях экономии батареи его часто отключают и тогда нафигатор ищет локацию по базовым станциям.
там черга на місяць вперед (як в Бест)?
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 23:11
fox767676 написав: flyman написав: fox767676 написав:
Потому что немолодые. Те кто выбирал айти в 90-х имели кроме душевого призвания еще и расчет - получать стабильный доход в твердой валют
е. Те, кто после 2014, пошли дальше и зачастую нацелены набраться опыта и свалить
.
1. чьота ржу
Если бы вы имели отношение к ИТ хотя бы с конца 90-х, над вашими инвестициями в перефопрофмлированые под жилье коровники и собачьи будки не ржал этот форум
мій перший ПК був навіть не Пошук, а Корвет .. і абсолютно ніякого відношення до ІТ .. про інвестиції в корівники цікаво послухати від інвестора в .... власне в що?
90х програмість по з.п. не відрізнявся від іншого інженера, але то таке, до інвестицій в КРЖН в 90х не має відношення, може я чогось не знаю, і програмісти скупляли стояками гостинки, як Трибека Крушу
з.і. у 1999 128кб/с була офігєнна швидкість, і щоб поставити модем для цифрового зв"язку требу було нехіло відслюнявити, але ти розказуй далі, як в 90х жирували ойтішнеги отримуючи стабільний дохід у валюті.
Чого в п"ятницю не взнаєш... про ІТ в 25 які рубають сінйорськиї 5куе і є впливовою групою на КРЖН. ... Але нє, КРЖН скоріше мертвий чим живий. Може ІТ теж пустило пузирі?
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 11 лис, 2022 23:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 23:23
flyman написав: fox767676 написав: flyman написав:
1. чьота ржу
Если бы вы имели отношение к ИТ хотя бы с конца 90-х, над вашими инвестициями в перефопрофмлированые под жилье коровники и собачьи будки не ржал этот форум
мій перший ПК був навіть не Пошук, а Корвет .. і абсолютно ніякого відношення до ІТ ..
Спсстерігаючи вашу схильність до маргінальності залюбки повірю що коли у всіх були пентіум2-селеронм чи амд К6, ви переходили з Мк-48 на "Корвет"
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