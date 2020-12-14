Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
fox767676 написав: Потому что немолодые. Те кто выбирал айти в 90-х имели кроме душевого призвания еще и расчет - получать стабильный доход в твердой валюте. Те, кто после 2014, пошли дальше и зачастую нацелены набраться опыта и свалить.
1. чьота ржу
Если бы вы имели отношение к ИТ хотя бы с конца 90-х, над вашими инвестициями в перефопрофмлированые под жилье коровники и собачьи будки не ржал этот форум
мій перший ПК був навіть не Пошук, а Корвет .. і абсолютно ніякого відношення до ІТ .. про інвестиції в корівники цікаво послухати від інвестора в .... власне в що? 90х програмість по з.п. не відрізнявся від іншого інженера, але то таке, до інвестицій в КРЖН в 90х не має відношення, може я чогось не знаю, і програмісти скупляли стояками гостинки, як Трибека Крушу з.і. у 1999 128кб/с була офігєнна швидкість, і щоб поставити модем для цифрового зв"язку требу було нехіло відслюнявити, але ти розказуй далі, як в 90х жирували ойтішнеги отримуючи стабільний дохід у валюті.
Чого в п"ятницю не взнаєш... про ІТ в 25 які рубають сінйорськиї 5куе і є впливовою групою на КРЖН. ... Але нє, КРЖН скоріше мертвий чим живий. Може ІТ теж пустило пузирі?
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 11 лис, 2022 23:23, всього редагувалось 1 раз.
Рокета КРЖН після недовгого планерування знову готова набирати висоту. Аірмакс, готуйтеся до жвавого аукціону на квіточку, і до повернення. хотаб вже їде за пуховиком в своїй херсонскій прелєсці, а батальон Відень без Вас не втратить боєздатність.
beee написав:У меня два арендатора - айтишники за 30 лет. 4 заказчика. Два - до 50 лет. Двое - ровесники - до 40 лет. В общем всех, кого знаю с приличным доходом - далеко немолодые. По их словам, в этой сфере молодые получают мало и долго. Я тоже удивляюсь, почему они не уезжают за границу. Вроде что-то с налогами связано
Потому что немолодые. Те кто выбирал айти в 90-х имели кроме душевого призвания еще и расчет - получать стабильный доход в твердой валюте. Те, кто после 2014, пошли дальше и зачастую нацелены набраться опыта и свалить.
Трудно представить что за "стек технологий" был в 90- годах.Да и АЙТИшка тогда не была популярная и оплачиваемая. Тогда установить Виндовс, знать Нортон Командер и MS-DOS и ты Бог.А ну еще настроить принтер. Банки отрывали таких спецов. Когда ты в "нищебродской" стране и получаешь ЗП выше по стране в Х10, то типа круто.Но как только ты выехал в "правильную" страну, то зп в IT на уровне обычного роботяги. Поэтому водила или сантехник в Америке рубит больше чем тестировщик или формошлеп. Про врачей,я вообще молчу. Удаленная работа тоже привнесла свои моменты, много конкурентов, раньше ты бог в своем городе, а теперь найти тебе замену можно с любого уголка мира. //хотя Маск уже сказал, что нужно всем сотрудникам снова ходить в офис. Насытится рынок, хайп пройдет и АЙТИшечка будет уже не торт. Вон сейчас какие массовые сокращения пошли(Meta- 13% , twitter- 50% ) на рынок сколько выкинут. Пойдет спад в экономике, станет вопрос выживания и компании будут сокращать и резать зп.
Я вже 5 років в IT а казки що буде пагано і айтішники будуть отримувати копійки все розказують і розказують. То брехали що замінять всіх індуси, то роботи або АІ. Але робота все одно дуже оплачувана, а тих що звільнили в Твітері - будуть потім шукать деінде дешевшу заміну - і як думаєть в яку країну вони прийдуть?