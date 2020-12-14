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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10404104051040610407

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 23:07

  vitaliian написав:
  striped написав:Интернет практически одинаковый везде где есть электричество
в моем пригороде есть оператор доминет он тянет по домам оптику (наверное все так делают, не вникал, муфты у всех одинаковые).

интернет остаётся даже если отключают свет, единственная задача запитать свой роутер (решаемая даже дешевым гелевым АКБ или можно из 18650 собрать любую ёмкость хоть 100ач под нужное напряжение).
  striped написав:На прошлой неделе занесло на ЛБ во время блэкаута - так даже навигатор не работал из-за того, что базовые станции потухли
нафигатор ловит сигналы спутника и математически вычисляет геолокацию. Поищите этот режим, в целях экономии батареи его часто отключают и тогда нафигатор ищет локацию по базовым станциям.

там черга на місяць вперед (як в Бест)?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 23:11

  fox767676 написав:
  flyman написав:
  fox767676 написав:
Потому что немолодые. Те кто выбирал айти в 90-х имели кроме душевого призвания еще и расчет - получать стабильный доход в твердой валюте. Те, кто после 2014, пошли дальше и зачастую нацелены набраться опыта и свалить.

1. чьота ржу


Если бы вы имели отношение к ИТ хотя бы с конца 90-х, над вашими инвестициями в перефопрофмлированые под жилье коровники и собачьи будки не ржал этот форум

мій перший ПК був навіть не Пошук, а Корвет .. і абсолютно ніякого відношення до ІТ .. про інвестиції в корівники цікаво послухати від інвестора в .... власне в що?
90х програмість по з.п. не відрізнявся від іншого інженера, але то таке, до інвестицій в КРЖН в 90х не має відношення, може я чогось не знаю, і програмісти скупляли стояками гостинки, як Трибека Крушу
з.і. у 1999 128кб/с була офігєнна швидкість, і щоб поставити модем для цифрового зв"язку требу було нехіло відслюнявити, але ти розказуй далі, як в 90х жирували ойтішнеги отримуючи стабільний дохід у валюті.

Чого в п"ятницю не взнаєш... про ІТ в 25 які рубають сінйорськиї 5куе і є впливовою групою на КРЖН. ... Але нє, КРЖН скоріше мертвий чим живий. Може ІТ теж пустило пузирі?
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 11 лис, 2022 23:23, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 23:23

  flyman написав:
  fox767676 написав:
  flyman написав:1. чьота ржу


Если бы вы имели отношение к ИТ хотя бы с конца 90-х, над вашими инвестициями в перефопрофмлированые под жилье коровники и собачьи будки не ржал этот форум

мій перший ПК був навіть не Пошук, а Корвет .. і абсолютно ніякого відношення до ІТ ..


Спсстерігаючи вашу схильність до маргінальності залюбки повірю що коли у всіх були пентіум2-селеронм чи амд К6, ви переходили з Мк-48 на "Корвет"
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 23:26

Всьо пацани, розходимся, інфляція в США впала на 0.2.%

Всьо пацани, розходимся, інфляція в США падає ...

Рокета КРЖН після недовгого планерування знову готова набирати висоту.
Аірмакс, готуйтеся до жвавого аукціону на квіточку, і до повернення.
хотаб вже їде за пуховиком в своїй херсонскій прелєсці, а батальон Відень без Вас не втратить боєздатність.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 23:43

  fox767676 написав:
  beee написав:У меня два арендатора - айтишники за 30 лет.
4 заказчика. Два - до 50 лет. Двое - ровесники - до 40 лет.
В общем всех, кого знаю с приличным доходом - далеко немолодые. По их словам, в этой сфере молодые получают мало и долго.
Я тоже удивляюсь, почему они не уезжают за границу. Вроде что-то с налогами связано


Потому что немолодые. Те кто выбирал айти в 90-х имели кроме душевого призвания еще и расчет - получать стабильный доход в твердой валюте. Те, кто после 2014, пошли дальше и зачастую нацелены набраться опыта и свалить.

Трудно представить что за "стек технологий" был в 90- годах.Да и АЙТИшка тогда не была популярная и оплачиваемая. Тогда установить Виндовс, знать Нортон Командер и MS-DOS и ты Бог.А ну еще настроить принтер. Банки отрывали таких спецов. :mrgreen:
Когда ты в "нищебродской" стране и получаешь ЗП выше по стране в Х10, то типа круто.Но как только ты выехал в "правильную" страну, то зп в IT на уровне обычного роботяги. :mrgreen:
Поэтому водила или сантехник в Америке рубит больше чем тестировщик или формошлеп. :mrgreen: Про врачей,я вообще молчу.
Удаленная работа тоже привнесла свои моменты, много конкурентов, раньше ты бог в своем городе, а теперь найти тебе замену можно с любого уголка мира. //хотя Маск уже сказал, что нужно всем сотрудникам снова ходить в офис.
Насытится рынок, хайп пройдет и АЙТИшечка будет уже не торт.
Вон сейчас какие массовые сокращения пошли(Meta- 13% , twitter- 50% ) на рынок сколько выкинут. Пойдет спад в экономике, станет вопрос выживания и компании будут сокращать и резать зп.

https://minfin.com.ua/2022/11/09/95319172/
https://www.wsj.com/articles/elon-musk- ... 1667573127
maza5
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 00:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  maza5 написав:АЙТИшечка будет уже не торт

Я вже 5 років в IT а казки що буде пагано і айтішники будуть отримувати копійки все розказують і розказують. То брехали що замінять всіх індуси, то роботи або АІ.
Але робота все одно дуже оплачувана, а тих що звільнили в Твітері - будуть потім шукать деінде дешевшу заміну - і як думаєть в яку країну вони прийдуть?
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