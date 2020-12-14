Додано: П'ят 11 лис, 2022 23:43

fox767676 написав: beee написав: У меня два арендатора - айтишники за 30 лет.

4 заказчика. Два - до 50 лет. Двое - ровесники - до 40 лет.

В общем всех, кого знаю с приличным доходом - далеко немолодые. По их словам, в этой сфере молодые получают мало и долго.

Я тоже удивляюсь, почему они не уезжают за границу. Вроде что-то с налогами связано У меня два арендатора - айтишники за 30 лет.4 заказчика. Два - до 50 лет. Двое - ровесники - до 40 лет.В общем всех, кого знаю с приличным доходом -. По их словам, в этой сфере молодые получают мало и долго.Я тоже удивляюсь,. Вроде что-то с налогами связано



Потому что немолодые. Те кто выбирал айти в 90-х имели кроме душевого призвания еще и расчет - получать стабильный доход в твердой валюте. Те, кто после 2014, пошли дальше и зачастую нацелены набраться опыта и свалить. Потому что немолодые. Те кто выбирал айти в 90-х имели кроме душевого призвания еще и расчет - получать стабильный доход в твердой валюте. Те, кто после 2014, пошли дальше и зачастую нацелены набраться опыта и свалить.

Трудно представить что за "стек технологий" был в 90- годах.Да и АЙТИшка тогда не была популярная и оплачиваемая. Тогда установить Виндовс, знать Нортон Командер и MS-DOS и ты Бог.А ну еще настроить принтер. Банки отрывали таких спецов.Когда ты в "нищебродской" стране и получаешь ЗП выше по стране в Х10, то типа круто.Но как только ты выехал в "правильную" страну, то зп в IT на уровне обычного роботяги.Поэтому водила или сантехник в Америке рубит больше чем тестировщик или формошлеп.Про врачей,я вообще молчу.Удаленная работа тоже привнесла свои моменты, много конкурентов, раньше ты бог в своем городе, а теперь найти тебе замену можно с любого уголка мира. //хотя Маск уже сказал, что нужно всем сотрудникам снова ходить в офис.Насытится рынок, хайп пройдет и АЙТИшечка будет уже не торт.Вон сейчас какие массовые сокращения пошли(Meta- 13% , twitter- 50% ) на рынок сколько выкинут. Пойдет спад в экономике, станет вопрос выживания и компании будут сокращать и резать зп.