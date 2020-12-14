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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 12 лис, 2022 07:45
Кроме ойти других профессий нет?
Свет клином сошелся?
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rjkz
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Додано: Суб 12 лис, 2022 07:47
BIGor написав: maza5 написав:
АЙТИшечка будет уже не торт
Я вже 5 років в IT а казки що буде пагано і айтішники будуть отримувати копійки все розказують і розказують. То брехали що замінять всіх індуси, то роботи або АІ.
Але робота все одно дуже оплачувана, а тих що звільнили в Твітері - будуть потім шукать деінде дешевшу заміну - і як думаєть в яку країну вони прийдуть?
позвільняли точно ІТників? я чув, що всяких менеджерів та модераторів в Твіторі...
а при кризі там росте аутсорс тут, економіка має бути економною ...
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flyman
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Додано: Суб 12 лис, 2022 07:50
maza5 написав: BIGor написав: maza5 написав:
АЙТИшечка будет уже не торт
Я вже 5 років в IT а казки що буде пагано і айтішники будуть отримувати копійки все розказують і розказують. То брехали що замінять всіх індуси, то роботи або АІ.
Але робота все одно дуже оплачувана, а тих що звільнили в Твітері - будуть потім шукать деінде дешевшу заміну - і як думаєть в яку країну вони прийдуть?
Так я и не говорю, что будут получать копейки. Просто есть и другие профессии которые тоже высокооплачиваемые и нет такой конкуренции на рабочее место ))
В ходе внедрения зеленого перехода и инклюзивного капитализма в мире произойдут сильные изменения, понятно что это затянется на лет 10.. но то что было раньше можно уже забывать..
ЗЫ. за период индустриализации произошел сильный рост население в мире, экология в жопе, потребление всего человеком на пределе возможности планеты. Почитайте доклады Римского клуба. 8 млрд населения , запасов газа/нефти еще лет на 50. А дальше как ?
золотий мільярд зменшує споживання
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Додано: Суб 12 лис, 2022 07:54
rjkz написав:
Кроме ойти других профессий нет?
Свет клином сошелся?
єто послєдній редут падєнія КРЖН
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Додано: Суб 12 лис, 2022 10:08
flyman написав: rjkz написав:
Кроме ойти других профессий нет?
Свет клином сошелся?
єто послєдній редут падєнія КРЖН
В рамках суботнього офтопу, кожний тиджень
присилається з джинні - і все в мінус для галузі. Тут через пів-року буде все пагано.
Тридцять сьомий тиждень повномасштабної війни.
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Додано: Суб 12 лис, 2022 10:37
Не заморачиваются европейцы с ремонтом. А и нормально, отпадёт, прилепят.
В доме "бизнес " класса слышно как течёт вода у соседей.
Внешне вроде и красиво, но качество..комфорт тауна
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beee
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Додано: Суб 12 лис, 2022 10:44
beee написав:
Не заморачиваются европейцы с ремонтом.
пшеки? мож то наши вуйки из приграничной бригады "Ух" лепили)
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Мизантрóп
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Додано: Суб 12 лис, 2022 10:55
Мизантрóп написав: beee написав:
Не заморачиваются европейцы с ремонтом.
пшеки? мож то наши вуйки из приграничной бригады "Ух" лепили)
Наши вуйки делают клёво)). Это пшеки, наверное
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beee
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Додано: Суб 12 лис, 2022 11:14
beee написав:
Это пшеки, наверное
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Мизантрóп
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