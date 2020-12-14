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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10405104061040710408

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 07:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Кроме ойти других профессий нет?
Свет клином сошелся?
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 07:47

  BIGor написав:
  maza5 написав:АЙТИшечка будет уже не торт

Я вже 5 років в IT а казки що буде пагано і айтішники будуть отримувати копійки все розказують і розказують. То брехали що замінять всіх індуси, то роботи або АІ.
Але робота все одно дуже оплачувана, а тих що звільнили в Твітері - будуть потім шукать деінде дешевшу заміну - і як думаєть в яку країну вони прийдуть?

позвільняли точно ІТників? я чув, що всяких менеджерів та модераторів в Твіторі...
а при кризі там росте аутсорс тут, економіка має бути економною ...
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 07:50

  maza5 написав:
  BIGor написав:
  maza5 написав:АЙТИшечка будет уже не торт

Я вже 5 років в IT а казки що буде пагано і айтішники будуть отримувати копійки все розказують і розказують. То брехали що замінять всіх індуси, то роботи або АІ.
Але робота все одно дуже оплачувана, а тих що звільнили в Твітері - будуть потім шукать деінде дешевшу заміну - і як думаєть в яку країну вони прийдуть?

Так я и не говорю, что будут получать копейки. Просто есть и другие профессии которые тоже высокооплачиваемые и нет такой конкуренции на рабочее место ))
В ходе внедрения зеленого перехода и инклюзивного капитализма в мире произойдут сильные изменения, понятно что это затянется на лет 10.. но то что было раньше можно уже забывать..
ЗЫ. за период индустриализации произошел сильный рост население в мире, экология в жопе, потребление всего человеком на пределе возможности планеты. Почитайте доклады Римского клуба. 8 млрд населения , запасов газа/нефти еще лет на 50. А дальше как ?

золотий мільярд зменшує споживання
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 07:54

  rjkz написав:Кроме ойти других профессий нет?
Свет клином сошелся?

єто послєдній редут падєнія КРЖН
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 10:08

  flyman написав:
  rjkz написав:Кроме ойти других профессий нет?
Свет клином сошелся?

єто послєдній редут падєнія КРЖН

В рамках суботнього офтопу, кожний тиджень присилається з джинні - і все в мінус для галузі. Тут через пів-року буде все пагано.
Тридцять сьомий тиждень повномасштабної війни.

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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 10:37

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Не заморачиваются европейцы с ремонтом. А и нормально, отпадёт, прилепят.

В доме "бизнес " класса слышно как течёт вода у соседей.
Внешне вроде и красиво, но качество..комфорт тауна ЗображенняЗображення
beee
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 10:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  beee написав:Не заморачиваются европейцы с ремонтом.
пшеки? мож то наши вуйки из приграничной бригады "Ух" лепили)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 10:55

  Мизантрóп написав:
  beee написав:Не заморачиваются европейцы с ремонтом.
пшеки? мож то наши вуйки из приграничной бригады "Ух" лепили)

Наши вуйки делают клёво)). Это пшеки, наверное
beee
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 11:14

  beee написав:Это пшеки, наверное

Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 13:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  maza5 написав:ВЫ так и не поняли всего того выше текста.
А что вам сейчас мешает войти в айти? курсы 4-6 мес, потом трейни, джун..




У вас проблемы с логикой (обычной, даже не математической) и и восприятием информации на родном языке (даже не английском.) . Если про 90-е помню не MS-DOІ , а DCOM, CORBA и сервлеты на ккой ляд вы пишете про "войти d айти ". Вы сам кто такой где ваши скиллы и инвестиции ?
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