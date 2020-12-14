Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:нафигатор ловит сигналы спутника и математически вычисляет геолокацию. Поищите этот режим, в целях экономии батареи его часто отключают и тогда нафигатор ищет локацию по базовым станциям.
И в банках сигнализация тухнет. Она сейчас у всех или через GPRS или через интернет. Это про оxуезность банковских ячеек.
UA написав:На сегодня ИгорьКиев на соседней ветке сдает квартиры в приценралье по 7-8 кгрн
когда он решит сделать ремонт и обновить технику, обнаружит что отдал Герегам всё, что за 5 лет заработал. Конечно если техника не с ближайшей мусорки. Имхо 7к это уже ниже уровня рентабельности. Или под неё нужны арендаторы с крылышками, как на иконах. Только для бабушек 7к норм. Им там ремонты не делать и технику Мили не покупать.
Не решит. Просто понизит класс квартиры и соответственно цену.
https://www.rbc.ua/rus/styler/svitla-ki ... 94140.html Кто ни будь может объяснить почему до сих пор нет уголовной ответственности за оборот и использование ламп накаливания? Почему ЭЭ не по 20 грн киловатт? Почему лифты не перенастроены на работу только на подъем? Элементарные же вещи.
UA написав:https://www.rbc.ua/rus/styler/svitla-kievi-mozhe-buti-10-12-godin-shcho-1668194140.html Кто ни будь может объяснить почему до сих пор нет уголовной ответственности за оборот и использование ламп накаливания? Почему ЭЭ не по 20 грн киловатт? Почему лифты не перенастроены на работу только на подъем? Элементарные же вещи.
А може краще закрити всі кафе та ресторани на період енергокризи?
vitaliian написав:нафигатор ловит сигналы спутника и математически вычисляет геолокацию. Поищите этот режим, в целях экономии батареи его часто отключают и тогда нафигатор ищет локацию по базовым станциям.
И в банках сигнализация тухнет. Она сейчас у всех или через GPRS или через интернет. Это про оxуезность банковских ячеек.
Странно тогда что пока не было случаев вынесения отделений банков в этих районах Если что у нас в моём бывшем доме такое отделение Пивденного было, правда я как вижу при отключении нашего района по улицам ни связь не пропадает, ни проводной интернет, да и в банке генератор дизельный стоял стационарно типа в дворницкой дома А реально при Юще туда целые микробусы денег часов в десять вечера часто привозили, пока отделение было центральным, и выгружали прямо на улице их, во двор бус не пускали Навеяно просмотром нескольких "Форсажей", особенно пятого, одного за другим