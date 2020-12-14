RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10406104071040810409

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 00:18

  vitaliian написав:нафигатор ловит сигналы спутника и математически вычисляет геолокацию. Поищите этот режим, в целях экономии батареи его часто отключают и тогда нафигатор ищет локацию по базовым станциям.

И в банках сигнализация тухнет. Она сейчас у всех или через GPRS или через интернет.
Это про оxуезность банковских ячеек.
UA
 
Повідомлень: 7326
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1681 раз.
Подякували: 2018 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 00:29

  vitaliian написав:
  UA написав:На сегодня ИгорьКиев на соседней ветке сдает квартиры в приценралье по 7-8 кгрн
когда он решит сделать ремонт и обновить технику, обнаружит что отдал Герегам всё, что за 5 лет заработал. Конечно если техника не с ближайшей мусорки. Имхо 7к это уже ниже уровня рентабельности. Или под неё нужны арендаторы с крылышками, как на иконах. Только для бабушек 7к норм. Им там ремонты не делать и технику Мили не покупать.

Не решит. Просто понизит класс квартиры и соответственно цену.
UA
 
Повідомлень: 7326
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1681 раз.
Подякували: 2018 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 00:32

  beee написав:Не заморачиваются европейцы с ремонтом. А и нормально, отпадёт, прилепят.

В доме "бизнес " класса слышно как течёт вода у соседей.
Внешне вроде и красиво, но качество..комфорт тауна ЗображенняЗображення

Вместо фуги плиточный клей или это просто швы грязные?
UA
 
Повідомлень: 7326
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1681 раз.
Подякували: 2018 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 00:37

https://www.rbc.ua/rus/styler/svitla-ki ... 94140.html
Кто ни будь может объяснить почему до сих пор нет уголовной ответственности за оборот и использование ламп накаливания?
Почему ЭЭ не по 20 грн киловатт?
Почему лифты не перенастроены на работу только на подъем?
Элементарные же вещи.
UA
 
Повідомлень: 7326
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1681 раз.
Подякували: 2018 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 00:53

  UA написав:https://www.rbc.ua/rus/styler/svitla-kievi-mozhe-buti-10-12-godin-shcho-1668194140.html
Кто ни будь может объяснить почему до сих пор нет уголовной ответственности за оборот и использование ламп накаливания?
Почему ЭЭ не по 20 грн киловатт?
Почему лифты не перенастроены на работу только на подъем?
Элементарные же вещи.


А може краще закрити всі кафе та ресторани на період енергокризи?
remark
 
Повідомлень: 947
З нами з: 25.12.15
Подякував: 162 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 01:28

  UA написав:
  vitaliian написав:нафигатор ловит сигналы спутника и математически вычисляет геолокацию. Поищите этот режим, в целях экономии батареи его часто отключают и тогда нафигатор ищет локацию по базовым станциям.

И в банках сигнализация тухнет. Она сейчас у всех или через GPRS или через интернет.
Это про оxуезность банковских ячеек.

Странно тогда что пока не было случаев вынесения отделений банков в этих районах
Если что у нас в моём бывшем доме такое отделение Пивденного было, правда я как вижу при отключении нашего района по улицам ни связь не пропадает, ни проводной интернет, да и в банке генератор дизельный стоял стационарно типа в дворницкой дома
А реально при Юще туда целые микробусы денег часов в десять вечера часто привозили, пока отделение было центральным, и выгружали прямо на улице их, во двор бус не пускали
Навеяно просмотром нескольких "Форсажей", особенно пятого, одного за другим
барабашов
 
Повідомлень: 2665
З нами з: 16.06.15
Подякував: 235 раз.
Подякували: 258 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10406104071040810409
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2326, 2327, 2328
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23273 14030707
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 лис, 2022 01:00
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1112 4933524
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 лис, 2022 13:14
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4788
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (723)
13.11.2022 00:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron