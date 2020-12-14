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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 13 лис, 2022 00:29
vitaliian написав: UA написав:
На сегодня ИгорьКиев на соседней ветке сдает квартиры в приценралье по 7-8 кгрн
когда он решит сделать ремонт и обновить технику, обнаружит что отдал Герегам всё, что за 5 лет заработал. Конечно если техника не с ближайшей мусорки. Имхо 7к это уже ниже уровня рентабельности. Или под неё нужны арендаторы с крылышками, как на иконах. Только для бабушек 7к норм. Им там ремонты не делать и технику Мили не покупать.
Не решит. Просто понизит класс квартиры и соответственно цену.
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Додано: Нед 13 лис, 2022 00:32
beee написав:
Не заморачиваются европейцы с ремонтом. А и нормально, отпадёт, прилепят.
В доме "бизнес " класса слышно как течёт вода у соседей.
Внешне вроде и красиво, но качество..комфорт тауна
Вместо фуги плиточный клей или это просто швы грязные?
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Додано: Нед 13 лис, 2022 11:04
UA написав: beee написав:
Не заморачиваются европейцы с ремонтом. А и нормально, отпадёт, прилепят.
В доме "бизнес " класса слышно как течёт вода у соседей.
Внешне вроде и красиво, но качество..комфорт тауна
Вместо фуги плиточный клей или это просто швы грязные?
Дизайнерский подход к цвету зарки. Цвет называется "Леп"
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