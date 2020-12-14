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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10406104071040810409

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 00:29

  vitaliian написав:
  UA написав:На сегодня ИгорьКиев на соседней ветке сдает квартиры в приценралье по 7-8 кгрн
когда он решит сделать ремонт и обновить технику, обнаружит что отдал Герегам всё, что за 5 лет заработал. Конечно если техника не с ближайшей мусорки. Имхо 7к это уже ниже уровня рентабельности. Или под неё нужны арендаторы с крылышками, как на иконах. Только для бабушек 7к норм. Им там ремонты не делать и технику Мили не покупать.

Не решит. Просто понизит класс квартиры и соответственно цену.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 00:32

  beee написав:Не заморачиваются европейцы с ремонтом. А и нормально, отпадёт, прилепят.

В доме "бизнес " класса слышно как течёт вода у соседей.
Внешне вроде и красиво, но качество..комфорт тауна ЗображенняЗображення

Вместо фуги плиточный клей или это просто швы грязные?
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 11:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:
  beee написав:Не заморачиваются европейцы с ремонтом. А и нормально, отпадёт, прилепят.

В доме "бизнес " класса слышно как течёт вода у соседей.
Внешне вроде и красиво, но качество..комфорт тауна ЗображенняЗображення

Вместо фуги плиточный клей или это просто швы грязные?
Дизайнерский подход к цвету зарки. Цвет называется "Леп"Зображення
beee
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 18:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Може я балуваний але в такому душі можна ніхуйово наєбнутись на плитці, там хоть уклон є чи вода з душової зони тече по всій ванній кімнаті?)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 19:52

  cherchiltank написав:Може я балуваний але в такому душі можна ніхуйово наєбнутись на плитці, там хоть уклон є чи вода з душової зони тече по всій ванній кімнаті?)

гумовий коврик рішає.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 20:00

  cherchiltank написав:Може я балуваний але в такому душі можна ніхуйово наєбнутись на плитці, там хоть уклон є чи вода з душової зони тече по всій ванній кімнаті?)

В Крыму у многих квартир под аренду я встречал этот вариант жлобского душа. Летом пох. А зимой вероятно холодно от плитки со всех сторон. Попробуй его обогреть. У меня обычная душ кабина, зимой включил на 30 секунд кипяток из душа и внутри Ташкент.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 21:23

  vitaliian написав:
  cherchiltank написав:Може я балуваний але в такому душі можна ніхуйово наєбнутись на плитці, там хоть уклон є чи вода з душової зони тече по всій ванній кімнаті?)

В Крыму у многих квартир под аренду я встречал этот вариант жлобского душа. Летом пох. А зимой вероятно холодно от плитки со всех сторон. Попробуй его обогреть. У меня обычная душ кабина, зимой включил на 30 секунд кипяток из душа и внутри Ташкент.

Я в Польщі орендував кавалірку 12м2, над санвузлом були бойлер і койка, так сказати верхній ярус.
Думав може робити подібне на мансарді в на Кардачах, але зробив в один ярус, хоча сусід щось таке майстрував собі.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 21:27

  flyman написав:
  cherchiltank написав:Може я балуваний але в такому душі можна ніхуйово наєбнутись на плитці, там хоть уклон є чи вода з душової зони тече по всій ванній кімнаті?)

гумовий коврик рішає.

А те що той коврік треба сушити що плісняви під ним не було? Та і мити той же піддон душовий легше ніж плитку зі швами
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 21:28

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  cherchiltank написав:Може я балуваний але в такому душі можна ніхуйово наєбнутись на плитці, там хоть уклон є чи вода з душової зони тече по всій ванній кімнаті?)

В Крыму у многих квартир под аренду я встречал этот вариант жлобского душа. Летом пох. А зимой вероятно холодно от плитки со всех сторон. Попробуй его обогреть. У меня обычная душ кабина, зимой включил на 30 секунд кипяток из душа и внутри Ташкент.

Я в Польщі орендував кавалірку 12м2, над санвузлом були бойлер і койка, так сказати верхній ярус.
Думав може робити подібне на мансарді в на Кардачах, але зробив в один ярус, хоча сусід щось таке майстрував собі.

У вас талант знаходити якісь собачі будки) а щось квадратів на 5 не орендували часом?)
cherchiltank
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