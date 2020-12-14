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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 13 лис, 2022 00:29
vitaliian написав: UA написав:
На сегодня ИгорьКиев на соседней ветке сдает квартиры в приценралье по 7-8 кгрн
когда он решит сделать ремонт и обновить технику, обнаружит что отдал Герегам всё, что за 5 лет заработал. Конечно если техника не с ближайшей мусорки. Имхо 7к это уже ниже уровня рентабельности. Или под неё нужны арендаторы с крылышками, как на иконах. Только для бабушек 7к норм. Им там ремонты не делать и технику Мили не покупать.
Не решит. Просто понизит класс квартиры и соответственно цену.
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Додано: Нед 13 лис, 2022 00:32
beee написав:
Не заморачиваются европейцы с ремонтом. А и нормально, отпадёт, прилепят.
В доме "бизнес " класса слышно как течёт вода у соседей.
Внешне вроде и красиво, но качество..комфорт тауна
Вместо фуги плиточный клей или это просто швы грязные?
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Додано: Нед 13 лис, 2022 11:04
UA написав: beee написав:
Не заморачиваются европейцы с ремонтом. А и нормально, отпадёт, прилепят.
В доме "бизнес " класса слышно как течёт вода у соседей.
Внешне вроде и красиво, но качество..комфорт тауна
Вместо фуги плиточный клей или это просто швы грязные?
Дизайнерский подход к цвету зарки. Цвет называется "Леп"
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beee
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Додано: Нед 13 лис, 2022 18:38
Може я балуваний але в такому душі можна ніхуйово наєбнутись на плитці, там хоть уклон є чи вода з душової зони тече по всій ванній кімнаті?)
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cherchiltank
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Додано: Нед 13 лис, 2022 19:52
cherchiltank написав:
Може я балуваний але в такому душі можна ніхуйово наєбнутись на плитці, там хоть уклон є чи вода з душової зони тече по всій ванній кімнаті?)
гумовий коврик рішає.
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flyman
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Додано: Нед 13 лис, 2022 20:00
cherchiltank написав:
Може я балуваний але в такому душі можна ніхуйово наєбнутись на плитці, там хоть уклон є чи вода з душової зони тече по всій ванній кімнаті?)
В Крыму у многих квартир под аренду я встречал этот вариант жлобского душа. Летом пох. А зимой вероятно холодно от плитки со всех сторон. Попробуй его обогреть. У меня обычная душ кабина, зимой включил на 30 секунд кипяток из душа и внутри Ташкент.
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vitaliian
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Додано: Нед 13 лис, 2022 21:23
vitaliian написав: cherchiltank написав:
Може я балуваний але в такому душі можна ніхуйово наєбнутись на плитці, там хоть уклон є чи вода з душової зони тече по всій ванній кімнаті?)
В Крыму у многих квартир под аренду я встречал этот вариант жлобского душа. Летом пох. А зимой вероятно холодно от плитки со всех сторон. Попробуй его обогреть. У меня обычная душ кабина, зимой включил на 30 секунд кипяток из душа и внутри Ташкент.
Я в Польщі орендував кавалірку 12м2, над санвузлом були бойлер і койка, так сказати верхній ярус.
Думав може робити подібне на мансарді в на Кардачах, але зробив в один ярус, хоча сусід щось таке майстрував собі.
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flyman
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Додано: Нед 13 лис, 2022 21:27
flyman написав: cherchiltank написав:
Може я балуваний але в такому душі можна ніхуйово наєбнутись на плитці, там хоть уклон є чи вода з душової зони тече по всій ванній кімнаті?)
гумовий коврик рішає.
А те що той коврік треба сушити що плісняви під ним не було? Та і мити той же піддон душовий легше ніж плитку зі швами
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Додано: Нед 13 лис, 2022 21:28
flyman написав: vitaliian написав: cherchiltank написав:
Може я балуваний але в такому душі можна ніхуйово наєбнутись на плитці, там хоть уклон є чи вода з душової зони тече по всій ванній кімнаті?)
В Крыму у многих квартир под аренду я встречал этот вариант жлобского душа. Летом пох. А зимой вероятно холодно от плитки со всех сторон. Попробуй его обогреть. У меня обычная душ кабина, зимой включил на 30 секунд кипяток из душа и внутри Ташкент.
Я в Польщі орендував кавалірку 12м2, над санвузлом були бойлер і койка, так сказати верхній ярус.
Думав може робити подібне на мансарді в на Кардачах, але зробив в один ярус, хоча сусід щось таке майстрував собі.
У вас талант знаходити якісь собачі будки) а щось квадратів на 5 не орендували часом?)
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