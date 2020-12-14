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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10406104071040810409

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 00:32

  beee написав:Не заморачиваются европейцы с ремонтом. А и нормально, отпадёт, прилепят.

В доме "бизнес " класса слышно как течёт вода у соседей.
Внешне вроде и красиво, но качество..комфорт тауна ЗображенняЗображення

Вместо фуги плиточный клей или это просто швы грязные?
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 11:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:
  beee написав:Не заморачиваются европейцы с ремонтом. А и нормально, отпадёт, прилепят.

В доме "бизнес " класса слышно как течёт вода у соседей.
Внешне вроде и красиво, но качество..комфорт тауна ЗображенняЗображення

Вместо фуги плиточный клей или это просто швы грязные?
Дизайнерский подход к цвету зарки. Цвет называется "Леп"Зображення
beee
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 19:04

Квартира в стиле охотничьего домика

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... QcGVb.html

Не хватает на стенах оленьих рог, а на полу шкуры медведя / леопарда
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 19:12

  vitaliian написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam-odnokmnatnu-kvartiru-z-remontom-meblyami-v-shevchenkovskom-r-n-IDQcGVb.html

Не хватает на стенах оленьих рог, а на полу шкуры медведя / леопарда

я би звернув увагу на " неподалік від американського посольства" і вимагав би знижку х2
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 19:16

  flyman написав:
  vitaliian написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam-odnokmnatnu-kvartiru-z-remontom-meblyami-v-shevchenkovskom-r-n-IDQcGVb.html

Не хватает на стенах оленьих рог, а на полу шкуры медведя / леопарда

я би звернув увагу на " неподалік від американського посольства" і вимагав би знижку х2

Наоборот по американцам пуйло стрелять не посмеет.
vitaliian
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