Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 13 лис, 2022 00:32
beee написав:
Не заморачиваются европейцы с ремонтом. А и нормально, отпадёт, прилепят.
В доме "бизнес " класса слышно как течёт вода у соседей.
Внешне вроде и красиво, но качество..комфорт тауна
Вместо фуги плиточный клей или это просто швы грязные?
UA
Повідомлень: 7326
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1682 раз.
Подякували: 2018 раз.
Профіль
1
Додано: Нед 13 лис, 2022 11:04
UA написав: beee написав:
Не заморачиваются европейцы с ремонтом. А и нормально, отпадёт, прилепят.
В доме "бизнес " класса слышно как течёт вода у соседей.
Внешне вроде и красиво, но качество..комфорт тауна
Вместо фуги плиточный клей или это просто швы грязные?
Дизайнерский подход к цвету зарки. Цвет называется "Леп"
beee
Повідомлень: 1033
З нами з: 26.11.19
Подякував: 92 раз.
Подякували: 241 раз.
Профіль
Додано: Пон 14 лис, 2022 19:04
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... QcGVb.html
Не хватает на стенах оленьих рог, а на полу шкуры медведя / леопарда
vitaliian
Повідомлень: 14977
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2078 раз.
Подякували: 2938 раз.
Профіль
Додано: Пон 14 лис, 2022 19:12
vitaliian написав:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam-odnokmnatnu-kvartiru-z-remontom-meblyami-v-shevchenkovskom-r-n-IDQcGVb.html
Не хватает на стенах оленьих рог, а на полу шкуры медведя / леопарда
я би звернув увагу на " неподалік від американського посольства" і вимагав би знижку х2
flyman
Повідомлень: 29960
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1443 раз.
Подякували: 2580 раз.
Профіль
2
Додано: Пон 14 лис, 2022 19:16
flyman написав: vitaliian написав:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam-odnokmnatnu-kvartiru-z-remontom-meblyami-v-shevchenkovskom-r-n-IDQcGVb.html
Не хватает на стенах оленьих рог, а на полу шкуры медведя / леопарда
я би звернув увагу на " неподалік від американського посольства" і вимагав би знижку х2
Наоборот хорошее вложение, по американцам пуйло стрелять не посмеет.
vitaliian
Повідомлень: 14977
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2078 раз.
Подякували: 2938 раз.
Профіль
Додано: Пон 14 лис, 2022 21:55
vitaliian написав: flyman написав: vitaliian написав:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam-odnokmnatnu-kvartiru-z-remontom-meblyami-v-shevchenkovskom-r-n-IDQcGVb.html
Не хватает на стенах оленьих рог, а на полу шкуры медведя / леопарда
я би звернув увагу на " неподалік від американського посольства" і вимагав би знижку х2
Наоборот хорошее вложение, по американцам пуйло стрелять не посмеет.
кажуть, що лівому берегу напрягтися
flyman
Повідомлень: 29960
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1443 раз.
Подякували: 2580 раз.
Профіль
2
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
23311
14051074
1112
4938345
Вів 08 лис, 2022 13:14 Frant
3
4798
Пон 11 жов, 2021 17:05 _Klim