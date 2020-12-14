Вместо фуги плиточный клей или это просто швы грязные?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 13 лис, 2022 00:32
Додано: Нед 13 лис, 2022 11:04
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Дизайнерский подход к цвету зарки. Цвет называется "Леп"
Додано: Пон 14 лис, 2022 19:04
Квартира в стиле охотничьего домика
Не хватает на стенах головы кабана, оленьих рог, а на полу шкуры медведя / леопарда
Додано: Вів 15 лис, 2022 01:15
vitaliian
Напоминает "жЫрнЫй" кооперативный ремонт конца 80х
По крайней мере я так тогда считал(после первых фильмов с Певцовым) и сам смотрел в прошлом году у нас такие квартиры(в самом центре) с таким убитым ремонтом и деревянными ещё аутентичными рамами кооператива "Гробовщик Лившиц и братья"
Естественно под полный слом
Это человек сам досочка к досочке такое сварганил и представляю там уровень люфтов и ровность поверхностей со щелями и прилеганием дверей
Наверно бывший трудовик он был и мастерил всю жизнь табуретки и табакерки
Додано: Вів 15 лис, 2022 08:43
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Просмотрел объявы в славутич без ремонта. Нашёл всего пару квартир: 34м2 и 40м2 за 73куе. По вашим рассказам - квартиропад должен был быть.
Где же он? Я хочу купить квартиру за ремонт.
Жк шевченковский- одна квартира 1к - 120куе.
Французский квартал 1 (gавно) - одна квартира без ремонта 120 куе
Где обвал ать вашу, прогнозисты?
Додано: Вів 15 лис, 2022 08:54
Если нет обвала и дефицит - где застройщики со своими предложениями?
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