Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian Напоминает "жЫрнЫй" кооперативный ремонт конца 80х По крайней мере я так тогда считал(после первых фильмов с Певцовым) и сам смотрел в прошлом году у нас такие квартиры(в самом центре) с таким убитым ремонтом и деревянными ещё аутентичными рамами кооператива "Гробовщик Лившиц и братья" Естественно под полный слом Это человек сам досочка к досочке такое сварганил и представляю там уровень люфтов и ровность поверхностей со щелями и прилеганием дверей Наверно бывший трудовик он был и мастерил всю жизнь табуретки и табакерки
Просмотрел объявы в славутич без ремонта. Нашёл всего пару квартир: 34м2 и 40м2 за 73куе. По вашим рассказам - квартиропад должен был быть. Где же он? Я хочу купить квартиру за ремонт. Жк шевченковский- одна квартира 1к - 120куе. Французский квартал 1 (gавно) - одна квартира без ремонта 120 куе
beee написав:Просмотрел объявы в славутич без ремонта. Нашёл всего пару квартир: 34м2 и 40м2 за 73куе. По вашим рассказам - квартиропад должен был быть. Где же он? Я хочу купить квартиру за ремонт. Жк шевченковский- одна квартира 1к - 120куе. Французский квартал 1 (gавно) - одна квартира без ремонта 120 куе
Где обвал ать вашу, прогнозисты?
Если нет обвала и дефицит - где застройщики со своими предложениями?
beee написав:Просмотрел объявы в славутич без ремонта. Нашёл всего пару квартир: 34м2 и 40м2 за 73куе. По вашим рассказам - квартиропад должен был быть. Где же он? Я хочу купить квартиру за ремонт. Жк шевченковский- одна квартира 1к - 120куе. Французский квартал 1 (gавно) - одна квартира без ремонта 120 куе
Где обвал ать вашу, прогнозисты?
Если нет обвала и дефицит - где застройщики со своими предложениями?
beee написав:Просмотрел объявы в славутич без ремонта. Нашёл всего пару квартир: 34м2 и 40м2 за 73куе. По вашим рассказам - квартиропад должен был быть. Где же он? Я хочу купить квартиру за ремонт. Жк шевченковский- одна квартира 1к - 120куе. Французский квартал 1 (gавно) - одна квартира без ремонта 120 куе
Где обвал ать вашу, прогнозисты?
З будинкового чату:
продаю квартиру, 35м2, сантехніка розведена, $33K
Піша доступність ШРТ Вирлиця.
В залежності, коли була інвестована, могло бути 14500 грн м2, якщо на ямі котловану, а могло бути і біля/більше $1К м2, якщо поближче до закінчення будови у 20/21
з.і. РН інертний, він як набере оберти на падінні, то прийдеться знову розпечатувати тему: "коли почнеться ріст цін КРЖН"
beee написав:Просмотрел объявы в славутич без ремонта. Нашёл всего пару квартир: 34м2 и 40м2 за 73куе. По вашим рассказам - квартиропад должен был быть. Где же он? Я хочу купить квартиру за ремонт. Жк шевченковский- одна квартира 1к - 120куе. Французский квартал 1 (gавно) - одна квартира без ремонта 120 куе
Где обвал ать вашу, прогнозисты?
Если нет обвала и дефицит - где застройщики со своими предложениями?
забудовники у батальоні Відень, а їх ЦА в батальоні Краків: нікто нікому нічєго нє должєн.
flyman якщо це укол в мою сторону, то Ви не уважно читаєте, ну не можуть бути ніщеброди ЦА Київської нерухомості. На даний час тільки такі як ви можуть спасти КРЖН і викупити квітки біженців з Монако. Маєте підтримати економіку України в такий складний час.