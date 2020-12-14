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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10407104081040910410>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 00:32

  beee написав:Не заморачиваются европейцы с ремонтом. А и нормально, отпадёт, прилепят.

В доме "бизнес " класса слышно как течёт вода у соседей.
Внешне вроде и красиво, но качество..комфорт тауна ЗображенняЗображення

Вместо фуги плиточный клей или это просто швы грязные?
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 11:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:
  beee написав:Не заморачиваются европейцы с ремонтом. А и нормально, отпадёт, прилепят.

В доме "бизнес " класса слышно как течёт вода у соседей.
Внешне вроде и красиво, но качество..комфорт тауна ЗображенняЗображення

Вместо фуги плиточный клей или это просто швы грязные?
Дизайнерский подход к цвету зарки. Цвет называется "Леп"Зображення
beee
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 19:04

Квартира в стиле охотничьего домика

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... QcGVb.html

Не хватает на стенах головы кабана, оленьих рог, а на полу шкуры медведя / леопарда
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 01:15

vitaliian
Напоминает "жЫрнЫй" кооперативный ремонт конца 80х
По крайней мере я так тогда считал(после первых фильмов с Певцовым) и сам смотрел в прошлом году у нас такие квартиры(в самом центре) с таким убитым ремонтом и деревянными ещё аутентичными рамами кооператива "Гробовщик Лившиц и братья"
Естественно под полный слом
Это человек сам досочка к досочке такое сварганил и представляю там уровень люфтов и ровность поверхностей со щелями и прилеганием дверей
Наверно бывший трудовик он был и мастерил всю жизнь табуретки и табакерки
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 08:43

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Просмотрел объявы в славутич без ремонта. Нашёл всего пару квартир: 34м2 и 40м2 за 73куе. По вашим рассказам - квартиропад должен был быть.
Где же он? Я хочу купить квартиру за ремонт.
Жк шевченковский- одна квартира 1к - 120куе.
Французский квартал 1 (gавно) - одна квартира без ремонта 120 куе

Где обвал ать вашу, прогнозисты?
beee
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 08:54

  beee написав:Просмотрел объявы в славутич без ремонта. Нашёл всего пару квартир: 34м2 и 40м2 за 73куе. По вашим рассказам - квартиропад должен был быть.
Где же он? Я хочу купить квартиру за ремонт.
Жк шевченковский- одна квартира 1к - 120куе.
Французский квартал 1 (gавно) - одна квартира без ремонта 120 куе

Где обвал ать вашу, прогнозисты?

Если нет обвала и дефицит - где застройщики со своими предложениями?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 09:05

  BIGor написав:
  beee написав:Просмотрел объявы в славутич без ремонта. Нашёл всего пару квартир: 34м2 и 40м2 за 73куе. По вашим рассказам - квартиропад должен был быть.
Где же он? Я хочу купить квартиру за ремонт.
Жк шевченковский- одна квартира 1к - 120куе.
Французский квартал 1 (gавно) - одна квартира без ремонта 120 куе

Где обвал ать вашу, прогнозисты?

Если нет обвала и дефицит - где застройщики со своими предложениями?

Дефицита нет
beee
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 09:08

продаю квартиру, 35м2, $33K

  beee написав:Просмотрел объявы в славутич без ремонта. Нашёл всего пару квартир: 34м2 и 40м2 за 73куе. По вашим рассказам - квартиропад должен был быть.
Где же он? Я хочу купить квартиру за ремонт.
Жк шевченковский- одна квартира 1к - 120куе.
Французский квартал 1 (gавно) - одна квартира без ремонта 120 куе

Где обвал ать вашу, прогнозисты?

З будинкового чату:

продаю квартиру, 35м2, сантехніка розведена, $33K

Піша доступність ШРТ Вирлиця.

В залежності, коли була інвестована, могло бути 14500 грн м2, якщо на ямі котловану, а могло бути і біля/більше $1К м2, якщо поближче до закінчення будови у 20/21

з.і.
РН інертний, він як набере оберти на падінні, то прийдеться знову розпечатувати тему:
"коли почнеться ріст цін КРЖН"
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 09:12

  BIGor написав:
  beee написав:Просмотрел объявы в славутич без ремонта. Нашёл всего пару квартир: 34м2 и 40м2 за 73куе. По вашим рассказам - квартиропад должен был быть.
Где же он? Я хочу купить квартиру за ремонт.
Жк шевченковский- одна квартира 1к - 120куе.
Французский квартал 1 (gавно) - одна квартира без ремонта 120 куе

Где обвал ать вашу, прогнозисты?

Если нет обвала и дефицит - где застройщики со своими предложениями?

забудовники у батальоні Відень, а їх ЦА в батальоні Краків: нікто нікому нічєго нє должєн.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 09:41

flyman якщо це укол в мою сторону, то Ви не уважно читаєте, ну не можуть бути ніщеброди ЦА Київської нерухомості. На даний час тільки такі як ви можуть спасти КРЖН і викупити квітки біженців з Монако. Маєте підтримати економіку України в такий складний час.
BIGor
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  #<1 ... 10407104081040910410>
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