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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10407104081040910410

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 09:47

  BIGor написав:flyman якщо це укол в мою сторону, то Ви не уважно читаєте, ну не можуть бути ніщеброди ЦА Київської нерухомості. На даний час тільки такі як ви можуть спасти КРЖН і викупити квітки біженців з Монако. Маєте підтримати економіку України в такий складний час.

мій рівень підтримки (о)КРЖН нижче поточних рівнів.
Це не заштрик у ваш бік, а констатація того, що від 24.02 ще додатково 8..10 млн громадян поза межами неньки, і це тільки міграція, а є ще демографія.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 10:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Не воспринимайте никто на свой счёт. Мы просто дискутируем только с целью - разобраться
beee
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