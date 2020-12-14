мій рівень підтримки (о)КРЖН нижче поточних рівнів.
Це не заштрик у ваш бік, а констатація того, що від 24.02 ще додатково 8..10 млн громадян поза межами неньки, і це тільки міграція, а є ще демографія.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 15 лис, 2022 09:47
мій рівень підтримки (о)КРЖН нижче поточних рівнів.
Це не заштрик у ваш бік, а констатація того, що від 24.02 ще додатково 8..10 млн громадян поза межами неньки, і це тільки міграція, а є ще демографія.
Додано: Вів 15 лис, 2022 10:08
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Не воспринимайте никто на свой счёт. Мы просто дискутируем только с целью - разобраться
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