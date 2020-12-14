RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10408104091041010411>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 09:47

  BIGor написав:flyman якщо це укол в мою сторону, то Ви не уважно читаєте, ну не можуть бути ніщеброди ЦА Київської нерухомості. На даний час тільки такі як ви можуть спасти КРЖН і викупити квітки біженців з Монако. Маєте підтримати економіку України в такий складний час.

мій рівень підтримки (о)КРЖН нижче поточних рівнів.
Це не заштрик у ваш бік, а констатація того, що від 24.02 ще додатково 8..10 млн громадян поза межами неньки, і це тільки міграція, а є ще демографія.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29970
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1443 раз.
Подякували: 2580 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 10:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Не воспринимайте никто на свой счёт. Мы просто дискутируем только с целью - разобраться
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1038
З нами з: 26.11.19
Подякував: 92 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 10:55

  beee написав:Просмотрел объявы в славутич без ремонта. Нашёл всего пару квартир: 34м2 и 40м2 за 73куе. По вашим рассказам - квартиропад должен был быть.
Где же он? Я хочу купить квартиру за ремонт.
Жк шевченковский- одна квартира 1к - 120куе.
Французский квартал 1 (gавно) - одна квартира без ремонта 120 куе

Где обвал ать вашу, прогнозисты?

Это хотелки. Макс тоже оценил свою квиточку в 350 куе, но это не значит, что кто-то купит за такие деньги. Пока реально дают всего 126 куе, это и есть реальная цена. Ориентироваться нужно на цены, за которые реально покупают. Сделок мало, рынка практически нет. Не переживайте, пАпиЗже будет большой выбор квартир по ценам -50% от 24.02.2022г.
reus
 
Повідомлень: 3917
З нами з: 21.03.12
Подякував: 346 раз.
Подякували: 1147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 11:30

  reus написав:
  beee написав:Просмотрел объявы в славутич без ремонта. Нашёл всего пару квартир: 34м2 и 40м2 за 73куе. По вашим рассказам - квартиропад должен был быть.
Где же он? Я хочу купить квартиру за ремонт.
Жк шевченковский- одна квартира 1к - 120куе.
Французский квартал 1 (gавно) - одна квартира без ремонта 120 куе

Где обвал ать вашу, прогнозисты?

Это хотелки. Макс тоже оценил свою квиточку в 350 куе, но это не значит, что кто-то купит за такие деньги. Пока реально дают всего 126 куе, это и есть реальная цена. Ориентироваться нужно на цены, за которые реально покупают. Сделок мало, рынка практически нет. Не переживайте, пАпиЗже будет большой выбор квартир по ценам -50% от 24.02.2022г.

І це ще без блекаутів під час морозів.
Подивився, як переживе зиму Київ, особливо термітники на лівому березі.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29970
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1443 раз.
Подякували: 2580 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 11:50

  reus написав:
  beee написав:Просмотрел объявы в славутич без ремонта. Нашёл всего пару квартир: 34м2 и 40м2 за 73куе. По вашим рассказам - квартиропад должен был быть.
Где же он? Я хочу купить квартиру за ремонт.
Жк шевченковский- одна квартира 1к - 120куе.
Французский квартал 1 (gавно) - одна квартира без ремонта 120 куе

Где обвал ать вашу, прогнозисты?

Это хотелки. Макс тоже оценил свою квиточку в 350 куе, но это не значит, что кто-то купит за такие деньги. Пока реально дают всего 126 куе, это и есть реальная цена. Ориентироваться нужно на цены, за которые реально покупают. Сделок мало, рынка практически нет. Не переживайте, пАпиЗже будет большой выбор квартир по ценам -50% от 24.02.2022г.

-50% от 24.02.2022 за квитку - это в районе 220 куе. Но никак не грабительские 195 куе, которые Вы предлагаете.
airmax78
 
Повідомлень: 41233
З нами з: 25.10.12
Подякував: 950 раз.
Подякували: 5098 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 12:25

airmax78
Ух ты, уже 220!
Стадия осознания, однозначно.
Лед тронулся...
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11556
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1576 раз.
Подякували: 3450 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 12:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Я знаю несколько продавцов квартир
в центре и риелторов.
Никто не спешит продавать дёшево.
А учитывая достижения ВСУ и настроения здесь, в Польше, куда я приехал на 2 недели, люди возвращаются и недвига не обвалится. Никого не слушайте. Они сами трут ручки, чтобы на шару сейчас урвать.
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1038
З нами з: 26.11.19
Подякував: 92 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 12:49

  beee написав:Они сами трут ручки, чтобы на шару сейчас урвать.
пусть на шару урвут аренду
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14984
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2078 раз.
Подякували: 2938 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 12:56

  барабашов написав:vitaliian
Напоминает "жЫрнЫй" кооперативный ремонт конца 80х
По крайней мере я так тогда считал(после первых фильмов с Певцовым) и сам смотрел в прошлом году у нас такие квартиры(в самом центре) с таким убитым ремонтом и деревянными ещё аутентичными рамами кооператива "Гробовщик Лившиц и братья"
Естественно под полный слом
Это человек сам досочка к досочке такое сварганил и представляю там уровень люфтов и ровность поверхностей со щелями и прилеганием дверей
Наверно бывший трудовик он был и мастерил всю жизнь табуретки и табакерки

Люфты устраняются акриловым клеем навсегда. Дерево натуральный материал, я понимаю сейчас в моде ПВХ на потолке и картон с рисунком на полу. Знакомый купил квартиру в старом доме, там лежал паркет 50-60 годов. Когда его демонтировали оказалось снизу он как новый, как будто вчера с фабрики. Перевернули и постелили в другом месте. Прикол дерева в том что это многоразовый материал, если оно не гнилое и +/- ровно распиленное. Особенно дуб и граб.

Взрывной волной повредили 70% стеклопакетов и рам в моем жк. Вердикт всё поврежденное под замену, МПО почти не ремонтируется (петли замки и всё). . Соседу за панорамную лоджию и пару окон насчитали 40к грн. А там повреждения 2-3 рамы без мяса. Остальное как новое.
(В итоге поменяли всё за счёт бюджета).

А были бы деревянные рамы, менялись бы только повреждённые участки, что экономило бы десятки миллионов денег. Они разбираются как Лего.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 15 лис, 2022 13:02, всього редагувалось 3 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14984
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2078 раз.
Подякували: 2938 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 12:56

  beee написав:Я знаю несколько продавцов квартир
в центре и риелторов.
Никто не спешит продавать дёшево.
А учитывая достижения ВСУ и настроения здесь, в Польше, куда я приехал на 2 недели, люди возвращаются и недвига не обвалится. Никого не слушайте. Они сами трут ручки, чтобы на шару сейчас урвать.

Но сами покупаете в Польше. Л - логика.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6901
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1074 раз.
Подякували: 1466 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10408104091041010411>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2330, 2331, 2332
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23315 14056108
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 лис, 2022 23:31
Vlad442
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1112 4939437
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 лис, 2022 13:14
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4800
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (1034)
15.11.2022 13:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.