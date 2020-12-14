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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 15 лис, 2022 09:47
BIGor написав:flyman
якщо це укол в мою сторону, то Ви не уважно читаєте, ну не можуть бути ніщеброди ЦА Київської нерухомості. На даний час тільки такі як ви можуть спасти КРЖН і викупити квітки біженців з Монако. Маєте підтримати економіку України в такий складний час.
мій рівень підтримки (о)КРЖН нижче поточних рівнів.
Це не заштрик у ваш бік, а констатація того, що від 24.02 ще додатково 8..10 млн громадян поза межами неньки, і це тільки міграція, а є ще демографія.
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flyman
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Додано: Вів 15 лис, 2022 10:08
Не воспринимайте никто на свой счёт. Мы просто дискутируем только с целью - разобраться
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beee
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Додано: Вів 15 лис, 2022 10:55
beee написав:
Просмотрел объявы в славутич без ремонта. Нашёл всего пару квартир: 34м2 и 40м2 за 73куе. По вашим рассказам - квартиропад должен был быть.
Где же он? Я хочу купить квартиру за ремонт.
Жк шевченковский- одна квартира 1к - 120куе.
Французский квартал 1 (gавно) - одна квартира без ремонта 120 куе
Где обвал ать вашу, прогнозисты?
Это хотелки. Макс тоже оценил свою квиточку в 350 куе, но это не значит, что кто-то купит за такие деньги. Пока реально дают всего 126 куе, это и есть реальная цена. Ориентироваться нужно на цены, за которые реально покупают. Сделок мало, рынка практически нет. Не переживайте, пАпиЗже будет большой выбор квартир по ценам -50% от 24.02.2022г.
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reus
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Додано: Вів 15 лис, 2022 11:30
reus написав: beee написав:
Просмотрел объявы в славутич без ремонта. Нашёл всего пару квартир: 34м2 и 40м2 за 73куе. По вашим рассказам - квартиропад должен был быть.
Где же он? Я хочу купить квартиру за ремонт.
Жк шевченковский- одна квартира 1к - 120куе.
Французский квартал 1 (gавно) - одна квартира без ремонта 120 куе
Где обвал ать вашу, прогнозисты?
Это хотелки. Макс тоже оценил свою квиточку в 350 куе, но это не значит, что кто-то купит за такие деньги. Пока реально дают всего 126 куе, это и есть реальная цена. Ориентироваться нужно на цены, за которые реально покупают. Сделок мало, рынка практически нет. Не переживайте, пАпиЗже будет большой выбор квартир по ценам -50% от 24.02.2022г.
І це ще без блекаутів під час морозів.
Подивився, як переживе зиму Київ, особливо термітники на лівому березі.
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flyman
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Додано: Вів 15 лис, 2022 11:50
reus написав: beee написав:
Просмотрел объявы в славутич без ремонта. Нашёл всего пару квартир: 34м2 и 40м2 за 73куе. По вашим рассказам - квартиропад должен был быть.
Где же он? Я хочу купить квартиру за ремонт.
Жк шевченковский- одна квартира 1к - 120куе.
Французский квартал 1 (gавно) - одна квартира без ремонта 120 куе
Где обвал ать вашу, прогнозисты?
Это хотелки. Макс тоже оценил свою квиточку в 350 куе, но это не значит, что кто-то купит за такие деньги. Пока реально дают всего 126 куе, это и есть реальная цена. Ориентироваться нужно на цены, за которые реально покупают. Сделок мало, рынка практически нет. Не переживайте, пАпиЗже будет большой выбор квартир по ценам -50% от 24.02.2022г.
-50% от 24.02.2022 за квитку - это в районе 220 куе. Но никак не грабительские 195 куе, которые Вы предлагаете.
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airmax78
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Додано: Вів 15 лис, 2022 12:25
airmax78
Ух ты, уже 220!
Стадия осознания, однозначно.
Лед тронулся...
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antey1969
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Додано: Вів 15 лис, 2022 12:35
Я знаю несколько продавцов квартир
в центре и риелторов.
Никто не спешит продавать дёшево.
А учитывая достижения ВСУ и настроения здесь, в Польше, куда я приехал на 2 недели, люди возвращаются и недвига не обвалится. Никого не слушайте. Они сами трут ручки, чтобы на шару сейчас урвать.
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beee
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Додано: Вів 15 лис, 2022 12:49
beee написав:
Они сами трут ручки, чтобы на шару сейчас урвать.
пусть на шару урвут аренду
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vitaliian
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Додано: Вів 15 лис, 2022 12:56
барабашов написав:vitaliian
Напоминает "жЫрнЫй" кооперативный ремонт конца 80х
По крайней мере я так тогда считал(после первых фильмов с Певцовым) и сам смотрел в прошлом году у нас такие квартиры(в самом центре) с таким убитым ремонтом и деревянными ещё аутентичными рамами кооператива "Гробовщик Лившиц и братья"
Естественно под полный слом
Это человек сам досочка к досочке такое сварганил и представляю там уровень люфтов и ровность поверхностей со щелями и прилеганием дверей
Наверно бывший трудовик он был и мастерил всю жизнь табуретки и табакерки
Люфты устраняются акриловым клеем навсегда. Дерево натуральный материал, я понимаю сейчас в моде ПВХ на потолке и картон с рисунком на полу. Знакомый купил квартиру в старом доме, там лежал паркет 50-60 годов. Когда его демонтировали оказалось снизу он как новый, как будто вчера с фабрики. Перевернули и постелили в другом месте. Прикол дерева в том что это многоразовый материал, если оно не гнилое и +/- ровно распиленное. Особенно дуб и граб.
Взрывной волной повредили 70% стеклопакетов и рам в моем жк. Вердикт всё поврежденное под замену, МПО почти не ремонтируется (петли замки и всё). . Соседу за панорамную лоджию и пару окон насчитали 40к грн. А там повреждения 2-3 рамы без мяса. Остальное как новое.
(В итоге поменяли всё за счёт бюджета).
А были бы деревянные рамы, менялись бы только повреждённые участки, что экономило бы десятки миллионов денег. Они разбираются как Лего.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 15 лис, 2022 13:02, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Вів 15 лис, 2022 12:56
beee написав:
Я знаю несколько продавцов квартир
в центре и риелторов.
Никто не спешит продавать дёшево.
А учитывая достижения ВСУ и настроения здесь, в Польше, куда я приехал на 2 недели, люди возвращаются и недвига не обвалится. Никого не слушайте. Они сами трут ручки, чтобы на шару сейчас урвать.
Но сами покупаете в Польше. Л - логика.
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BIGor
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