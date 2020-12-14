Додано: Вів 15 лис, 2022 12:56

барабашов написав: vitaliian

Напоминает "жЫрнЫй" кооперативный ремонт конца 80х

По крайней мере я так тогда считал(после первых фильмов с Певцовым) и сам смотрел в прошлом году у нас такие квартиры(в самом центре) с таким убитым ремонтом и деревянными ещё аутентичными рамами кооператива "Гробовщик Лившиц и братья"

Естественно под полный слом

Это человек сам досочка к досочке такое сварганил и представляю там уровень люфтов и ровность поверхностей со щелями и прилеганием дверей

Наверно бывший трудовик он был и мастерил всю жизнь табуретки и табакерки Напоминает "жЫрнЫй" кооперативный ремонт конца 80хПо крайней мере я так тогда считал(после первых фильмов с Певцовым) и сам смотрел в прошлом году у нас такие квартиры(в самом центре) с таким убитым ремонтом и деревянными ещё аутентичными рамами кооператива "Гробовщик Лившиц и братья"Естественно под полный сломЭто человек сам досочка к досочке такое сварганил и представляю там уровень люфтов и ровность поверхностей со щелями и прилеганием дверейНаверно бывший трудовик он был и мастерил всю жизнь табуретки и табакерки

Люфты устраняются акриловым клеем навсегда. Дерево натуральный материал, я понимаю сейчас в моде ПВХ на потолке и картон с рисунком на полу. Знакомый купил квартиру в старом доме, там лежал паркет 50-60 годов. Когда его демонтировали оказалось снизу он как новый, как будто вчера с фабрики. Перевернули и постелили в другом месте. Прикол дерева в том что это многоразовый материал, если оно не гнилое и +/- ровно распиленное. Особенно дуб и граб.Взрывной волной повредили 70% стеклопакетов и рам в моем жк. Вердикт всё поврежденное под замену, МПО почти не ремонтируется (петли замки и всё). . Соседу за панорамную лоджию и пару окон насчитали 40к грн. А там повреждения 2-3 рамы без мяса. Остальное как новое.(В итоге поменяли всё за счёт бюджета).А были бы деревянные рамы, менялись бы только повреждённые участки, что экономило бы десятки миллионов денег. Они разбираются как Лего.