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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 15 лис, 2022 13:07
beee написав:
Я знаю несколько продавцов квартир
в центре и риелторов.
Никто не спешит продавать дёшево.
А учитывая достижения ВСУ и настроения здесь, в Польше, куда я приехал на 2 недели, люди возвращаются и недвига не обвалится. Никого не слушайте. Они сами трут ручки, чтобы на шару сейчас урвать.
чтобы пошло в рост - надо топливочто будет этим топливом ?
Сладкие инвестиции ? Их долго ещё не будет (сосед ещё долго будет буйным). Когда они наконец-то придут, то их не отдадут Украине, а распишут по своим.
Ещё что-то можете предложить ?
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Додано: Вів 15 лис, 2022 13:24
BIGor написав: beee написав:
Я знаю несколько продавцов квартир
в центре и риелторов.
Никто не спешит продавать дёшево.
А учитывая достижения ВСУ и настроения здесь, в Польше, куда я приехал на 2 недели, люди возвращаются и недвига не обвалится. Никого не слушайте. Они сами трут ручки, чтобы на шару сейчас урвать.
Но сами покупаете в Польше. Л - логика.
це airmаx78 так впливає
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Додано: Вів 15 лис, 2022 13:28
flyman написав: BIGor написав: beee написав:
Я знаю несколько продавцов квартир
в центре и риелторов.
Никто не спешит продавать дёшево.
А учитывая достижения ВСУ и настроения здесь, в Польше, куда я приехал на 2 недели, люди возвращаются и недвига не обвалится. Никого не слушайте. Они сами трут ручки, чтобы на шару сейчас урвать.
Но сами покупаете в Польше. Л - логика.
це airmаx78 так впливає
Ну виходить - Ейрмакс топить за Київ, але продає в Києві.
Беее - топить за Київ, але купляє в Польщі.
Якісь подвійні стандарти.
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