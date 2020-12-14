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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 15 лис, 2022 13:07
beee написав:
Я знаю несколько продавцов квартир
в центре и риелторов.
Никто не спешит продавать дёшево.
А учитывая достижения ВСУ и настроения здесь, в Польше, куда я приехал на 2 недели, люди возвращаются и недвига не обвалится. Никого не слушайте. Они сами трут ручки, чтобы на шару сейчас урвать.
чтобы пошло в рост - надо топливочто будет этим топливом ?
Сладкие инвестиции ? Их долго ещё не будет (сосед ещё долго будет буйным). Когда они наконец-то придут, то их не отдадут Украине, а распишут по своим.
Ещё что-то можете предложить ?
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Додано: Вів 15 лис, 2022 13:24
BIGor написав: beee написав:
Я знаю несколько продавцов квартир
в центре и риелторов.
Никто не спешит продавать дёшево.
А учитывая достижения ВСУ и настроения здесь, в Польше, куда я приехал на 2 недели, люди возвращаются и недвига не обвалится. Никого не слушайте. Они сами трут ручки, чтобы на шару сейчас урвать.
Но сами покупаете в Польше. Л - логика.
це airmаx78 так впливає
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Додано: Вів 15 лис, 2022 13:28
flyman написав: BIGor написав: beee написав:
Я знаю несколько продавцов квартир
в центре и риелторов.
Никто не спешит продавать дёшево.
А учитывая достижения ВСУ и настроения здесь, в Польше, куда я приехал на 2 недели, люди возвращаются и недвига не обвалится. Никого не слушайте. Они сами трут ручки, чтобы на шару сейчас урвать.
Но сами покупаете в Польше. Л - логика.
це airmаx78 так впливає
Ну виходить - Ейрмакс топить за Київ, але продає в Києві.
Беее - топить за Київ, але купляє в Польщі.
Якісь подвійні стандарти.
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Додано: Вів 15 лис, 2022 13:41
antey1969 написав:airmax78
Ух ты, уже 220!
Стадия осознания, однозначно.
Лед тронулся...
350. И это уже дисконт в 21% от довоенной цены. Реус рассчитывает на дисконт в 50% - это 220К. Но никак не 195К, которые он настойчиво предлагает.
Востаннє редагувалось airmax78
в Вів 15 лис, 2022 13:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 15 лис, 2022 13:45
Это у меня метания перед сделкой.
Ужасно хочется купить в славутич вместо польши и не страдать, гдевсё знакомо. Тяжело мне здесь всё даётся. Прямо через пытки. Банальный перевод документов - боль. 8 тыс гривен и 2 недели. Всё идёт медленно, со скрипом, как будто намекая: "брось ты эту польшу, брат"
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Додано: Вів 15 лис, 2022 13:49
beee написав:
Это у меня метания перед сделкой.
Ужасно хочется купить в славутич вместо польши и не страдать, гдевсё знакомо. Тяжело мне здесь всё даётся. Прямо через пытки. Банальный перевод документов - боль. 8 тыс гривен и 2 недели. Всё идёт медленно, со скрипом, как будто намекая: "брось ты эту польшу, брат"
може простіше піти на роботу до пана і мати легальний дохід і вже потім починати з цього? або з якої кавалірки.
Я би теж напрягся, якби принесли 100Куе кешом.
А так виходить, що ви з своїм уставом в польський монастир.
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Додано: Вів 15 лис, 2022 13:51
beee написав:
Всё идёт медленно, со скрипом, как будто намекая: "брось ты эту польшу, брат"
Ми за Вас переживаємо. Реально. Цікавим є ваш досвід.
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Додано: Вів 15 лис, 2022 13:53
flyman написав: beee написав:
Это у меня метания перед сделкой.
Ужасно хочется купить в славутич вместо польши и не страдать, гдевсё знакомо. Тяжело мне здесь всё даётся. Прямо через пытки. Банальный перевод документов - боль. 8 тыс гривен и 2 недели. Всё идёт медленно, со скрипом, как будто намекая: "брось ты эту польшу, брат"
може простіше піти на роботу до пана і мати легальний дохід і вже потім починати з цього? або з якої кавалірки.
Я би теж напрягся, якби принесли 100Куе кешом.
А так виходить, що ви з своїм уставом в польський монастир.
Точно. Гарна ідея.
Ухожу в мясной цех. Там холодно и тихо
На не, я зі своїм уставом не лізу. Пристосовуюсь. Мені стала подобатися бюрократія. Меня в институте называли занудой за акалемический снобизм, правильность. Видимо польские корни. Жизнь ломает)).
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Додано: Вів 15 лис, 2022 14:03
beee написав:
Это у меня метания перед сделкой.
Ужасно хочется купить в славутич вместо польши и не страдать, гдевсё знакомо. Тяжело мне здесь всё даётся. Прямо через пытки. Банальный перевод документов - боль. 8 тыс гривен
и 2 недели. Всё идёт медленно, со скрипом, как будто намекая: "брось ты эту польшу, брат"
А нащо вам переклад доків? Це вимога забудовника?
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Додано: Вів 15 лис, 2022 14:17
BIGor написав: beee написав:
Это у меня метания перед сделкой.
Ужасно хочется купить в славутич вместо польши и не страдать, гдевсё знакомо. Тяжело мне здесь всё даётся. Прямо через пытки. Банальный перевод документов - боль. 8 тыс гривен
и 2 недели. Всё идёт медленно, со скрипом, как будто намекая: "брось ты эту польшу, брат"
А нащо вам переклад доків? Це вимога забудовника?
до забудовника, точніше до нотаріуса треба присяжний переводчик. це 500 злотих.
а шоб піти в банк і внести в касу кеш більший, ніж екв. 15000 евро, треба в банк договір продажу майна в Україні - в общем подтверждающий происхождение денег документ
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