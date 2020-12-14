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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10409104101041110412>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 13:07

  beee написав:Я знаю несколько продавцов квартир
в центре и риелторов.
Никто не спешит продавать дёшево.
А учитывая достижения ВСУ и настроения здесь, в Польше, куда я приехал на 2 недели, люди возвращаются и недвига не обвалится. Никого не слушайте. Они сами трут ручки, чтобы на шару сейчас урвать.


чтобы пошло в рост - надо топливо

что будет этим топливом ? Сладкие инвестиции ? Их долго ещё не будет (сосед ещё долго будет буйным). Когда они наконец-то придут, то их не отдадут Украине, а распишут по своим.

Ещё что-то можете предложить ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 13:24

  BIGor написав:
  beee написав:Я знаю несколько продавцов квартир
в центре и риелторов.
Никто не спешит продавать дёшево.
А учитывая достижения ВСУ и настроения здесь, в Польше, куда я приехал на 2 недели, люди возвращаются и недвига не обвалится. Никого не слушайте. Они сами трут ручки, чтобы на шару сейчас урвать.

Но сами покупаете в Польше. Л - логика.

це airmаx78 так впливає
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 13:28

  flyman написав:
  BIGor написав:
  beee написав:Я знаю несколько продавцов квартир
в центре и риелторов.
Никто не спешит продавать дёшево.
А учитывая достижения ВСУ и настроения здесь, в Польше, куда я приехал на 2 недели, люди возвращаются и недвига не обвалится. Никого не слушайте. Они сами трут ручки, чтобы на шару сейчас урвать.

Но сами покупаете в Польше. Л - логика.

це airmаx78 так впливає

Ну виходить - Ейрмакс топить за Київ, але продає в Києві.
Беее - топить за Київ, але купляє в Польщі.
Якісь подвійні стандарти.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 13:41

  antey1969 написав:airmax78
Ух ты, уже 220!
Стадия осознания, однозначно.
Лед тронулся...

350. И это уже дисконт в 21% от довоенной цены. Реус рассчитывает на дисконт в 50% - это 220К. Но никак не 195К, которые он настойчиво предлагает.
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 15 лис, 2022 13:48, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 13:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Это у меня метания перед сделкой.
Ужасно хочется купить в славутич вместо польши и не страдать, гдевсё знакомо. Тяжело мне здесь всё даётся. Прямо через пытки. Банальный перевод документов - боль. 8 тыс гривен и 2 недели. Всё идёт медленно, со скрипом, как будто намекая: "брось ты эту польшу, брат"
beee
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 13:49

  beee написав:Это у меня метания перед сделкой.
Ужасно хочется купить в славутич вместо польши и не страдать, гдевсё знакомо. Тяжело мне здесь всё даётся. Прямо через пытки. Банальный перевод документов - боль. 8 тыс гривен и 2 недели. Всё идёт медленно, со скрипом, как будто намекая: "брось ты эту польшу, брат"

може простіше піти на роботу до пана і мати легальний дохід і вже потім починати з цього? або з якої кавалірки.
Я би теж напрягся, якби принесли 100Куе кешом.

А так виходить, що ви з своїм уставом в польський монастир.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 13:51

  beee написав:Всё идёт медленно, со скрипом, как будто намекая: "брось ты эту польшу, брат"


Ми за Вас переживаємо. Реально. Цікавим є ваш досвід.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 13:53

  flyman написав:
  beee написав:Это у меня метания перед сделкой.
Ужасно хочется купить в славутич вместо польши и не страдать, гдевсё знакомо. Тяжело мне здесь всё даётся. Прямо через пытки. Банальный перевод документов - боль. 8 тыс гривен и 2 недели. Всё идёт медленно, со скрипом, как будто намекая: "брось ты эту польшу, брат"

може простіше піти на роботу до пана і мати легальний дохід і вже потім починати з цього? або з якої кавалірки.
Я би теж напрягся, якби принесли 100Куе кешом.

А так виходить, що ви з своїм уставом в польський монастир.

Точно. Гарна ідея.
Ухожу в мясной цех. Там холодно и тихо

На не, я зі своїм уставом не лізу. Пристосовуюсь. Мені стала подобатися бюрократія. Меня в институте называли занудой за акалемический снобизм, правильность. Видимо польские корни. Жизнь ломает)).
beee
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 14:03

  beee написав:Это у меня метания перед сделкой.
Ужасно хочется купить в славутич вместо польши и не страдать, гдевсё знакомо. Тяжело мне здесь всё даётся. Прямо через пытки. Банальный перевод документов - боль. 8 тыс гривен и 2 недели. Всё идёт медленно, со скрипом, как будто намекая: "брось ты эту польшу, брат"

А нащо вам переклад доків? Це вимога забудовника?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 14:17

  BIGor написав:
  beee написав:Это у меня метания перед сделкой.
Ужасно хочется купить в славутич вместо польши и не страдать, гдевсё знакомо. Тяжело мне здесь всё даётся. Прямо через пытки. Банальный перевод документов - боль. 8 тыс гривен и 2 недели. Всё идёт медленно, со скрипом, как будто намекая: "брось ты эту польшу, брат"

А нащо вам переклад доків? Це вимога забудовника?

до забудовника, точніше до нотаріуса треба присяжний переводчик. це 500 злотих.
а шоб піти в банк і внести в касу кеш більший, ніж екв. 15000 евро, треба в банк договір продажу майна в Україні - в общем подтверждающий происхождение денег документ
beee
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