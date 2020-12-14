RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10409104101041110412

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 14:19

  baraka написав:
  beee написав:Я знаю несколько продавцов квартир
в центре и риелторов.
Никто не спешит продавать дёшево.
А учитывая достижения ВСУ и настроения здесь, в Польше, куда я приехал на 2 недели, люди возвращаются и недвига не обвалится. Никого не слушайте. Они сами трут ручки, чтобы на шару сейчас урвать.


чтобы пошло в рост - надо топливо

что будет этим топливом ? Сладкие инвестиции ? Их долго ещё не будет (сосед ещё долго будет буйным). Когда они наконец-то придут, то их не отдадут Украине, а распишут по своим.

Ещё что-то можете предложить ?

Топливо керосином, а стройматериалы к примеру начали адски дешеветь? Участки девелоперам стали раздавать за прозрачый взнос в казну города? Есть рабочие руки готовые вкалывать за похлёбку или образно прожиточный минимум(реальный) чтоб строить новое и на шару(по аналогии с 15м годом)? Вы вообще как житель столицы видите вообще чтоб хотя бы по старым запредельным гривневым ценам метра краны крутились?
А136 не обсуждаем
В мордокниге сплошная реклама - налетай не скупись, от 2200уе/метр живопись!
Что в понимании застройщика и 3куе/метр и 4 реально за что то готовое и видовое и не кривое
барабашов
 
Повідомлень: 2668
З нами з: 16.06.15
Подякував: 235 раз.
Подякували: 258 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 14:51

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:-50% от 24.02.2022 за квитку - это в районе 220 куе. Но никак не грабительские 195 куе, которые Вы предлагаете.

Я предлагаю не 195 куе, а 126 куе. Ваша хотелка в 440 куе. за квиточку до 24.02.2022 г. выглядит просто мечтой. Я бы на вашем месте озвучил, что ваша квитка до 24.02.2022 стоила 1 лям дол. Красивая цифра.
Через пару лет вы сами увидите реалии жизни.
reus
 
Повідомлень: 3918
З нами з: 21.03.12
Подякував: 347 раз.
Подякували: 1147 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10409104101041110412
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BIGor і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2330, 2331, 2332
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23315 14056620
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 лис, 2022 23:31
Vlad442
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1112 4939586
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 лис, 2022 13:14
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4800
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.