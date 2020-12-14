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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 15 лис, 2022 14:19
baraka написав: beee написав:
Я знаю несколько продавцов квартир
в центре и риелторов.
Никто не спешит продавать дёшево.
А учитывая достижения ВСУ и настроения здесь, в Польше, куда я приехал на 2 недели, люди возвращаются и недвига не обвалится. Никого не слушайте. Они сами трут ручки, чтобы на шару сейчас урвать.
чтобы пошло в рост - надо топливочто будет этим топливом ?
Сладкие инвестиции ? Их долго ещё не будет (сосед ещё долго будет буйным). Когда они наконец-то придут, то их не отдадут Украине, а распишут по своим.
Ещё что-то можете предложить ?
Топливо керосином, а стройматериалы к примеру начали адски дешеветь? Участки девелоперам стали раздавать за прозрачый взнос в казну города? Есть рабочие руки готовые вкалывать за похлёбку или образно прожиточный минимум(реальный) чтоб строить новое и на шару(по аналогии с 15м годом)? Вы вообще как житель столицы видите вообще чтоб хотя бы по старым запредельным гривневым ценам метра краны крутились?
А136 не обсуждаем
В мордокниге сплошная реклама - налетай не скупись, от 2200уе/метр живопись!
Что в понимании застройщика и 3куе/метр и 4 реально за что то готовое и видовое и не кривое
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Додано: Вів 15 лис, 2022 14:51
airmax78 написав:
-50% от 24.02.2022 за квитку - это в районе 220 куе. Но никак не грабительские 195 куе,
которые Вы предлагаете.
Я предлагаю не 195 куе, а 126 куе. Ваша хотелка в 440 куе. за квиточку до 24.02.2022 г. выглядит просто мечтой. Я бы на вашем месте озвучил, что ваша квитка до 24.02.2022 стоила 1 лям дол. Красивая цифра.
Через пару лет вы сами увидите реалии жизни.
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