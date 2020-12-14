Додано: Вів 15 лис, 2022 18:26

gonchik74 написав: барабашов

А чим той А136 так вирізняється зпоміж інших? А чим той А136 так вирізняється зпоміж інших?

Реклама в Фейсбуке настойчивая в конце летаДолбили что строят, быстро строят и достроятИ цена в 100кгрн за метр не в пределах пешей досягаемости Мариинского парка неприятно поразила(для меня это 3-5мин с кумом враскачку с торпедой пиваса)ЖК Нью Йорк и легендарная ЧикагА там же рядом где-то стоят? Для меня это символ того, что мы "будем жить на Манхэттене"Ну и фото рендеров подразумевало что это не крутой бизнес-премиум как Линден там, а то что я потяну, точнее уже не потяну с этими ценами и ремонтом по штуке за метрЧто там со светом в столице, реально полная ж0па или как всегда Троещину отрубили, а в "Велюрах" и "Санахантах" иллюминация как на НГ?