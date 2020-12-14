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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 15 лис, 2022 14:19
baraka написав: beee написав:
Я знаю несколько продавцов квартир
в центре и риелторов.
Никто не спешит продавать дёшево.
А учитывая достижения ВСУ и настроения здесь, в Польше, куда я приехал на 2 недели, люди возвращаются и недвига не обвалится. Никого не слушайте. Они сами трут ручки, чтобы на шару сейчас урвать.
чтобы пошло в рост - надо топливочто будет этим топливом ?
Сладкие инвестиции ? Их долго ещё не будет (сосед ещё долго будет буйным). Когда они наконец-то придут, то их не отдадут Украине, а распишут по своим.
Ещё что-то можете предложить ?
Топливо керосином, а стройматериалы к примеру начали адски дешеветь? Участки девелоперам стали раздавать за прозрачый взнос в казну города? Есть рабочие руки готовые вкалывать за похлёбку или образно прожиточный минимум(реальный) чтоб строить новое и на шару(по аналогии с 15м годом)? Вы вообще как житель столицы видите вообще чтоб хотя бы по старым запредельным гривневым ценам метра краны крутились?
А136 не обсуждаем
В мордокниге сплошная реклама - налетай не скупись, от 2200уе/метр живопись!
Что в понимании застройщика и 3куе/метр и 4 реально за что то готовое и видовое и не кривое
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барабашов
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Додано: Вів 15 лис, 2022 14:51
airmax78 написав:
-50% от 24.02.2022 за квитку - это в районе 220 куе. Но никак не грабительские 195 куе,
которые Вы предлагаете.
Я предлагаю не 195 куе, а 126 куе. Ваша хотелка в 440 куе. за квиточку до 24.02.2022 г. выглядит просто мечтой. Я бы на вашем месте озвучил, что ваша квитка до 24.02.2022 стоила 1 лям дол. Красивая цифра.
Через пару лет вы сами увидите реалии жизни.
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Додано: Вів 15 лис, 2022 15:28
reus написав: airmax78 написав:
-50% от 24.02.2022 за квитку - это в районе 220 куе. Но никак не грабительские 195 куе,
которые Вы предлагаете.
Я предлагаю не 195 куе, а 126 куе. Ваша хотелка в 440 куе. за квиточку до 24.02.2022 г. выглядит просто мечтой. Я бы на вашем месте озвучил, что ваша квитка до 24.02.2022 стоила 1 лям дол. Красивая цифра.
Через пару лет вы сами увидите реалии жизни.
Значит я Вас с кем-то спутал. 126 куе - это цена ремонта в этой квартире. Могу Вам ее сдать за эти деньги на 6 лет.
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Додано: Вів 15 лис, 2022 15:29
барабашов
А чим той А136 так вирізняється зпоміж інших?
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gonchik74
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Додано: Вів 15 лис, 2022 15:33
gonchik74 написав:
А чим той А136 так вирізняється зпоміж інших?
Тим що в А136 частина апартаментів буде общагою (по модному - колівінгом).
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Додано: Вів 15 лис, 2022 15:40
beee написав:
На не, я зі своїм уставом не лізу. Пристосовуюсь. Мені стала подобатися бюрократія. Меня в институте называли занудой за акалемический снобизм, правильность. Видимо польские корни. Жизнь ломает)).
Якщо подобається по законам, довго і стабільно, то Польща зайде.
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Додано: Вів 15 лис, 2022 15:41
BIGor написав: beee написав:
Это у меня метания перед сделкой.
Ужасно хочется купить в славутич вместо польши и не страдать, гдевсё знакомо. Тяжело мне здесь всё даётся. Прямо через пытки. Банальный перевод документов - боль. 8 тыс гривен
и 2 недели. Всё идёт медленно, со скрипом, как будто намекая: "брось ты эту польшу, брат"
А нащо вам переклад доків? Це вимога забудовника?
Може в банк/прокуратуру потрібно було документи (напр., з податкової) із перекладом тлумачем присяжним.
Але чомусь дорого. Я колись домовлявся за 10 злотих сторінку.
Якщо тре було два примірники, то дешевше було зробити нотаріальну копію, чим ще один екземпляр від тлумача.
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 15 лис, 2022 15:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 15 лис, 2022 15:45
airmax78 написав:
Могу Вам ее сдать за эти деньги на 6 лет.
Мэр Киева: предварительно российские ракеты попали в 2 жилых дома в Печерском районе Киева, на месте работают спасатели. Было сбито несколько ракет.
Все логічно.
Головне щоб квіточка фізично була(((
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Додано: Вів 15 лис, 2022 18:26
gonchik74 написав:барабашов
А чим той А136 так вирізняється зпоміж інших?
Реклама в Фейсбуке настойчивая в конце лета
Долбили что строят, быстро строят и достроят
И цена в 100кгрн за метр не в пределах пешей досягаемости Мариинского парка неприятно поразила(для меня это 3-5мин с кумом враскачку с торпедой пиваса)
ЖК Нью Йорк и легендарная ЧикагА там же рядом где-то стоят? Для меня это символ того, что мы "будем жить на Манхэттене"
Ну и фото рендеров подразумевало что это не крутой бизнес-премиум как Линден там, а то что я потяну, точнее уже не потяну с этими ценами и ремонтом по штуке за метр
Что там со светом в столице, реально полная ж0па или как всегда Троещину отрубили, а в "Велюрах" и "Санахантах" иллюминация как на НГ?
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барабашов
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Додано: Вів 15 лис, 2022 18:27
gonchik74 написав:барабашов
А чим той А136 так вирізняється зпоміж інших?
Реклама в Фейсбуке настойчивая в конце лета
Долбили что строят, быстро строят и достроят
И цена в 100кгрн за метр не в пределах пешей досягаемости Мариинского парка неприятно поразила(для меня это 3-5мин с кумом враскачку с торпедой пиваса)
ЖК Нью Йорк и легендарная ЧикагА там же рядом где-то стоят? Для меня это символ того, что мы "будем жить на Манхэттене"
Ну и фото рендеров подразумевало что это не крутой бизнес-премиум как Линден там, а то что я потяну, точнее уже не потяну с этими ценами и ремонтом по штуке за метр
Что там со светом в столице, реально полная ж0па или как всегда Троещину отрубили, а в "Велюрах" и "Санахантах" иллюминация как на НГ?
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барабашов
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