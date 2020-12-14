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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10410104111041210413>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 14:19

  baraka написав:
  beee написав:Я знаю несколько продавцов квартир
в центре и риелторов.
Никто не спешит продавать дёшево.
А учитывая достижения ВСУ и настроения здесь, в Польше, куда я приехал на 2 недели, люди возвращаются и недвига не обвалится. Никого не слушайте. Они сами трут ручки, чтобы на шару сейчас урвать.


чтобы пошло в рост - надо топливо

что будет этим топливом ? Сладкие инвестиции ? Их долго ещё не будет (сосед ещё долго будет буйным). Когда они наконец-то придут, то их не отдадут Украине, а распишут по своим.

Ещё что-то можете предложить ?

Топливо керосином, а стройматериалы к примеру начали адски дешеветь? Участки девелоперам стали раздавать за прозрачый взнос в казну города? Есть рабочие руки готовые вкалывать за похлёбку или образно прожиточный минимум(реальный) чтоб строить новое и на шару(по аналогии с 15м годом)? Вы вообще как житель столицы видите вообще чтоб хотя бы по старым запредельным гривневым ценам метра краны крутились?
А136 не обсуждаем
В мордокниге сплошная реклама - налетай не скупись, от 2200уе/метр живопись!
Что в понимании застройщика и 3куе/метр и 4 реально за что то готовое и видовое и не кривое
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 14:51

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:-50% от 24.02.2022 за квитку - это в районе 220 куе. Но никак не грабительские 195 куе, которые Вы предлагаете.

Я предлагаю не 195 куе, а 126 куе. Ваша хотелка в 440 куе. за квиточку до 24.02.2022 г. выглядит просто мечтой. Я бы на вашем месте озвучил, что ваша квитка до 24.02.2022 стоила 1 лям дол. Красивая цифра.
Через пару лет вы сами увидите реалии жизни.
reus
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 15:28

  reus написав:
  airmax78 написав:-50% от 24.02.2022 за квитку - это в районе 220 куе. Но никак не грабительские 195 куе, которые Вы предлагаете.

Я предлагаю не 195 куе, а 126 куе. Ваша хотелка в 440 куе. за квиточку до 24.02.2022 г. выглядит просто мечтой. Я бы на вашем месте озвучил, что ваша квитка до 24.02.2022 стоила 1 лям дол. Красивая цифра.
Через пару лет вы сами увидите реалии жизни.

Значит я Вас с кем-то спутал. 126 куе - это цена ремонта в этой квартире. Могу Вам ее сдать за эти деньги на 6 лет.
airmax78
 
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1
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 15:29

барабашов
А чим той А136 так вирізняється зпоміж інших?
gonchik74
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 15:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  gonchik74 написав:А чим той А136 так вирізняється зпоміж інших?

Тим що в А136 частина апартаментів буде общагою (по модному - колівінгом).
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 15:40

  beee написав:На не, я зі своїм уставом не лізу. Пристосовуюсь. Мені стала подобатися бюрократія. Меня в институте называли занудой за акалемический снобизм, правильность. Видимо польские корни. Жизнь ломает)).

Якщо подобається по законам, довго і стабільно, то Польща зайде.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 15:41

  BIGor написав:
  beee написав:Это у меня метания перед сделкой.
Ужасно хочется купить в славутич вместо польши и не страдать, гдевсё знакомо. Тяжело мне здесь всё даётся. Прямо через пытки. Банальный перевод документов - боль. 8 тыс гривен и 2 недели. Всё идёт медленно, со скрипом, как будто намекая: "брось ты эту польшу, брат"

А нащо вам переклад доків? Це вимога забудовника?

Може в банк/прокуратуру потрібно було документи (напр., з податкової) із перекладом тлумачем присяжним.

Але чомусь дорого. Я колись домовлявся за 10 злотих сторінку.
Якщо тре було два примірники, то дешевше було зробити нотаріальну копію, чим ще один екземпляр від тлумача.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 15 лис, 2022 15:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 15:45

  airmax78 написав: Могу Вам ее сдать за эти деньги на 6 лет.

Мэр Киева: предварительно российские ракеты попали в 2 жилых дома в Печерском районе Киева, на месте работают спасатели. Было сбито несколько ракет.


Все логічно.
Головне щоб квіточка фізично була(((
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 18:26

  gonchik74 написав:барабашов
А чим той А136 так вирізняється зпоміж інших?

Реклама в Фейсбуке настойчивая в конце лета
Долбили что строят, быстро строят и достроят
И цена в 100кгрн за метр не в пределах пешей досягаемости Мариинского парка неприятно поразила(для меня это 3-5мин с кумом враскачку с торпедой пиваса)
ЖК Нью Йорк и легендарная ЧикагА там же рядом где-то стоят? Для меня это символ того, что мы "будем жить на Манхэттене"
Ну и фото рендеров подразумевало что это не крутой бизнес-премиум как Линден там, а то что я потяну, точнее уже не потяну с этими ценами и ремонтом по штуке за метр
Что там со светом в столице, реально полная ж0па или как всегда Троещину отрубили, а в "Велюрах" и "Санахантах" иллюминация как на НГ?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 18:27

  gonchik74 написав:барабашов
А чим той А136 так вирізняється зпоміж інших?

Реклама в Фейсбуке настойчивая в конце лета
Долбили что строят, быстро строят и достроят
И цена в 100кгрн за метр не в пределах пешей досягаемости Мариинского парка неприятно поразила(для меня это 3-5мин с кумом враскачку с торпедой пиваса)
ЖК Нью Йорк и легендарная ЧикагА там же рядом где-то стоят? Для меня это символ того, что мы "будем жить на Манхэттене"
Ну и фото рендеров подразумевало что это не крутой бизнес-премиум как Линден там, а то что я потяну, точнее уже не потяну с этими ценами и ремонтом по штуке за метр
Что там со светом в столице, реально полная ж0па или как всегда Троещину отрубили, а в "Велюрах" и "Санахантах" иллюминация как на НГ?
барабашов
 
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