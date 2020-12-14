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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 15 лис, 2022 19:29
airmax78 написав: reus написав: airmax78 написав:
-50% от 24.02.2022 за квитку - это в районе 220 куе. Но никак не грабительские 195 куе,
которые Вы предлагаете.
Я предлагаю не 195 куе, а 126 куе. Ваша хотелка в 440 куе. за квиточку до 24.02.2022 г. выглядит просто мечтой. Я бы на вашем месте озвучил, что ваша квитка до 24.02.2022 стоила 1 лям дол. Красивая цифра.
Через пару лет вы сами увидите реалии жизни.
Значит я Вас с кем-то спутал. 126 куе - это цена ремонта в этой квартире
. Могу Вам ее сдать за эти деньги на 6 лет.
Стоимость ремонта Вы будете оценивать после зимы, если конечно ваша квиточка останется целой, после очередного ракетного удара. Моему знакомому, у которого есть квартира в ФК2 пока везет, выбило всего лишь стекла. Будем надеяться, что вы тоже везучий. А на счет аренды, то мне не интересно, т. к. у меня есть дом с автономным теплом, э/э, водой и септиком. Это вам скоро придется доплачивать, чтобы кто-то присматривал за вашей квартирой.
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Додано: Вів 15 лис, 2022 19:38
вы уже достали пугать. пугайте кацапов в крыму. это им скоро придётся становиться бомжами.
лучше за своим автономным домом присмотрите, потому что в отличие от яр.града - у вас кровля не железобетонная. любой осколок - и нет вашего автономного дома
вероятность попадания ракеты какая. хватит глупости писать и страшилки
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